Chủ đề nóng

Hồi sinh sông Tô Lịch
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Nhà đất
Thứ bảy, ngày 27/09/2025 09:45 GMT+7

Đà Nẵng mời nhà đầu tư tham gia dự án cảng cạn - trung tâm logistics Hoà Nhơn hơn 23 ha

+ aA -
Hà Linh Thứ bảy, ngày 27/09/2025 09:45 GMT+7
UBND TP. Đà Nẵng đang mời các doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án cảng cạn kết hợp trung tâm logistics Hòa Nhơn tại xã Bà Nà, với quy mô hơn 23,4 ha. Dự án nhằm hình thành đầu mối lưu kho, bốc xếp, trung chuyển hàng hóa hiện đại phục vụ các khu công nghiệp và cảng biển khu vực miền Trung.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Đà Nẵng kêu gọi đầu tư dự án cảng cạn kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây

Sở Tài chính Đà Nẵng cho biết, đã tiếp nhận hồ sơ đề xuất của Công ty CP Cảng Đà Nẵng xin chấp thuận chủ trương đầu tư và đồng thời chấp thuận làm nhà đầu tư dự án cảng cạn - trung tâm logistics Hòa Nhơn theo hình thức không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Để đảm bảo tính cạnh tranh và minh bạch, thành phố hiện mời thêm các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án.

Dự án có vị trí chiến lược tại xã Bà Nà (TP. Đà Nẵng): Phía Bắc và Đông Bắc giáp tuyến đường gom dọc bên đường tránh Nam hầm Hải Vân; phía Tây và Tây Bắc giáp Trung tâm dịch vụ logistics Hòa Vang; phía Đông giáp tuyến đường đi vào khu dân cư xã Bà Nà; phía Nam giáp khu dân cư xã Bà Nà.

Dự án sẽ giáp với Trung tâm dịch vụ logistics Hòa Vang, TP. Đà Nẵng. Ảnh: VGP

Khi hoàn thành, cảng cạn Hòa Nhơn sẽ trở thành trạm trung chuyển hàng hóa, trung tâm lưu kho, kho ngoại quan, bốc xếp và vận tải đa phương thức, phục vụ trực tiếp cho các khu công nghiệp, cảng biển và kết nối với hành lang kinh tế Đông - Tây.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm, được đầu tư bằng vốn góp của nhà đầu tư và nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Ngoài chức năng logistics tổng hợp, dự án còn cung cấp dịch vụ hỗ trợ như đại lý vận chuyển, giao nhận, thông quan hải quan, góp phần hoàn thiện hạ tầng logistics vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Các nhà đầu tư có nhu cầu nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án từ ngày 23/9 đến hết ngày 30/9/2025 tại Trung tâm phục vụ hành chính công TP. Đà Nẵng (số 24 Trần Phú, phường Hải Châu). Hồ sơ phải đảm bảo tính pháp lý, trung thực và đầy đủ theo quy định của Luật Đầu tư 2020 và các văn bản hướng dẫn.

Đà Nẵng phát thông báo mời thầu dự án cảng cạn chiến lược hơn 23ha. Ảnh: Dân Việt

Cơ quan chức năng cũng lưu ý, doanh nghiệp đăng ký phải cam kết tự chịu mọi chi phí và rủi ro trong trường hợp dự án không được chấp thuận. Việc triển khai dự án cảng cạn - trung tâm logistics Hòa Nhơn được kỳ vọng sẽ giải tỏa áp lực vận tải hàng hóa, thúc đẩy lưu thông và phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung trong thời gian tới.

Tham khảo thêm

Chủ tịch Đà Nẵng ủy quyền cho các Giám đốc sở, Trưởng ban phê duyệt quyết định đầu tư dự án công

Chủ tịch Đà Nẵng ủy quyền cho các Giám đốc sở, Trưởng ban phê duyệt quyết định đầu tư dự án công

Dự án nhà ở xã hội tại TP.HCM… ì ạch, có phần do chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại

Dự án nhà ở xã hội tại TP.HCM… ì ạch, có phần do chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại

Sắp có tổ hợp giáo dục 338 tỷ đồng tại Quảng Trị, quy mô tiếp nhận gần 4.000 học sinh - sinh viên

Sắp có tổ hợp giáo dục 338 tỷ đồng tại Quảng Trị, quy mô tiếp nhận gần 4.000 học sinh - sinh viên

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Hà Nội mời đầu tư dự án khu đô thị hơn 20.000 tỷ đồng trên Đại lộ Thăng Long

