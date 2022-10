Thị trường tiền điện tử dần nguội đi đã có một hiệu ứng domino đối với những người làm việc trong lĩnh vực này. Trong bối cảnh giá tiền kỹ thuật số giảm mạnh, một loạt các công ty tiền điện tử đã giảm số lượng nhân viên của họ. Coinbase Global Inc đã thông báo cắt giảm 18% lực lượng lao động, trong một dấu hiệu khác của một cuộc suy thoái tiền điện tử ngày càng tồi tệ, làm ảnh hưởng hàng nghìn tỷ tổng giá trị thị trường tiền điện tử.

Nhân viên bị chấm dứt hợp đồng sẽ nhận được tối thiểu 3,5 tháng lương thôi việc. Nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số lớn nhất của Hoa Kỳ đang theo bước chân của các doanh nghiệp liên quan đến tiền điện tử khác gần đây đã cắt giảm nhân sự, bao gồm sàn giao dịch Gemini Trust Co và công ty cho vay BlockFi Inc, cả hai đều trích dẫn sự xuất hiện của mùa đông tiền điện tử - thị trường suy thoái kéo dài - là lý do cho việc sa thải.

Hai tên tuổi lớn trong lĩnh vực tiền điện tử đang cắt giảm việc làm khi thị trường tiền tệ kỹ thuật số tiếp tục đi xuống theo hình xoắn ốc. Nền tảng cho vay tiền điện tử BlockFi Inc cho biết rằng họ sẽ giảm số lượng nhân viên của mình khoảng 20%, trong khi sàn giao dịch tiền kỹ thuật số Crypto.com đã thông báo cắt giảm 5%.

Nhân viên công nghệ, bảo mật, tuân thủ và quản lý khách hàng tiền điện tử sẽ có nhu cầu đặc biệt cao ở các công ty tài chính truyền thống (TradFi). Ảnh: @AFP.

Nhìn chung, việc sa thải là một dấu hiệu rắc rối khác đối với ngành công nghiệp tiền điện tử vốn từng là một cơn sốt trắng. Vì vậy, điều gì sẽ xảy ra với các nhân viên trong lĩnh vực tài chính phi tập trung, hoặc DeFi, những người bị sa thải?

Theo đó, ngày càng có nhiều người trong số họ bị các công ty tài chính truyền thống, hay TradFi thâu tóm. Các kỹ năng mà các cựu kỹ sư và nhà phát triển phần mềm này đã tích lũy được hiện đang được các công ty TradFi tận dụng để khám phá không gian tiền điện tử và muốn thử nghiệm với các công nghệ blockchain.

Hay nói cách khác, nhờ sự quan tâm đến việc phát triển các khả năng blockchain của họ, các công ty tài chính truyền thống (TradFi) đã ngày càng thuê nhiều nhân viên am hiểu về tiền điện tử bị sa thải do suy thoái thị trường.

William Shaw, một phóng viên của Bloomberg cho biết: "Bạn đột nhiên có một lực lượng lao động có kỹ năng rất dư thừa, đang tìm kiếm công việc mới ở các thị trường mà khả năng blockchain có thể có nhu cầu rất cao, đó là với TradFi".

Trong khi người ta cho rằng các công ty fintech phần lớn sẽ là những người hấp thụ nguồn nhân tài này, thì nói đúng hơn sẽ là các công ty TradeFi.

Theo Thomas Olson tại Bain & Co, thay vì các ngân hàng gặp khó khăn trong việc tuyển dụng nhân tài có kiến thức phù hợp trong 6-9 tháng qua, thì họ hiện đang tận dụng mùa đông tiền điện tử để bắt kịp với sự phát triển của ngành và mở rộng quy mô hoạt động tiền điện tử của riêng mình.

Cụ thể, họ đang tìm kiếm các chuyên gia tuân thủ có kiến thức về tiền điện tử và công nghệ sổ cái phân tán blockchain.

