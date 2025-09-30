



Cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng lãnh 25 năm tù. Ảnh: CH

Ngày 30/9, HĐXX) TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Lê Thúy Hằng tổng cộng 25 năm tù về hai tội danh: "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ".

Tòa xác định bà Hằng là chủ mưu, cầm đầu trong vụ án. Bà đã lợi dụng chức vụ Tổng giám đốc để chỉ đạo cấp dưới thực hiện hàng loạt sai phạm trong thời gian dài với thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho doanh nghiệp nhà nước.

Ngoài án tù, bà Hằng còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng trong 3 năm sau khi chấp hành xong hình phạt.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo Hằng phải bồi thường cho SJC hơn 14 tỷ đồng và nộp lại 73 tỷ đồng sung công quỹ nhà nước từ số tiền hưởng lợi bất hợp pháp.

Số tiền 45 tỷ đồng mà bà Hằng đã chủ động nộp để khắc phục hậu quả trong quá trình điều tra sẽ tiếp tục bị tạm giữ.

Các đồng phạm khác trong vụ án cũng nhận các mức án từ 2 năm tù treo đến 22 năm 6 tháng tù giam.

Theo cáo buộc, bị cáo Lê Thúy Hằng đã thực hiện nhiều hành vi phạm tội có tổ chức. Cụ thể, chiếm đoạt vàng, bà Hằng bị xác định đã chỉ đạo nâng khống định mức hao hụt khi gia công vàng miếng, hợp thức hóa quy định này để báo cáo Ngân hàng Nhà nước, qua đó chiếm đoạt hơn 95 lượng vàng.

Thao túng giao dịch: Bà còn chỉ đạo chi nhánh miền Trung lập khống chứng từ mua bán vàng, thể hiện mua vào giá cao, bán ra giá thấp nhằm chiếm đoạt tiền.

Sản xuất vàng trái phép: Đối với hành vi lợi dụng chức vụ, bà Hằng đã chỉ đạo chèn thêm vàng nguyên liệu vào 56 đợt gia công vàng móp méo cho Ngân hàng Nhà nước, sản xuất trái quy định hơn 6.200 lượng vàng miếng SJC. Tại chi nhánh Hải Phòng, SJC cũng sản xuất hơn 11.500 lượng vàng nhẫn SJC không đúng quy định.

Bán chênh lệch giá bình ổn: Bà còn chỉ đạo các chi nhánh giữ lại một phần vàng bình ổn giá để bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết.

Tổng số thiệt hại và hưởng lợi bất hợp pháp do hành vi của bà Hằng và đồng phạm gây ra cho SJC được cơ quan tố tụng xác định là hơn 107 tỷ đồng.