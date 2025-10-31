Ngày 31/10, Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đã công bố thông tin dự án Nhà ở xã hội tại khu đất B4-1, B4-2 thuộc Khu tái định cư Hòa Hiệp 4 thuộc phường Liên Chiểu và phường Hải Vân, TP. Đà Nẵng.

Dự án này được xây dựng trên khu đất có diện tích khoảng 4,27 ha với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 191.290 m2 do Công ty CP Đầu tư và Thương mại Thủ Đô làm chủ đầu tư.

Tại vị trí này sẽ xây dựng 3 công trình nhà ở gồm chung cư nhà ở xã hội và chung cư thương mại, 1 công trình nhà trẻ và các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Trong đó, nhà ở xã hội có 1.476 căn hộ, bao gồm 1.180 căn hộ để bán và 296 căn để cho thuê và 376 căn nhà ở thương mại.

Giá bán nhà ở xã hội dự kiến khoảng 18 triệu đồng/m2 và giá cho thuê nhà ở xã hội dự kiến khoảng 131.000 đồng/m2/tháng.

Đà Nẵng có dự án nhà ở xã hội gần 1.500 căn giá bán 18 triệu đồng/m2. Ảnh: Đình Thiên

Một thông tin liên quan đến dự án này như Dân Việt đã thông tin, vào ngày 29/10 vừa qua, ông Lê Quang Nam, Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã ký thông báo danh mục dự án nhà ở xã hội trên địa bàn có nhu cầu vay vốn theo gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng.



Trong danh mục lần này, dự án nhà ở xã hội tại khu đất B4-1, B4-2 thuộc Khu tái định cư Hòa Hiệp 4 do Công ty CP Đầu tư và Thương mại Thủ Đô làm chủ đầu tư có nhu cầu vay 800 tỷ đồng theo gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng.

