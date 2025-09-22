Ngày 22/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đang phối hợp với Công an phường Long Hương (sáp nhập từ xã Tân Hưng, phường Kim Dinh và phường Long Hương - TP Bà Rịa cũ) điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng khiến 2 người thương vong.

Án mạng đau lòng ở phường Long Hương

Đối tượng được xác định là Vũ Văn H (SN 1991). Nạn nhân tử vong là bà N.T.N (SN 1963, mẹ ruột của H).

Công an khám nghiệm 1 vụ án ở Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay là TP.HCM) trước đó. Ảnh tư liệu.

Theo thông tin ban đầu, H là đối tượng từng nghiện ma túy, cai nghiện về địa phương sinh sống cùng gia đình. Rạng sáng 22/9, H đã dùng hung khí chém mẹ ruột là bà N tử vong.

Lúc này, chị gái của H ở trong nhà cũng bị đối tượng dùng hung khí chém gây thương tích nặng. Ngoài ra, 2 con chó trong nhà cũng bị H chém khiến 1 con chết, 1 con bị thương.

Nhận tin báo, Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường Long Hương triển khai lực lượng, khống chế bắt giữ H.

Chị N được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch.