Đà Nẵng: Khoa học công nghệ – Động lực nâng tầm điền kinh Việt Nam

Thứ sáu, ngày 08/08/2025 13:43 GMT+7
Sáng 8/8, tại Trung tâm Huấn luyện vận động viên trẻ Quốc gia, Đà Nẵng đã diễn ra Hội thảo khoa học huấn luyện sức bền năm 2025.
Đây là một sự kiện được tổ chức để chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về các phương pháp huấn luyện sức bền trong thể thao. Hội thảo này thường bao gồm các bài giảng, thảo luận về các chủ đề như sinh lý học sức bền, các phương pháp đo lường và đánh giá hiệu quả tập luyện, cũng như các công nghệ mới trong huấn luyện sức bền.

Tiến sĩ Phạm Hoàng Tùng, Giám đốc Trung tâm huấn luyện vận động viên trẻ quốc gia, khẳng định: "Trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0, khoa học công nghệ (KHCN) là yếu tố then chốt giúp tối ưu hóa thành tích và giảm thiểu chấn thương cho vận động viên (VĐV)"

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Viết Niệm

TS Phạm Hoàng Tùng cho rằng sự khác biệt giữa các nền thể thao hiện nay không chỉ ở ý chí và thể lực, mà còn phụ thuộc vào mức độ ứng dụng công nghệ. Từ giáo án cá nhân hóa, phân tích kỹ thuật bằng trí tuệ nhân tạo (AI) đến giám sát hiệu suất qua dữ liệu lớn (Big Data), KHCN đang thay đổi toàn diện phương thức huấn luyện.

Các phần mềm như Dartfish, Kinovea, Coach’s Eye, Hudl… giúp HLV phân tích động tác từng khung hình, phát hiện lỗi và điều chỉnh kịp thời. Thiết bị cảm biến như GPS tracker, Polar Team Pro, Catapult hay Garmin hỗ trợ theo dõi nhịp tim, tốc độ, quãng đường, VO2 max… nhằm điều chỉnh khối lượng vận động hợp lý.

Ở khâu phục hồi, buồng lạnh -110°C, máy massage cơ học, đèn hồng ngoại hay công nghệ thực tế ảo (VR) đã được nhiều quốc gia áp dụng để tái tạo thể lực và huấn luyện chiến thuật.

Tiến sĩ Phạm Hoàng Tùng, Giám đốc Trung tâm huấn luyện vận động viên trẻ quốc gia, khẳng định yếu tố khoa học công nghệ là then chốt trong quá trình đào tạo điền kinh. Ảnh: Viết Niệm

Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Cục Thể dục thể thao đã chỉ đạo xây dựng đề án phát triển điền kinh đến năm 2035, tầm nhìn 2045, với mục tiêu từ nay đến 2034 giành huy chương vàng ASIAD và tăng số VĐV đạt chuẩn Olympic. Các nội dung trọng điểm gồm cự ly ngắn, tiếp sức 4x400m, 400m rào, nhảy xa, nhảy ba bước…

Đề án chú trọng xây dựng hệ thống trung tâm huấn luyện hiện đại, đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, thiết bị chuyên dụng và nghiên cứu khoa học thể thao, đồng thời mời chuyên gia quốc tế, đưa VĐV tập huấn nước ngoài.

“Đầu tư cho thể thao cũng chính là đầu tư cho hình ảnh và vị thế quốc gia. Mỗi lần quốc kỳ Việt Nam được kéo lên tại đấu trường quốc tế là một lần đất nước được vinh danh”, GS.TS Nguyễn Đại Dương, Phó Chủ tịch Liên đoàn điền kinh nhấn mạnh.

Hiện, lực lượng VĐV điền kinh Việt Nam được đánh giá có tiềm năng, với nhiều gương mặt trẻ hứa hẹn tranh chấp huy chương tại các giải đấu lớn trong thời gian tới.

SHB Đà Nẵng sắm trung vệ 1m85 được mệnh danh là 'Chuyên gia săn tây'

SHB Đà Nẵng sắm trung vệ 1m85 được mệnh danh là "Chuyên gia săn tây"

Cận cảnh những khu 'đất vàng' Đà Nẵng quy hoạch làm Trung tâm tài chính quốc tế

Cận cảnh những khu "đất vàng" Đà Nẵng quy hoạch làm Trung tâm tài chính quốc tế

