Đà Nẵng kêu gọi đầu tư dự án cảng cạn kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây

Sở Tài chính Đà Nẵng cho biết, đã tiếp nhận hồ sơ đề xuất của Công ty CP Cảng Đà Nẵng xin chấp thuận chủ trương đầu tư và đồng thời chấp thuận làm nhà đầu tư dự án cảng cạn - trung tâm logistics Hòa Nhơn theo hình thức không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Để đảm bảo tính cạnh tranh và minh bạch, thành phố hiện mời thêm các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án.

Dự án có vị trí chiến lược tại xã Bà Nà (TP. Đà Nẵng): Phía Bắc và Đông Bắc giáp tuyến đường gom dọc bên đường tránh Nam hầm Hải Vân; phía Tây và Tây Bắc giáp Trung tâm dịch vụ logistics Hòa Vang; phía Đông giáp tuyến đường đi vào khu dân cư xã Bà Nà; phía Nam giáp khu dân cư xã Bà Nà.

Dự án sẽ giáp với Trung tâm dịch vụ logistics Hòa Vang, TP. Đà Nẵng. Ảnh: VGP

Khi hoàn thành, cảng cạn Hòa Nhơn sẽ trở thành trạm trung chuyển hàng hóa, trung tâm lưu kho, kho ngoại quan, bốc xếp và vận tải đa phương thức, phục vụ trực tiếp cho các khu công nghiệp, cảng biển và kết nối với hành lang kinh tế Đông - Tây.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm, được đầu tư bằng vốn góp của nhà đầu tư và nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Ngoài chức năng logistics tổng hợp, dự án còn cung cấp dịch vụ hỗ trợ như đại lý vận chuyển, giao nhận, thông quan hải quan, góp phần hoàn thiện hạ tầng logistics vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Các nhà đầu tư có nhu cầu nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án từ ngày 23/9 đến hết ngày 30/9/2025 tại Trung tâm phục vụ hành chính công TP. Đà Nẵng (số 24 Trần Phú, phường Hải Châu). Hồ sơ phải đảm bảo tính pháp lý, trung thực và đầy đủ theo quy định của Luật Đầu tư 2020 và các văn bản hướng dẫn.

Đà Nẵng phát thông báo mời thầu dự án cảng cạn chiến lược hơn 23ha. Ảnh: Dân Việt

Cơ quan chức năng cũng lưu ý, doanh nghiệp đăng ký phải cam kết tự chịu mọi chi phí và rủi ro trong trường hợp dự án không được chấp thuận. Việc triển khai dự án cảng cạn - trung tâm logistics Hòa Nhơn được kỳ vọng sẽ giải tỏa áp lực vận tải hàng hóa, thúc đẩy lưu thông và phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung trong thời gian tới.