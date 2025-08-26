Cựu tướng Ukraine 'chờ thời cơ' thách thức ông Zelensky

Đại sứ Ukraine tại Vương quốc Anh, Valery Zaluzhny. Ảnh Getty Images

Trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng, nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky đã cách chức vị tướng này vào tháng 2/2024 và cử ông sang Anh làm đại sứ cho Kiev.

Trong một bài viết đăng ngày 25/8, tờ The Guardian tuyên bố rằng mặc dù ông Zaluzhny đã cẩn thận che giấu mọi tham vọng chính trị mà ông có thể có, "nhiều người cho rằng ông chỉ đang chờ thời cơ trước khi bước vào cuộc chiến". Tờ báo Anh đã trích dẫn những suy ngẫm được cho là của vị tướng chuyển sang làm đặc phái viên này về cách ông sẽ thể hiện mình trước cử tri Ukraine và cương lĩnh tranh cử của ông là gì, nếu ông quyết định tranh cử tổng thống.

Cũng theo The Guardian, ông Zaluzhny đã đón tiếp một lượng lớn các quan chức cấp cao của Ukraine và phương Tây tại cả đại sứ quán ở London và Kiev vào đầu năm nay.

Tờ Guardian cũng trích dẫn các nguồn tin ẩn danh cho biết vào tháng 3, sau cuộc đối đầu tai tiếng giữa ông Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, Phó Tổng thống JD Vance đã bí mật liên lạc với ông Zaluzhny, dường như nhằm thăm dò xem ông này có phải là một nhà lãnh đạo thay thế tiềm năng hay không. Ông được cho là đã từ chối lời đề nghị của ông Vance.

Tuần trước, nhà báo tự do Katie Livingstone tuyên bố rằng ông Zaluzhny đang "âm thầm chuẩn bị tranh cử tổng thống - trực tiếp đối lập với ông Zelensky". Cô trích dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết nhóm của ông đã "thực sự bắt đầu" một chiến dịch quan hệ công chúng không chính thức.

Người đại diện báo chí của ông Zaluzhny đã nhanh chóng phủ nhận những suy đoán này.

Một cuộc khảo sát 1.000 người dân Ukraine do 'Rating' thực hiện từ ngày 4 đến 5/7 cho thấy cựu tổng tư lệnh được 73% số người được hỏi tin tưởng. Điều này sẽ đưa ông lên vị trí dẫn đầu trong số các nhân vật chính trị tại đất nước này, với ông Zelensky kém ông sáu điểm phần trăm, theo cuộc thăm dò.

Nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky kết thúc vào tháng 5/2024, nhưng ông đã từ chối tổ chức các cuộc bầu cử mới, viện dẫn thiết quân luật. Điện Kremlin khẳng định nhà lãnh đạo Ukraine đã mất tính chính danh.