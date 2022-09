Đồng LUNA sụp đổ và tương lai bất ổn của ngành công nghiệp tiền điện tử

Ngành công nghiệp này đang ở một số ngã rẽ. Điều quan trọng nhất là ở hiện tại, đây đang là giao điểm của sự xuất hiện của những người tham gia thị trường lớn hơn, và sự phân mảnh ngày càng tăng và sự phức tạp về công nghệ của bối cảnh thị trường. Lĩnh vực tiền điện tử cũng đã bị tê liệt do đợt bán tháo trên toàn ngành sau sự sụp đổ của các token lớn Terra USD và đồng Luna. Một số công ty bao gồm quỹ đầu cơ Three Arrows và các công ty cho vay tiền điện tử C và Voyager Digital đã nộp đơn xin phá sản, trong khi Coinbase, BlockFi và Crypto.com đã sa thải hàng nghìn nhân viên.

Biến động về lãnh đạo cấp cao tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa cho ngành tiền điện tử. Ảnh: @AFP.

Không chỉ dừng tại đó, một đợt ra đi của các giám đốc điều hành khác đã xảy ra với ngành công nghiệp tiền điện tử trong những ngày cuối tháng 9, dấu hiệu mới nhất cho thấy hậu quả từ sự sụt giảm giá mạnh trong năm nay, nó cũng được đánh dấu bởi sự thoái lui trong đầu tư mạo hiểm, sa thải rộng rãi và sự giám sát pháp lý ngày càng bị siết chặt – tất cả cho thấy ngành vẫn chưa đi đúng hướng.

Đầu tiên xuất hiện thông tin rằng Giám đốc điều hành Alex Mashinsky của Celsius Network Ltd. - người đã giúp thành lập công ty cho vay tiền điện tử và là người cổ vũ cho các dịch vụ lợi nhuận cao ngất trời cho đến khi công ty gặp khó khăn – mới đây đã từ chức, gọi sự lãnh đạo của mình là " mất tập trung "khi công ty đấu tranh để tồn tại trong bờ vực phá sản. Giám đốc Tài chính Chris Ferraro đã được bổ nhiệm làm Giám đốc tái cấu trúc và Giám đốc điều hành tạm thời ngay lập tức.

Trong lá thư chính thức của mình, Mashinsky nói rằng ông rất tiếc vì sự "mất tập trung" của mình với tư cách là Giám đốc điều hành của công ty.

"Tôi rất lấy làm tiếc về hoàn cảnh khó khăn về tài chính mà các thành viên trong cộng đồng của chúng ta đang phải đối mặt", ông nói thêm.

Được biết, Celsius là một trong những công ty cho vay tiền điện tử lớn đầu tiên đóng băng việc rút tiền của người dùng khi thị trường tiền điện tử sụp đổ vào giữa tháng 6 năm nay. Sau nhiều tuần im lặng, công ty cuối cùng đã đệ đơn phá sản, đồng thời tiết lộ khoản lỗ 1,2 tỷ đô la trong bảng cân đối kế toán của mình.

Dẫn đến việc nộp đơn phá sản, dữ liệu trên chuỗi khối cho thấy rằng Celsius đang vội vàng trả lại tiền cho các khoản vay DeFi khác nhau của mình để tránh bị thanh lý hơn 440 triệu đô la Bitcoin thế chấp. Công ty cuối cùng đã trả lại toàn bộ khoản vay và thu hồi vốn.

Đầu tháng này, các quan chức Vermont cáo buộc rằng Celsius đã bí mật vỡ nợ kể từ năm 2019 và CEO Alex Mashinsky đã đưa ra những tuyên bố sai lệch và gây hiểu lầm nhằm phóng đại sức khỏe tài chính của công ty.

Mashinsky bị cáo buộc chịu trách nhiệm cho một loạt các giao dịch kém vào 6 tháng đầu năm 2022 dẫn đến sự sụp đổ của công ty cho vay tiền điện tử.

Lĩnh vực tiền điện tử cũng đã bị tê liệt do đợt bán tháo trên toàn ngành sau sự sụp đổ của các token lớn Terra USD và đồng Luna. Một số công ty bao gồm quỹ đầu cơ Three Arrows và các công ty cho vay tiền điện tử C và Voyager Digital đã nộp đơn xin phá sản, trong khi Coinbase, BlockFi và Crypto.com đã sa thải hàng nghìn nhân viên. Ảnh: @AFP.

