Công đoàn PVFCCo - Phú Mỹ: Đồng hành - sáng tạo - chăm lo cho người lao động

Đồng hành vượt khó, sáng tạo vươn lên

Trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động khó lường, Công đoàn PVFCCo - Phú Mỹ vẫn vững vàng đồng hành cùng Ban lãnh đạo Tổng công ty, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và trách nhiệm của tập thể cán bộ, người lao động, vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất an toàn, hiệu quả và ổn định. Nhờ sự nỗ lực bền bỉ ấy, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hằng năm đều hoàn thành và vượt kế hoạch, đời sống và thu nhập của người lao động ngày càng được cải thiện, nâng cao.

PVFCCo - Phú Mỹ đạt danh hiệu Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2025.

Cùng với đó, Công đoàn luôn phối hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo Tổng công ty trong công tác bảo hộ lao động, huấn luyện an toàn và nâng cao ý thức nghề nghiệp cho người lao động. Các chương trình được triển khai bài bản, thường xuyên và đồng bộ, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, sạch đẹp và thân thiện.

Nhiều năm liền, PVFCCo - Phú Mỹ không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng, bảo đảm sản xuất ổn định, góp phần giúp Tổng công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch, giữ vững vị thế doanh nghiệp hàng đầu trong ngành phân bón - hóa chất Việt Nam.

PVFCCo - Phú Mỹ được Petrovietnam biểu dương là một trong 3 đơn vị nhóm 1 đạt thành tích hoàn thành toàn diện kế hoạch quản trị 6 tháng đầu năm 2025 về sản lượng sản xuất và các chỉ tiêu tài chính.

Trong giai đoạn 2023 - 2025, phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” do Công đoàn PVFCCo - Phú Mỹ phát động đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn hệ thống. Toàn Tổng công ty đã ghi nhận 318 sáng kiến, hợp lý hóa sản xuất và 1.023 ý tưởng cải tiến, mang lại giá trị làm lợi hơn 235 tỷ đồng, với tổng mức khen thưởng gần 4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, 5 cá nhân đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Petrovietnam trao tặng Bằng Lao động sáng tạo, thể hiện hiệu quả thực chất của phong trào thi đua.

Phong trào “Đổi mới - Sáng tạo - Hiệu quả trong lao động sản xuất” luôn được Công đoàn PVFCCo - Phú Mỹ đẩy mạnh.

Cùng với đó, phong trào “Đổi mới - Sáng tạo - Hiệu quả trong lao động sản xuất” tiếp tục được đẩy mạnh, trở thành động lực quan trọng nâng cao năng suất và hiệu quả làm việc. Các sáng kiến của người lao động không giới hạn trong lĩnh vực kỹ thuật mà đã mở rộng sang quản trị, logistics, vận hành và chuyển đổi số, thể hiện tư duy cải tiến toàn diện trong mọi hoạt động.

Công đoàn PVFCCo - Phú Mỹ đã ứng dụng nền tảng quản lý điện tử để theo dõi, đánh giá và ghi nhận sáng kiến, bảo đảm tôn vinh kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Nhờ vậy, nhiều ý tưởng sáng tạo đã được đưa vào thực tiễn, góp phần tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, duy trì sản xuất ổn định và gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Việc ra mắt Fanpage Công đoàn PVFCCo - Phú Mỹ đã tạo kênh kết nối, tuyên truyền, phổ biến chính sách, lan tỏa phong trào thi đua trong toàn hệ thống.

Song song đó, thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Công đoàn PVFCCo - Phú Mỹ tiên phong ứng dụng công nghệ số trong quản lý và điều hành. Việc ra mắt Fanpage Công đoàn PVFCCo đã tạo kênh kết nối, tuyên truyền, phổ biến chính sách, lan tỏa phong trào thi đua trong toàn hệ thống. Các hình thức làm việc trực tuyến, khảo sát điện tử, biểu quyết online được triển khai đồng bộ, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả công việc.

Cùng với đó, gần 300 cán bộ công đoàn được bồi dưỡng thường xuyên, thể hiện tinh thần đổi mới, năng động, sẵn sàng thích ứng với yêu cầu quản trị hiện đại, góp phần đưa hoạt động Công đoàn ngày càng chuyên nghiệp và gần gũi hơn với người lao động.

