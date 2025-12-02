Chủ đề nóng

Công an xã Cam Lâm phát hiện cơ sở có dấu hiệu thu gom, xử lý heo chết để bán ra ngoài thị trường ở Khánh Hòa

Công Tâm Thứ ba, ngày 02/12/2025 18:40 GMT+7
Công an xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa vừa phát hiện cơ sở giết mổ trên địa bàn có dấu hiệu thu gom, xử lý heo chết, heo bệnh để đưa ra thị trường tiêu thụ.
Theo đó, Công an xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa vừa phát hiện cơ sở giết mổ trên địa bàn có dấu hiệu thu gom và xử lý heo chết, heo nghi mắc bệnh để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Số heo chết, heo nghi bệnh tại cơ sở ở thôn Tân Sinh Đông, xã Cam Lâm, Khánh Hòa. Ảnh: Công an xã Cam Lâm.
Quần đảo đẹp mê ly cách TPHCM 250km, cộng thêm 2,5 tiếng đi tàu, cùng lúc có thể đón 1.200 khách du lịch/ngày

Cụ thể, Công an xã Cam Lâm phát hiện cơ sở giết mổ tại thôn Tân Sinh Đông có dấu hiệu thu gom và xử lý heo chết, heo bệnh. Khoảng 0h30 ngày 30/11, tổ công tác bất ngờ kiểm tra và phát hiện hơn 300 con heo đã chết hoặc nghi nhiễm bệnh được tập kết tại đây, trong đó có hơn 100 con đã bị giết mổ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận 5 người đang trực tiếp thực hiện hành vi giết mổ. Công an xã Cam Lâm đã lập biên bản, đưa những người liên quan về trụ sở làm việc để điều tra hành vi thu gom, giết mổ heo chết và heo bệnh nhằm tiêu thụ, trục lợi bất chính.

Trước đó, trên địa bàn xã Cam Lâm, Khánh Hòa ghi nhận tình trạng heo chết do dịch tả lợn châu Phi và các ngành chức năng tập trung tiêu hủy, khử trùng.

Gạo 5% tấm của Việt Nam "ứng biến" thế nào trước sức ép của 2 "đối thủ" xuất khẩu gạo Ấn Độ, Thái Lan?

Vụ việc hiện đã được Công an xã Cam Lâm chuyển cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an tỉnh Khánh Hòa để phối hợp các đơn vị nghiệp vụ củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Như đã thông tin, trước đó, xã Cam Lâm liên tục ghi nhận tình trạng heo chết do dịch tả lợn châu Phi. UBND xã đã chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch, khử trùng tiêu độc chuồng trại nhằm ngăn chặn nguồn bệnh lây lan.

