“Viên ngọc hoang sơ” hút giới trẻ check-in giữa lòng Đà Nẵng

Những ngày hè oi ả, giới trẻ Đà Nẵng và du khách tứ phương rủ nhau đổ về Ghềnh Bàng – điểm đến được ví như “viên ngọc hoang sơ” nằm trên bán đảo Sơn Trà, để tìm chút mát lành và bình yên giữa thiên nhiên nguyên sơ.

Ghềnh Bàng được ví như “viên ngọc hoang sơ” nằm trên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng.

Cách trung tâm thành phố khoảng 20km, Ghềnh Bàng thu hút bởi vẻ đẹp mộc mạc, với biển xanh trong vắt, bãi đá phủ rêu xanh rì, rừng cây rì rào và không khí trong lành. Con đường xuống Ghềnh Bàng tuy dốc, lởm chởm đá nhưng lại là một phần không thể thiếu của hành trình khám phá, khiến mỗi bước chân trở nên thú vị hơn.

Vẻ đẹp vẻ đẹp mộc mạc, nguyên sơ tại Ghềnh Bàng.

Hằng tuần, nhiều nhóm bạn trẻ chọn nơi đây để cắm trại, lặn ngắm san hô, check-in “sống ảo” và tận hưởng sự tách biệt khỏi nhịp sống đô thị. Trên mạng xã hội, hàng loạt bức ảnh về Ghềnh Bàng với màu nước biển xanh ngọc, trời cao nắng nhẹ và những khung hình nên thơ liên tục được chia sẻ, biến nơi này thành tọa độ du lịch mới nổi không thể bỏ qua khi đến Đà Nẵng.

Rất nhiều bạn trẻ đến Ghềnh Bàng để tham quan, chụp ảnh.

Bạn Thanh Hà, du khách đến từ Hà Nội cho biết: “Đây là lần đầu tiên mình đến Ghềnh Bàng, mình thực sự bất ngờ với vẻ đẹp nơi đây. Biển xanh, đá rêu, cây rừng, tất cả đều hoang sơ và yên bình. Đoạn đường xuống hơi vất vả nhưng bù lại là khung cảnh quá tuyệt vời. Mình đã chụp gần trăm kiểu ảnh mà vẫn chưa thấy đủ”.

Không chỉ du khách trong nước, nhiều du khách nước ngoài cũng tỏ ra ngỡ ngàng trước vẻ đẹp yên bình của Ghềnh Bàng. Một du khách đến từ Belarus cho biết, đây là một trong những nơi hiếm hoi ở Việt Nam mà anh cảm thấy "hoàn toàn tách biệt, không ồn ào, chỉ có thiên nhiên và biển trời".

Bạn trẻ thả dáng ghi lại những khoảnh khắc giữa khung cảnh thiên nhiên hoang sơ của Ghềnh Bàng.

Dù là điểm đến hấp dẫn, Ghềnh Bàng vẫn giữ được nét hoang sơ nhờ ý thức giữ gìn môi trường của người trẻ. Nhiều bạn trẻ khi đến đây đều mang theo túi rác để dọn vệ sinh khu vực cắm trại, góp phần bảo vệ không gian thiên nhiên chung.

Du khách nước ngoài thích thú trước vẻ đẹp yên bình của Ghềnh Bàng.

Ghềnh Bàng trở thành địa điểm lý tưởng không thể bỏ lỡ của giới trẻ trong những ngày hè.

Với vẻ đẹp nguyên thủy, sự yên bình và những trải nghiệm đậm chất “xê dịch”, Ghềnh Bàng đang ngày càng khẳng định vị thế là “viên ngọc ẩn mình” giữa lòng Đà Nẵng – một điểm dừng lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và khát khao khám phá.