Hành động vì người lao động, gắn kết vì cộng đồng

Phát huy vai trò đại diện, Công đoàn PVFCCo - Phú Mỹ luôn quan tâm sâu sát đến quyền lợi và đời sống của đoàn viên, người lao động. Các cấp công đoàn đã chủ động tham gia xây dựng, hoàn thiện thỏa ước lao động tập thể, quy chế tiền lương, thưởng và chính sách phúc lợi, đảm bảo quyền lợi của người lao động ngày càng được nâng cao.

Từ tháng 10/2024, chính sách tiền lương mới được áp dụng, đưa mức thu nhập bình quân của người lao động tăng hơn 30% so với giai đoạn trước, tạo động lực để người lao động yên tâm gắn bó và cống hiến.

Công đoàn PVFCCo - Phú Mỹ thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ người lao động khó khăn.

Song song với đó, Công đoàn Tổng công ty thường xuyên tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời đoàn viên và thân nhân có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, với tổng kinh phí hơn 4,6 tỷ đồng; đồng thời duy trì các hoạt động du lịch, nghỉ dưỡng, khám sức khỏe định kỳ, phong trào thể thao, văn nghệ, góp phần chăm lo toàn diện đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Các hội nghị người lao động, đối thoại định kỳ được tổ chức đều đặn, tạo diễn đàn dân chủ để đoàn viên bày tỏ ý kiến, đóng góp sáng kiến, cùng xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong toàn hệ thống.

Công đoàn PVFCCo - Phú Mỹ xem việc phát triển đời sống văn hóa, thể thao cho người lao động là nền tảng tinh thần quan trọng, góp phần củng cố sự đoàn kết và tạo dựng môi trường làm việc tích cực.

Công đoàn PVFCCo - Phú Mỹ cũng chú trọng phát triển đời sống văn hóa, thể thao cho người lao động, xem đây là nền tảng tinh thần quan trọng để củng cố sự đoàn kết và tạo dựng môi trường làm việc tích cực.

Các sự kiện lớn như: Hội thao truyền thống, Giải chạy “Phú Mỹ - Sẻ chia thịnh vượng”, “PVFCCo Run - 20 năm cho mùa bội thu”... luôn thu hút đông đảo cán bộ, người lao động tham gia, tạo bầu không khí thi đua sôi nổi và lan tỏa niềm tự hào về thương hiệu Phú Mỹ.

Công đoàn PVFCCo - Phú Mỹ nhiều năm liền được Công đoàn Petrovietnam vinh danh là đơn vị tiêu biểu trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Nhờ tổ chức chuyên nghiệp và hiệu quả, Công đoàn PVFCCo - Phú Mỹ nhiều năm liền được Công đoàn Petrovietnam vinh danh là đơn vị tiêu biểu trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, thể hiện rõ bản sắc văn hóa PVFCCo - Phú Mỹ đoàn kết, sáng tạo và sẻ chia thịnh vượng.

Với tinh thần “Phú Mỹ - Sẻ chia thịnh vượng”, Công đoàn Tổng công ty còn lan tỏa các giá trị nhân văn qua nhiều hoạt động an sinh cộng đồng như: “Ngàn tấm bánh - Vạn nghĩa tình”, “Tết vì người nghèo - Xuân yêu thương”, các chương trình hỗ trợ trẻ em mồ côi, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, hiến máu nhân đạo, cứu trợ đồng bào vùng bão lũ,… với tổng kinh phí hơn 1,8 tỷ đồng.

Mỗi hoạt động là một biểu hiện sinh động của tinh thần sẻ chia, gắn kết giữa văn hóa doanh nghiệp với văn hóa cộng đồng, khẳng định hình ảnh Công đoàn PVFCCo - Phú Mỹ trách nhiệm, nhân văn và luôn vì con người.

Với tinh thần “Phú Mỹ - Sẻ chia thịnh vượng”, Công đoàn PVFCCo - Phú Mỹ lan tỏa các giá trị nhân văn qua nhiều hoạt động an sinh.

Nhìn lại giai đoạn 2023 - 2025, có thể khẳng định, Công đoàn PVFCCo - Phú Mỹ đã thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần đổi mới trong mọi hoạt động, từ phong trào thi đua gắn với sản xuất, chăm lo đời sống người lao động đến công tác xã hội, an sinh cộng đồng.

Tất cả đều hướng tới mục tiêu chung: vì người lao động hạnh phúc, vì PVFCCo - Phú Mỹ phát triển bền vững - nền tảng để tổ chức Công đoàn tiếp tục vững bước trong nhiệm kỳ mới, đoàn kết và sẻ chia, cùng người lao động viết tiếp hành trình phát triển của Phú Mỹ - Sẻ chia thịnh vượng.