Đà Nẵng: Hàng trăm bị hại dự phiên tòa xét xử vụ công ty tài chính “ảo” chiếm đoạt 139 tỷ đồng

Ngày 11/8, TAND TP Đà Nẵng đưa ra xét xử sơ thẩm Lê Trọng Linh (SN 1989, trú phường Hòa Khánh) và Trương Quốc Thái (SN 1986, trú phường Sơn Trà) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, từ tháng 3/2016, Linh lập Công ty Cổ phần Tài chính VietNamCapital, tự đặt ra các sản phẩm gửi tiết kiệm với lãi suất 5,4% – 18%/năm, kèm nhiều khuyến mại như tặng vàng, tiền mặt. Khách hàng gửi tiền sẽ được cấp “Giấy chứng nhận tiết kiệm” do Linh hoặc Thái ký, đóng dấu công ty.

Để tạo niềm tin, hai bị cáo chỉ đạo nhân viên cung cấp thông tin gian dối, khẳng định công ty là “công ty con của tập đoàn tài chính quốc tế”, “được phép nhận tiền gửi, được mua bảo hiểm” và lãi suất cao hơn ngân hàng. Giấy chứng nhận còn in khẩu hiệu “Top 10 Brands” và thông tin “sản phẩm được mua bảo hiểm”.

Hai bị cáo tại toà.

Năm 2017, Linh bổ nhiệm Thái làm giám đốc một số phòng giao dịch, còn mình quản lý trực tiếp phòng giao dịch Sông Hàn. Cả hai tiếp tục tổ chức huy động tiền gửi, sử dụng để chi trả lãi, gốc, chi phí hoạt động và đầu tư cá nhân.

Điều tra xác định, đến thời điểm khởi tố, công ty có 308 khách hàng, trong đó 288 bị hại bị chiếm đoạt tổng cộng 139.812.467.000 đồng. Thái dùng tài khoản cá nhân nhận tiền rồi chuyển cho Linh hơn 10,26 tỷ đồng; Linh chuyển lại cho Thái hơn 6,47 tỷ đồng, ngoài ra nhiều lần giao nhận tiền mặt không chứng từ.

Phiên toà có sự tham dự của hàng trăm bị hại.

Số tiền huy động được, hai bị cáo đem đầu tư chứng khoán, cho vay, gửi tiết kiệm ngân hàng… nhưng thua lỗ. Từ cuối 2020, việc chi trả lãi, gốc chỉ còn xoay vòng bằng tiền của người gửi sau trả cho người gửi trước. Dù mất khả năng chi trả, năm 2023, Linh và Thái vẫn mở thêm phòng giao dịch mới, tiếp tục đưa thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền.

Cáo trạng khẳng định, VietNamCapital không phải tổ chức tín dụng, không được phép nhận tiền gửi tiết kiệm. Hành vi của Linh và Thái đã cấu kết, tổ chức huy động trái phép, chiếm đoạt hơn 139,8 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.



Phiên toà dự kiến diễn ra trong 2 ngày (11-12/8).