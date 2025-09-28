Đà Nẵng: Hai người mất tích, vài chục người dân đi thăm rẫy chưa liên lạc được

Chiều 28/9, lãnh đạo xã Khâm Đức, thành phố Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng đang xác minh và tìm kiếm một người dân mất tích, trước đó, Công an xã Khâm Đức nhận tin báo từ người dân về việc, tại khu vực sông Nước Mỹ (Km39 đường Hồ Chí Minh; thuộc địa phận giáp ranh giữa thôn Lao Đu, xã Khâm Đức và thôn 6, xã Phước Hiệp, TP Đà Nẵng) có người mất tích.

Lực lượng chức năng tại xã Phước Năng đang tích cực tìm kiếm nạn nhân K. mất tích. Ảnh: CTV

Ban đầu, công an xác định nạn nhân là anh L. V. K (27 tuổi, ngụ thôn 3, xã Khâm Đức). Ngày 27/9, anh K. đi làm tại thôn 6, xã Phước Hiệp và trên đường về nhà, anh bơi qua sông Nước Mỹ thì bị lũ cuốn trôi.

Nhận thông tin, Công an xã Khâm Đức phối hợp với lực lượng chức năng cơ sở tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, từ thời điểm người dân gặp nạn, trên địa bàn đang có mưa lớn do ảnh hưởng của bão BUALOI nên công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Nhiều lực lượng xã Thạnh Bình, TP. Đà Nẵng và người đội mưa bão, vào rừng tìm kiếm tung tích của ông T. Ảnh: N.X

Cùng ngày lãnh đạo xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được tung tích ông N. M. T. (62 tuổi, trú xã Thạnh Bình).

Trước đó, sáng 25/9, ông T. cùng ông P. H. vào rừng thôn 5 (xã Thạnh Bình) tìm tổ ong. Hai người tách nhau ra rồi hẹn gặp tại một điểm nhưng ông T. không đến. Trưa cùng ngày, ông H. quay về báo tin cho gia đình và nhờ người dân tìm kiếm.

Hiện lực lượng xã Thạnh Bình huy động hàng chục người gồm công an, dân quân, ban chỉ huy quân sự và người dân địa phương vào rừng tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Liên quan đến mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 10, chiều 28/9 lãnh đạo Đảng ủy xã Phước Năng, TP. Đà Nẵng xác nhận, đến nay địa phương vẫn chưa liên lạc được với khoảng vài chục người dân của xã đi vào rừng thăm rẫy mấy ngày qua.

“Những người dân ở đây đi rẫy do khu vực rẫy không có sóng điện thoại, nên lực lượng chức năng cũng như người nhà chưa thể liên lạc được.

Xã Phước Năng hôm nay có mưa nhỏ, đến thời điểm này chưa có mưa lớn nên xã đang cố gắng và tìm cách liên lạc với các hộ trên để nắm tình hình. Đa số người dân ở đây, lâu nay họ thường xuyên đi rẫy, có lúc người dân đi rẫy ở lại vài ngày mới về…”, lãnh đạo Đảng ủy xã Phước Năng cho biết.