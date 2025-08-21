Anh N.K.N (22 tuổi, ở giữa, quê Hà Nội) rời nhà trọ ở đường Hồng Hà, phường Tân Sơn Hòa (TP.HCM), bị "bắt cóc online" qua nhiều tỉnh thành. Ảnh: CA

Ngày 20/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (PC02) giải cứu thành công một nam thanh niên sau khi bị nhóm tội phạm lừa đảo trực tuyến ép di chuyển qua nhiều tỉnh, trong khi gia đình liên tục nhận được yêu cầu chuyển khoản gần 3 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 19/8, anh N.K.N (22 tuổi, quê Hà Nội) rời nhà trọ ở đường Hồng Hà, phường Tân Sơn Hòa (TP.HCM) và mất liên lạc với gia đình. Nhận được tin báo, Đội Hình sự đặc nhiệm (Đội 2, PC02) phối hợp Công an phường Tân Sơn Hòa đã khẩn trương trích xuất camera để truy tìm.

Qua dữ liệu camera, lực lượng chức năng xác định anh N. đã sử dụng xe ô tô công nghệ đến một khách sạn trên đường Bạch Đằng, sau đó tiếp tục di chuyển bằng ô tô đến khu vực Quốc lộ 22.

Điều đáng nói, sau khi đến đây, anh N. tiếp tục hành trình phức tạp, di chuyển bằng xe ôm đến một số quán cà phê, rồi đến một khách sạn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (cũ). Sau khi lưu lại khoảng 4 tiếng, anh tiếp tục bắt xe đi Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ).

Cùng lúc đó, gia đình anh N. liên tục nhận được điện thoại từ một nhóm lừa đảo. Chúng yêu cầu gia đình phải chuyển gần 3 tỷ đồng vào tài khoản chỉ định, nếu không sẽ gây nguy hiểm cho anh N.

Nhận định đây là vụ việc có dấu hiệu của tội phạm "bắt cóc online", Đội 2 PC02 đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan, lần theo hành trình di chuyển của nạn nhân. Lực lượng công an đã kịp thời đưa anh N. về an toàn tại trụ sở Công an phường Long Hương (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) để xử lý và lập hồ sơ ban đầu.