Cũng mới đây, Chủ tịch sàn giao dịch FTX Hoa Kỳ, Brett Harrison, tuyên bố ông sẽ từ chức sàn giao dịch tiền điện tử và chuyển sang vai trò cố vấn. Quyết định của Harrison được đưa ra một tháng sau khi một trong những dòng tweet hiện đã bị xóa của ông ấy khiến Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) phẫn nộ.

Cơ quan quản lý Hoa Kỳ cho biết, dòng tweet vào tháng 7 chứa đựng những tuyên bố gây hiểu lầm rằng các quỹ được nắm giữ và cổ phiếu mua qua FTX đã được FDIC bảo hiểm, và FDIC yêu cầu Harrison xóa bất kỳ ngôn ngữ gây hiểu lầm nào khỏi các tài khoản và trang web truyền thông xã hội của mình. Người phát ngôn của công ty sẽ thay thế anh ta là Zach Dexter, người đứng đầu bộ phận FTX US Derivatives.

Ed Moya, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Oanda cho biết: "Đây đều là những đơn từ chức cao cấp trong không gian tiền điện tử. Moya cho biết, những thay đổi thể hiện một "bước lùi ngắn hạn" gây ra nhiều bất ổn hơn cho ngành công nghiệp tiền điện tử. Tuy nhiên, ông nói thêm, sự thay đổi lãnh đạo cũng có ý nghĩa trong bối cảnh thị trường tiền điện tử suy thoái mạnh, sau một thời kỳ tăng trưởng và tuyển dụng dữ dội. Bitcoin, tiền điện tử lớn nhất, giảm 60% trong năm nay sau khi tăng lên mức cao nhất mọi thời đại gần 69.000 đô la vào tháng 11 năm ngoái.

Jesse Powell, người đồng sáng lập thường gây tranh cãi của sàn giao dịch tiền điện tử Kraken, đã thông báo vào tuần trước rằng anh ấy sẽ từ bỏ vai trò CEO để trở thành chủ tịch. Giám đốc điều hành của Genesis, Michael Moro, đã từ chức khi nhà môi giới tiền điện tử cắt giảm lực lượng lao động của mình. Không chỉ dừng tại đó, đồng Giám đốc điều hành của Alameda Research, Sam Trabucco cũng đã từ bỏ chức danh của mình vì ông nói rằng rất khó để ông dành một khoảng thời gian bình thường tại nơi làm việc, và ông thích gặp bạn bè và gia đình mình hơn. Michael Saylor, Giám đốc điều hành lâu năm của MicroStrategy Inc cũng đã từ chức để trở thành chủ tịch điều hành sau khi nhà sản xuất phần mềm và người mua Bitcoin báo cáo khoản lỗ hàng quý hơn 1 tỷ đô la liên quan đến sự sụt giảm giá lớn của tiền điện tử.

Trong khi các công ty như Celsius và Genesis gặp khó khăn tài chính trầm trọng hơn do suy thoái có thể giúp giải thích sự thay đổi trong ban lãnh đạo, thì chi nhánh toàn cầu của FTX US, FTX, vẫn có tiền mặt trên bảng cân đối kế toán và dự kiến sẽ có lãi trong năm nay, Giám đốc điều hành Sam Bankman-Fried cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg Television hôm qua 27/9.

Dan Matuszewski, người đồng sáng lập CMS Holdings, công ty đã đầu tư vào FTX, đánh giá cao khả năng lãnh đạo của Harrison và cho biết anh ấy rất quan tâm đến mọi sản phẩm mà sàn giao dịch đưa ra. "Anh ấy khiến tôi nhớ rất nhiều về Sam [Bankman-Fried]", Matuszewski nói.

Ông Dan Matuszewski cũng đã lưu ý rằng môi trường pháp lý "hỗn loạn" của Hoa Kỳ có thể đã đặt ra một thách thức cho Harrison. Tháng trước, FTX US đã nhận được một lá thư yêu cầu ngừng hoạt động từ Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) do "tuyên bố sai hoặc gây hiểu lầm" về một số sản phẩm đủ điều kiện để được bảo hiểm, trong đó có một dòng tweet hiện đã bị xóa của Harrison được lấy làm ví dụ. Harrison cho biết: "Chúng tôi thực sự không có ý định đánh lừa bất kỳ ai và chúng tôi không gợi ý rằng bản thân FTX US, hoặc các tài sản tiền điện tử / phi fiat, được hưởng lợi từ bảo hiểm FDIC".