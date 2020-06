Cựu cố vấn an ninh Nhà Trắng tố Trump "ngây thơ, nguy hiểm"

Tổng thống Trump và cựu cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton.

"Tôi hy vọng (lịch sử) sẽ nhớ đến ông ấy với tư cách là Tổng thống một nhiệm kỳ, người đã khiến đất nước rơi vào vòng xoáy xuống dốc mà chúng ta không thể vãn hồi. Chúng ta có thể chấp nhận một nhiệm kỳ. Nhưng hai nhiệm kỳ, ta gặp nhiều rắc rối hơn", ông Bolton nói với Martha Raddatz của ABC News.

Về Tổng thống Trump, ông Bolton nói: "Tôi không nghĩ ông ấy phù hợp với chức vụ (tổng thống). Tôi không nghĩ ông ấy có khả năng thực hiện công việc này. Tôi sẽ không bỏ phiếu cho ông ấy vào tháng 11".

Cựu cố vấn an ninh Nhà Trắng cũng cho biết, ông chắc chắn không bỏ phiếu cho đối thủ đáng gờm nhất của Trump là Joe Biden - ứng viên tổng thống đảng Dân chủ. Thay vào đó, ông sẽ tìm một ứng viên đảng Cộng hòa khác để bỏ phiếu.

Nhận xét về cách ông Trump đối xử Triều Tiên, ông Bolton đã dùng từ "ngây thơ và nguy hiểm" để mô tả.

"Ý tưởng rằng - chỉ cần vài lời ngợi khen - dành cho nhà lãnh đạo này (Kim Jong-un) sẽ thuyết phục được ông ta rằng, ông ta có thể thỏa thuận với Donald Trump, tôi nghĩ, vừa ngây thơ vừa nguy hiểm", ông Bolton nói và giải thích rằng, Triều Tiên và nhà lãnh đạo Kim Jong-un hiện nay đã trở nên nguy hiểm hơn nhiều bất chấp những lời trấn an của Trump.

Bolton nói thêm ông chủ Nhà Trắng không có nền tảng triết học hay chiến lược cũng như không biết phân biệt giữa lợi ích quốc gia và lợi ích cá nhân.

"Có sự nhầm lẫn giữa lợi ích quốc gia và lợi ích của riêng ông ấy, điều này rất nguy hiểm cho đất nước. Tổng thống hành xử như thể đây là một doanh nghiệp nhỏ của gia đình. Không có sự nhất trí hay chiến lược nhất quán. Quyết định được đưa ra hôm nay có thể dễ dàng thay đổi vào hôm sau", cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ khẳng định.

Ông Bolton được bổ nhiệm làm cố vấn an ninh quốc gia Mỹ hồi tháng 3/2018, bất chấp những tranh cãi về việc ông từng ủng hộ cuộc chiến tranh Mỹ phát động ở Iraq năm 2003, trong khi Trump cho rằng cuộc chiến này là một "sai lầm lớn". Sau 17 tháng làm việc ở Nhà Trắng, ông Bolton bị ông Trump sa thải hồi tháng 9/2019 do "bất đồng sâu sắc" với Tổng thống Mỹ.

Sau gần 1 năm mất việc, ông Bolton gây chú ý trở lại bằng việc tuyên bố phát hành cuốn sách "The Room Where It Happened: A White House Memoir" (Căn phòng nơi chuyện đó xảy ra: Hồi ký Nhà Trắng). Cuốn sách gây tranh cãi với những thông tin như ông Trump từng nhờ Trung Quốc giúp tái đắc cử.

Chính quyền Trump hôm 16/6 đệ đơn kiện Bolton, sau khi Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng (NSC) xác định bản thảo hiện tại cuốn hồi ký có chứa một số thông tin mật về an ninh quốc gia. Đích thân ông Trump cũng cảnh báo Bolton có thể bị truy tố nếu tiết lộ thông tin mật trong hồi ký.