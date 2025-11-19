Đà Nẵng mất 3.100 tỷ đồng do bão lũ, các chuyên gia “hiến kế” giúp nông dân nhanh chóng khôi phục sản xuất

Theo báo cáo của Trung tâm Khuyến nông thành phố Đà Nẵng, đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 25/10-3/11/2025, cùng với ảnh hưởng của bão số 13 (Kalmaegi) đã gây ra những thiệt hại chưa từng có đối với nông nghiệp.

Ước tính, đã có hơn 358ha lúa, 1.172ha rau màu, 745ha cây lâu năm, 213ha cây ăn quả và 438ha rừng cùng hàng trăm nghìn chậu hoa – cây cảnh bị hư hỏng nặng. Trong chăn nuôi, có tới 2.541 con gia súc và 285.477 con gia cầm bị chết. Thủy sản chịu thiệt hại sâu sắc với 119ha cá và 26ha tôm bị cuốn trôi, phá vỡ toàn bộ hệ thống ao nuôi.

Bà Ngô Thị Thu Vân - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Đà Nẵng phát biểu tại Tọa đàm “Khôi phục sản xuất nông nghiệp sau bão, lũ”. Ảnh: T.H.

Tổng thiệt hại toàn thành phố Đà Nẵng ước tính hơn 3.100 tỷ đồng, trong đó thiệt hại riêng do bão số 13 khoảng 31 tỷ đồng. Những con số này cho thấy mức độ tàn phá khốc liệt của thiên tai, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế hàng chục nghìn hộ nông dân trên địa bàn.

Trước tình hình đó, thành phố Đà Nẵng đã kích hoạt toàn bộ hệ thống ứng phó, từ ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành của thành phố đến việc triển khai lực lượng xuống cơ sở hỗ trợ người dân thu hoạch, gia cố chuồng trại, khơi thông dòng chảy, tạo điều kiện để sản xuất không bị đứt gãy.

Các xã, phường đã chủ động thực hiện nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ”, giúp hạn chế tối đa thiệt hại khi mưa lũ còn diễn biến phức tạp.

Trưởng phòng Trồng trọt và Lâm nghiệp, Trung tâm Khuyến nông quốc gia Hoàng Tuyển Phương phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: T.H.

Bà Ngô Thị Thu Vân - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Đà Nẵng cho biết, ngay sau khi nước rút, ngành Nông nghiệp và Môi trường đã triển khai xử lý môi trường, tiêu độc khử trùng, kiểm soát dịch bệnh, đồng thời hướng dẫn nông dân khôi phục đất sản xuất, dọn vệ sinh đồng ruộng và chuẩn bị gieo trồng vụ mới.

“Chỉ trong thời gian ngắn, gần 40 lớp tập huấn được tổ chức, giúp bà con tiếp cận các giải pháp khôi phục sản xuất trên ba lĩnh vực chính là trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản. Công tác thông tin, cảnh báo thời tiết, khuyến cáo phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ được đẩy mạnh, giúp nông dân chủ động hơn trong từng bước khôi phục sản xuất”, bà Vân chia sẻ.

Nông dân Đà Nẵng đang tất bật vực dậy sản xuất sau mưa lũ. Ảnh: T.H.

Tại tọa đàm, các cán bộ khuyến nông và chuyên gia từ các Viện nghiên cứu đã trình bày những hướng dẫn kỹ thuật cụ thể nhằm khôi phục sản xuất sau thiên tai.

Nội dung bao gồm các giải pháp cải tạo đất sau ngập úng, chăm sóc cây hoa màu và cây ăn quả, phòng trừ sâu bệnh sau mưa lũ; các biện pháp vệ sinh chuồng trại, khử trùng, xử lý nguồn nước, phòng trị bệnh cho gia súc, gia cầm; các bước khôi phục ao nuôi thủy sản, kiểm soát môi trường nước, tái tạo hệ thống cấp thoát; và các biện pháp giảm thiểu rủi ro sạt lở trong lâm nghiệp.

Những băn khoăn của người dân về quy trình vệ sinh chuồng trại, đánh giá sức khỏe vật nuôi, chăm sóc cây trồng bị tổn thương đều được giải đáp chi tiết tại hội trường.

Trung tâm Khuyến nông quốc gia đã hỗ trợ 3 tấn phân bón cho nhân dân xã Gò Nổi và 1.500 lít chế phẩm vi sinh, thuốc sát trùng cho Trung tâm Khuyến nông thành phố Đà Nẵng để khôi phục sản xuất sau bão lũ. Ảnh: T.H.

Chiều cùng ngày, chương trình tổ chức hướng dẫn thực địa tại một số mô hình trồng trọt và chăn nuôi bị thiệt hại. Tại đây, bà con được trực tiếp thực hành các bước cải tạo đất, phục hồi ao nuôi, vệ sinh chuồng trại và xử lý môi trường – cách làm giúp nông dân nắm vững quy trình và áp dụng ngay vào thực tiễn, rút ngắn thời gian phục hồi sản xuất.

Ông Hoàng Tuyển Phương - Trưởng phòng Khuyến nông Trồng trọt và Lâm nghiệp (Trung tâm Khuyến nông Quốc gia) chia sẻ, ngay sau mưa bão, Trung tâm đã triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết là yêu cầu các địa phương thống kê thiệt hại để có cơ sở xây dựng biện pháp hỗ trợ phù hợp cho từng vùng sản xuất.

Về công tác tuyên truyền, Trung tâm đã phát hành 9 quy trình kỹ thuật khắc phục sau lũ cho 4 lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và lâm nghiệp, đồng thời tổ chức hàng loạt lớp tập huấn tại hiện trường.

Đặc biệt, bộ tài liệu hướng dẫn kỹ thuật phòng chống thiên tai trong trồng trọt – chăn nuôi – thủy sản được thiết kế bằng công nghệ AI với hình ảnh trực quan, dễ hiểu, giúp người dân ở nhiều nhóm tuổi dễ dàng tiếp cận và ứng dụng.

Bên cạnh hoạt động kỹ thuật, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia còn phối hợp với các doanh nghiệp huy động hàng trăm tấn phân bón hữu cơ vi sinh, hàng nghìn lít thuốc sát trùng và chế phẩm môi trường để hỗ trợ các tỉnh miền Trung và miền núi phía Bắc.