Đương nhiên, các công ty thanh toán cũng muốn có được thứ mà họ coi là "nhân tài nóng bỏng". Khi Revolut đã tăng số lượng nhân tài tiền điện tử của mình vào đầu năm nay, các nền tảng thanh toán đối thủ là Plaid, Stacks và Block cũng khuyến khích những người có kinh nghiệm về tiền điện tử bị sa thải đăng ký tham gia tuyển dụng vào công ty, nền tảng của họ.

Ngân hàng Citi đang quảng cáo nhu cầu cần tuyển dụng cho một vị trí nhà quản lý rủi ro tài sản kỹ thuật số cấp giám đốc bao gồm tiền điện tử, stablecoin và tài chính phi tập trung, sau khi công bố kế hoạch vào tháng 11 tới đây để thuê tới 100 nhân viên để hỗ trợ khả năng tài sản kỹ thuật số cho các tổ chức thuộc ngân hàng.

Các cựu kỹ sư và nhà phát triển phần mềm hiểu rõ tài sản kỹ thuật số được săn đón như thế nào trong các lĩnh vực tài chính truyền thống (TradFi). Ảnh: @AFP.

Trong những tháng gần đây, Goldman Sachs cũng có nhu cầu cần tuyển dụng cho một vị trí phó chủ tịch của nhóm pháp lý tài sản kỹ thuật số của mình, một phó chủ tịch quản lý nhóm kỹ sư phần mềm tài sản kỹ thuật số và một cộng sự làm việc về tài sản kỹ thuật số trong quản lý tài sản của người tiêu dùng và quản lý tài sản tư nhân. Bởi Ngân hàng này đã ra mắt nền tảng giao dịch phái sinh tiền điện tử vào năm ngoái và đang khám phá các cách để sử dụng công nghệ blockchain ở những bộ phận khác trong hoạt động kinh doanh của mình.

Thậm chí, doanh nghiệp quản lý tài sản của JPMorgan, với giá trị 2,7 nghìn tỷ đô la, đang tìm kiếm người giám sát chiến lược blockchain bao gồm tiền điện tử và mã thông báo kỹ thuật số. Ngân hàng cũng đang tìm kiếm người quản lý sản phẩm và các vai trò khác cho dịch vụ Tài sản kỹ thuật số Onyx, một mạng lưới blockchain cho các tài sản bao gồm nợ và cổ phiếu với hơn 200 nhân viên.

Đồng thời, Nền tảng thanh toán ngân hàng mở Plaid cũng đang tuyển dụng cho các vai trò tập trung vào tiền điện tử, người phát ngôn của công ty có trụ sở tại San Francisco cho biết, trong khi nhà cung cấp thanh toán di động Block Inc có khoảng 30 vai trò mở trong lĩnh vực tiền điện tử được liệt kê trên trang web của mình.

Nền tảng thanh toán có trụ sở tại Florida, Stax hy vọng sẽ có một bộ phận tiền điện tử được thành lập và hoạt động vào đầu năm 2023 và "hoàn toàn cởi mở để tuyển dụng nhân viên từ các công ty tiền điện tử", Sal Rehmetullah, chủ tịch và đồng sáng lập của công ty, cho biết trong một tuyên bố.

Theo Sabrina Wilson, giám đốc điều hành tại Copper.co, một công ty có trụ sở tại London chuyên giúp các tổ chức tài chính phát triển cơ sở hạ tầng blockchain cho biết, triển vọng của một nhân viên tiền điện tử sẽ phụ thuộc vào vai trò trước đây của họ. Wilson cho biết: "Nhân viên công nghệ, bảo mật, tuân thủ và quản lý khách hàng tiền điện tử sẽ có nhu cầu đặc biệt cao ở các công ty tài chính truyền thống (TradFi).

Huỳnh Dũng- Theo Bloomberg/ Beincrypto