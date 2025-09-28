Tìm thấy thi thể người phụ nữ ở Huế mất tích do bị nước cuốn trôi

Sáng 28/9, lực lượng chức năng và người dân tại TP.Huế đã tìm thấy thi thể nguời phụ nữ mất tích do bị nước cuốn trôi.

Nạn nhân là chị Dương Thị H (SN 1990, quê tỉnh Thanh Hóa), tạm trú tại kiệt 46 Nguyễn Hữu Cảnh, phường An Cựu, TP.Huế.

Lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP.Huế xuyên đêm tìm kiếm người phụ nữ bị nước cuốn trôi.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 27/9, chị H cùng chồng đi bộ từ nhà trọ ở đường Nguyễn Hữu Cảnh ra bến xe để về quê. Thời điểm này, do ảnh hưởng của bão số 10, tại TP.Huế trời mưa to, nhiều đoạn đường bị ngập, nước chảy xiết.

Khi đến đoạn ruộng đầu kiệt 46 Nguyễn Hữu Cảnh, chị H bị trượt chân ngã và bị dòng nước cuốn trôi.

Đến khoảng 18h cùng ngày, anh H mới liên hệ được với cơ quan chức năng để nhờ hỗ trợ tìm kiếm vợ mình.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP.Huế huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện phối hợp với Công an phường An Cựu để tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Thời điểm nay, do trời mưa to, đường Nguyễn Hữu Cảnh bị ngập sâu và nước chảy xiết nên việc tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Đến sáng 28/9, sau khi nước rút, lực lượng chức năng và người dân địa phương phát hiện thi thể chị H cách hiện trường bị nước cuốn không xa. Hiện thi thể nạn nhân đã được trục vớt và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Để ứng phó với bão số 10, trong đêm 27/9, TP.Huế đã di dời 273 hộ/620 khẩu ở các xã, phường Chân Mây- Lăng Cô, Bình Điền, Dương Nỗ, An Cựu, Hưng Lộc, A Lưới 1, A Lưới 2 đến nơi an toàn.