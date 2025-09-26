3 tài năng trẻ Việt kiều sáng giá của Ninh Bình FC “mất tích”, vì sao?

Cùng với CLB CAHN, Ninh Bình FC là 1 trong 2 đội bóng đăng ký số lượng cầu thủ Việt kiều tham dự mùa giải 2024/2025 nhiều nhất, cụ thể là 4 gương mặt, bao gồm Đặng Văn Lâm (Việt kiều Nga), Trần Thành Trung (Việt kiều Bulgaria), Evan Abran (Việt kiều Pháp) và Phong Chaloongphum (Việt kiều Thái Lan).

Trong số 4 cái tên kể trên, Đặng Văn Lâm và Trần Thành Trung đã có quốc tịch Việt Nam, còn Evan Abran và Phong Chaloongphum thi đấu với tư cách cầu thủ Việt kiều chưa có quốc tịch Việt Nam (đang trong thời gian xin quốc tịch).

Đặng Văn Lâm đang là thủ môn số 1 của Ninh Bình FC. Ảnh: FBNV.

Từ đầu mùa tới giờ, chỉ có Đặng Văn Lâm trong nhóm cầu thủ Việt kiều là được HLV Gerard Albadajejo sử dụng thường xuyên. Cụ thể, thủ môn Việt kiều Nga này đã ra sân cả 4 trận tại V.League, trận nào cũng đá đủ 90 phút, mới chỉ để lọt lưới 2 bàn và cùng đội nhà trải qua cả 4 chiến thắng, qua đó dẫn đầu bảng xếp hạng.

Việc Đặng Văn Lâm là lựa chọn số 1 trong khung gỗ Ninh Bình FC không phải điều quá bất ngờ. Thủ thành 32 tuổi sinh ra tại Nga này vốn là gương mặt quen thuộc với NHM Việt Nam, từng là người hùng của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2018 và hiện vẫn đang ở đỉnh cao phong độ, đồng thời được HLV Gerard Albadajejo đánh giá rất cao.

Theo chiều ngược lại, bộ 3 Trần Thành Trung (Việt kiều Bulgaria), Evan Abran (Việt kiều Pháp) và Phong Chaloongphum (Việt kiều Thái Lan) - những gương mặt trẻ từng nhận được nhiều sự kỳ vọng khi gia nhập Ninh Bình FC, vẫn chưa có nhiều cơ hội thể hiện mình.

Trần Thành Trung sinh năm 2005 tại Bulgaria, có bố mẹ đều là người Việt Nam và hiện tại mang hai quốc tịch Việt Nam và Bulgaria. Anh trưởng thành từ lò CSKA Sofia, đá chuyên nghiệp từ năm 2013, là cầu thủ triển vọng của đội 1 Slavia Sofia tại Giải vô địch quốc gia Bulgaria trong nhiều năm liền và từng dự đủ các cấp tuyển trẻ nước này. Thậm chí, tiền vệ 20 tuổi này còn từng lọt vào tầm ngắm của Barcelona...

Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung. Ảnh: VFF.

Trần Thành Trung cao 1m75, đá tiền vệ trung tâm, thuận chân phải. Mùa giải 2024/2025, anh ghi 2 bàn, 1 kiến tạo sau 31 trận ra sân cho Slavia Sofia ở Giải VĐQG Bulgaria - một con số đầy ấn tượng.

Với năng lực được khẳng định ở châu Âu khi tuổi đời mới 20, Trần Thành Trung được kỳ vọng sớm khoác áo ĐT Việt Nam và trở thành ngôi sao lớn của “Những chiến binh sao vàng” trong tương lai (do đã có quốc tịch). Các phương tiện truyền thông trong nước cũng liên tục đưa tin về Trần Thành Trung, về thương vụ anh rời Slavia Sofia và gia nhập Ninh Bình FC theo bản hợp đồng hiếm có kéo dài tới 5 năm, đồng thời nhấn mạnh, anh sẽ là tiền vệ có đẳng cấp cao nhất trong nhóm cầu thủ Việt kiều thi đấu tại V.League 2025/2026.

