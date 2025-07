Ngày 24/7, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã có công văn yêu cầu các đơn vị triển khai công tác ứng phó nhằm đảm bảo an toàn đối với cây xanh đô thị TP.Đà Nẵng trong mùa mưa bão năm 2025.

Theo đó, nhằm đảm bảo duy trì độ che phủ bóng mát trong thời điểm nắng nóng gay gắt như hiện nay đồng thời kịp thời ứng phó bão trong năm 2025 đối với cây xanh đô thị, Sở Xây dựng đề nghị UBND các phường, xã; các chủ đầu tư; Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng, Điện lực Đà Nẵng và các đơn vị có liên quan nghiên túc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình triển khai cắt tỉa cây xanh, cần lưu ý lập kế hoạch chi tiết đối với từng tuyến đường, khu vực theo hướng thực hiện trước đối với khu vực vùng ven thưa dân cư, mật độ lưu thông thấp trong điều kiện thời tiết còn nắng nóng. Sau đó, tiếp tục cắt tỉa cây xanh tại khu vực trung tâm, các tuyến đường có yêu cầu cao về cảnh quan và mật độ dân cư, giao thông cao.

Lưu ý thường xuyên theo dõi tin dự báo bão để chuyển sang thực hiện kịch bản ứng phó khẩn cấp nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại đối với cây xanh, đặc biệt là trên các tuyến đường khu vực trung tâm, có yêu cầu cao về cảnh quan đô thị khi có tin bão trên Biển Đông.

Chuẩn bị sẵn sàng phương án huy động nguồn lực (phương tiện, vật tư, nhân lực…) để triển khai ứng phó bão với hiệu quả cao nhất.

Cắt tỉa xây xanh trên đường Núi Thành, TP.Đà Nẵng. Ảnh: D.B

Cạnh đó, chủ động thông tin, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin truyền thông để người dân, cộng đồng biết về sự cần thiết, kế hoạch thực hiện cắt tỉa theo điều kiện thời tiết (kèm theo từng kịch bản - nếu có) để người dân biết và chia sẻ, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng trong công tác ứng phó bão đối với cây xanh.

Thông báo thường xuyên lịch cắt tỉa cành nhánh cụ thể đối với từng tuyến đường, đoạn đường để khắc phục tình trạng xe ô tô đậu đỗ kín xung quanh khu vực thi công gây ra, ảnh hưởng đến an toàn và tiến độ thi công.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn thi công đúng quy định (gắn biển thông báo công trình đang thi công, cảnh giới giao thông…) để các phương tiện giao thông đi lại thuận lợi, an toàn. Tuân thủ quy trình thi công nhằm đảm bảo an toàn lao động về người cũng như các công trình hạ tầng tại khu vực thi công.

Tuân thủ nghiêm túc tỷ lệ diện tích cắt tỉa tán cây xanh đã quy định, duy trì cấu trúc tán lá phù hợp, đảm bảo độ che phủ bóng mát. Tuyệt đối không để xảy ra trường hợp cắt trụi tán lá, không còn tác dụng che bóng mát, mất cảnh quan đô thị, gây phản cảm và bức xúc trong nhân dân.

Trong điều kiện thời tiết còn nắng nóng, chỉ nên thực hiện các biện pháp làm quang vòm và giảm bớt ngọn với 25% diện tích tán nhằm hạ thấp độ cao cây và loại bỏ những cành khô mục để hạn chế cây bị gãy đổ khi gặp giông lốc.

Phân công cán bộ giám sát công tác thi công, có thái độ đúng mực khi giải quyết những vướng mắc nảy sinh với người dân trong quá trình thi công.

"Trong trường hợp tổ chức, cá nhân phản đối việc cắt tỉa cây xanh phòng chống bão (kể cả đối với cây xanh do tổ chức, cá nhân tự trồng), đề nghị các đơn vị dịch vụ cây xanh phối hợp với địa phương (phường, xã, tổ dân phố) lập biên bản hiện trường, xử lý theo quy định", Sở Xây dựng nêu rõ.