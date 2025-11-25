Chủ đề nóng

Thứ ba, ngày 25/11/2025 08:20 GMT+7

Cập nhật danh sách bạn đọc, doanh nghiệp chung tay cùng Báo Dân Việt hỗ trợ người dân vùng lũ lụt miền Trung

+ aA -
Minh Quân Thứ ba, ngày 25/11/2025 08:20 GMT+7
Ngay sau khi Báo NTNN/Dân Việt phát động chương trình chung tay, chia sẻ hướng về miền Trung, rất đông bạn đọc, đại doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã đến tòa soạn ủng hộ.
Tất cả sự ủng hộ, đóng góp, chia sẻ của quý bạn đọc sẽ được Báo NTNN/Dân Việt phối hợp cùng cơ quan chức năng trao đến đúng địa chỉ cần thiết.

Mỗi bàn tay đưa ra lúc này sẽ giúp nhiều hoàn cảnh đứng dậy sau lũ. Mỗi tấm lòng sẻ chia sẽ là nguồn động viên để người miền Trung tiếp tục kiên cường, như cách họ vẫn luôn nắm chặt tay nhau vượt qua những biến cố khắc nghiệt nhất trong nhiều năm qua.

Ngay trong hôm nay (25/11), phóng viên Văn phòng miền Trung (Báo NTNN/Dân Việt) đang tác nghiệp tại khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề do lũ ở tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) sẽ trao những phần quà đến tay người dân.

Cập nhật danh sách ủng hộ:

- Tập đoàn Unilever ủng hộ 1.500 chai nước rửa tay + 1.500 chai lau sàn

- Quỹ Vì Tầm Vóc Việt ủng hộ 100 thùng sữa TH + 100 thùng nước TH

- Công ty Cổ phần Dệt 10/10 ủng hộ 1.000 chiếc màn

- Công ty TNHH Công nghệ xanh Sao Nam ủng hộ 5.000.000 đồng

- Ông Phan Huy Hà ủng hộ 500.000 đồng

- Bà Đinh Thu Hà ủng hộ 1.000.000 đồng

- Bạn đọc Chie Teppi ủng hộ 2.000.000 đồng

Những cộng tác viên thân thiết của Báo Nông thôn Ngay nay/Điện tử Dân Việt nhiệt tình tham gia đồng hành tại chương trình ý nghĩa này. Ảnh: Minh Yến

- Bạn đọc giấu tên ủng hộ 5.000.000 đồng

- Bạn đọc TKT….4101 ủng hộ 100.000 đồng

- Bạn đọc TKT…6666 ủng hộ 500.000 đồng

- Bạn đọc Đinh Thị Thu Trang ủng hộ 2.000.000 đồng

- Bạn đọc TKT…3445 ủng hộ 2.000.000 đồng

- Bạn đọc TKT…7019 ủng hộ 1.000.000 đồng

- Bạn đọc Manh Quan Bao Con ủng hộ 1.000.000 đồng

- Bạn đọc TKT…6589 ủng hộ 2.000.000 đồng

- Bạn đọc Nguyen Thu Hang ủng hộ 2.000.000 đồng

- Bạn đọc Nguyen Duc Loc ủng hộ 100.000 đồng

- Bạn đọc Truong Duy Hoa ủng hộ 200.000 đồng

Những chiếc chăn ấm, áo phông, bộ quần áo thu đông... được sắp xếp đóng gói cẩn thận để chuẩn bị gửi tới bà con nhân dân chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt tại các tỉnh Nam Trung bộ. Ảnh: Minh Yến

- Bạn đọc Toi Xin An Danh ủng hộ 500.000 đồng

- Bạn đọc Truong Chau Huu Danh ủng hộ 999.999 đồng

- Bạn đọc giấu tên ủng hộ 500.000 đồng

- Bạn đọc Nguyen Ngọc Phung ủng hộ 30.000 đồng

- Bạn đọc Dao Van Quyet ủng hộ 100.000 đồng

- Bạn đọc Duong Thi Hong Nguyen ủng hộ 500,000 đồng

- Bạn đọc TKT…9999 ủng hộ 300.000 đồng

- Bạn đọc Nguyen Thi Dang Thuy ủng hộ 1.000.000 đồng

- Bạn đọc Vu Van Doanh ủng hộ 100.000 đồng

- Bạn đọc Duong Thi Dung ủng hộ 200.000 đồng

- Bạn đọc Trinh Minh Hien ủng hộ 1.000.000 đồng

- Bạn đọc Nguyen Thi An ủng hộ 200.000 đồng

- Bạn đọc TKS…0179 ủng hộ 500.000 đồng

- Ông Hà Tùng Long ủng hộ 1.000.000 đồng

...

Báo Nông thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt sẽ tiếp tục cập nhật.

Từ khóa:
