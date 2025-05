Tham dự buổi lễ có Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức và đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban nội chính và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ năm 2025, quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Đại tá Trần Tiến Đạt – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Có 10 cán bộ đã được thăng cấp bậc hàm công an nhân dân trong dịp này. Trong đó, có 2 người được thăng hàm đại tá và 8 người được thăng hàm trung tá.

Quang cảnh tại buổi lễ công bố vào chiều ngày 30/5. Ảnh: C.A

Đồng thời, tại buổi lễ này, Công an tỉnh Đồng Nai cũng công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với 28 cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo phòng, chỉ huy cấp đội ở địa bàn tỉnh Đồng Nai theo thẩm quyền.

Được biết, trong những tháng đầu năm 2025, tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội ở tỉnh Đồng Nai được kéo giảm 25,4% so với cùng kỳ năm 2024 (500/671 vụ). Đặc biệt, tội phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ giảm 46,3% (178/332 vụ)... Tội phạm về trật tự quản lý kinh tế giảm 17,7%; trong khi đó, tội phạm về ma túy phát hiện nhiều hơn 105% so với cùng kỳ.