Tuy nhiên, qua 4 vòng đấu tại V.League 2025/2026 và 1 trận tại Cúp Quốc gia 2025/2026, Trần Thành Trung mới chỉ ra sân 2 trận cho Ninh Bình FC, với tổng thời gian có mặt trên sân là 27 phút. 2 trận gần nhất, tiền vệ này có tên trong danh sách đăng ký, nhưng không được HLV Gerard Albadajejo sử dụng.

HLV Gerard Albadajejo - một người đến từ Tây Ban Nha, không giải thích lý do vì sao mình chưa trao nhiều cơ hội cho Trần Thành Trung, nhưng có lẽ vấn đề của tiền vệ Việt kiều này vẫn nằm ở việc anh chưa thể hoà nhập cùng đội bóng mới.

Evan Abran. Ảnh: Chat GPT.

Tương tự là Evan Abran. Hậu vệ Việt kiều Pháp 20 tuổi này mới chỉ có 1 lần ra sân, đó là khi Ninh Bình FC đánh bại SHB Đà Nẵng 3-1 và anh có mặt trên sân khoảng 18 phút. Các trận còn lại, Evan Abran không được đăng ký.

Evan Abran sinh ngày 12/6/2005 tại Villeurbanne, Pháp. Cầu thủ 20 tuổi có cha là người Pháp, mẹ là người Việt. Evan Abran trưởng thành từ lò đào tạo CLB danh tiếng và có bề dày lịch sử bậc nhất tại xứ sở lục lăng là Lyon.

Tháng 7/2023, Evan Abran chuyển sang đầu quân cho U19 Bastia. Mùa giải vừa qua, Abran khoác áo AS Cagnes ở giải hạng 5 Pháp. Từ hôm 1/7 vừa qua, anh trở thành cầu thủ tự do. Vì vậy, CLB Ninh Bình không gặp nhiều khó khăn trong việc tiến hành đàm phán với hậu vệ Việt kiều này.

Ngoài vị trí sở trường là hậu vệ cánh trái, Evan Abran còn có thể thi đấu tốt trong vai trò hậu vệ cánh phải. Theo thống kê của chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, tính đến thời điểm này của sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, Abran đã có 26 lần ra sân trên mọi đấu trường (thi đấu tổng cộng 1.777 phút), có 1 pha kiến tạo cơ hội cho đồng đội lập công.

Khoác áo Ninh Bình FC là thử thách đầy khó khăn cho Evan Abran, và cũng giống như Trần Thành Trung, anh cần thời gian để hoà nhập và chứng tỏ khả năng của mình.

Phong Chaloongphum (trái) khoác áo Ninh Bình FC theo dạng cho mượn từ HAGL. Ảnh: HAGL FC.

Trong khi đó, Phong Chaloongphum năm nay mới 16 tuổi, khoác áo Ninh Bình FC theo dạng cho mượn từ HAGL và thủ môn này có lẽ là sự “đầu tư” cho tương lai, chứ không phải bản hợp đồng “ăn ngay” của đội bóng cố đô Hoa Lư.



Phong Chaloongphum có bố là người Thái Lan và mẹ là người Việt Nam. Anh bắt đầu tập thủ môn từ năm 7 tuổi, từng tham nhiều lò đào tạo nổi tiếng ở Thái Lan như Suphaburi FC, Bangkok Glass FC, Nonthaburi United, Paris Saint Germain Acedemy Thailand… Phong Chaloongphum đã giành nhiều giải trẻ và được các HLV đánh giá là thủ môn triển vọng. Đáng chú ý, cầu thủ này có thể nói 3 thứ tiếng là tiếng Việt, tiếng Thái và tiếng Anh.

Trong quá trình thi đấu ở Thái Lan, Phong Chaloongphum từng giành nhiều danh hiệu ấn tượng. Năm 2021, anh cùng CLB Ratchaburi vô địch Siam Super Cup. Cùng năm, Phong Chaloongphum được bình chọn là thủ môn xuất sắc nhất và cùng Nonthaburi vô địch Tang-jaeron Cup.

Đầu tháng 4 vừa qua, Phong Chaloongphum trở về Việt Nam và ký hợp đồng với HAGL. Tuy vậy, anh chàng thủ môn sinh năm 2009 và cao 1m87 này lại không được đội bóng phố Núi đăng ký vào danh sách thi đấu ở mùa giải 2025/2026, mà bị đẩy tới Ninh Bình FC theo dạng cho mượn.