Hà Nội đang tìm nhà đầu tư cho khu đô thị Nam Đại lộ Thăng Long có tổng vốn đầu tư dự kiến 20.247 tỷ đồng, quy mô 75 ha, dự kiến đón khoảng 10.000 cư dân với hệ thống hạ tầng đồng bộ, bền vững.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Quỹ Nhà ở quốc gia phải đảm bảo khả thi, gắn với nhu cầu thực tế

Nhà đất
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Quỹ Nhà ở quốc gia phải đảm bảo khả thi, gắn với nhu cầu thực tế

Khám phá biệt thự “cánh chim” lấy cảm hứng bầu trời với thiết kế nhiệt đới bền vững

Nhà đất
Khám phá biệt thự “cánh chim” lấy cảm hứng bầu trời với thiết kế nhiệt đới bền vững

Vợ ông Phạm Nhật Vượng 'nhập hội' tỷ phú USD

Nhà đất
Vợ ông Phạm Nhật Vượng 'nhập hội' tỷ phú USD

Giá bất động sản tăng 'ảo', Bộ Xây dựng chỉ rõ do đầu cơ, găm hàng

Nhà đất
Giá bất động sản tăng 'ảo', Bộ Xây dựng chỉ rõ do đầu cơ, găm hàng

Đọc thêm

'Loạn bát vương”: “Sao họ Tư Mã tàn sát nhau nhiều thế?'
Đông Tây - Kim Cổ

"Loạn bát vương”: “Sao họ Tư Mã tàn sát nhau nhiều thế?"

Đông Tây - Kim Cổ

Loạn Bát Vương là một giai đoạn trong lịch sử Trung Hoa xảy ra vào cuối thời nhà Tây Tấn, còn được gọi là Bát Vương Chi Loạn, tức loạn do 8 vị Vương khác nhau của dòng họ Tư Mã gây ra.

Sinh vào 3 khung giờ Âm lịch này: Chặng đầu gian khó bao nhiêu, chặng sau phúc lộc nhiều bấy nhiêu
Gia đình

Sinh vào 3 khung giờ Âm lịch này: Chặng đầu gian khó bao nhiêu, chặng sau phúc lộc nhiều bấy nhiêu
4

Gia đình

Người sinh vào 3 khung giờ Âm lịch này thường trải qua nhiều thử thách trong tuổi trẻ, nhưng chính gian nan ấy lại trở thành bệ phóng cho thành công sau này.

HLV Polking nói gì về ngoại binh Percy Tau trị giá 1 triệu euro của Thép xanh Nam Định?
Thể thao

HLV Polking nói gì về ngoại binh Percy Tau trị giá 1 triệu euro của Thép xanh Nam Định?

Thể thao

CLB CAHN của HLV Polking tiếp tục chứng tỏ sức mạnh tại V.League 2025/2026 khi giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân Thiên Trường. Sau trận, ông Polking đã có những chia sẻ đáng chú ý.

Tham quan, mua sắm tại Diễn đàn OCOP vùng ĐBSCL năm 2025, thu hút 10.000 lượt người
Nhà nông

Tham quan, mua sắm tại Diễn đàn OCOP vùng ĐBSCL năm 2025, thu hút 10.000 lượt người

Nhà nông

Sau 4 ngày diễn ra, tối 28/9, tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, Diễn đàn OCOP vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2025 với chủ đề "Liên kết cùng phát triển - An Giang 2025", do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức đã chính thức bế mạc.

Kỳ vương Lại Lý Huynh: Vô địch cờ tướng trên đất Trung Quốc khiến chiến thắng danh giá hơn
Thể thao

Kỳ vương Lại Lý Huynh: Vô địch cờ tướng trên đất Trung Quốc khiến chiến thắng danh giá hơn

Thể thao

Kỳ vương Lại Lý Huynh, người vừa vô địch Giải cờ tướng thế giới tại Thượng Hải cho biết việc lên ngôi vô địch càng danh giá hơn khi đạt được ngay tại Trung Quốc.

Hà Nội ứng phó bão số 10: Sơ tán, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm
Tin tức

Hà Nội ứng phó bão số 10: Sơ tán, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm

Tin tức

UBND TP Hà Hội yêu cầu Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an chỉ đạo lực lượng chủ động phối hợp với các địa phương triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ, chủ động sơ tán sớm, di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.

Lucao tỏa sáng, Thể Công Viettel vượt qua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Thể thao

Lucao tỏa sáng, Thể Công Viettel vượt qua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thể thao

Thể Công Viettel tiếp tục duy trì mạch bất bại với phong độ ổn định khi giành chiến thắng 2-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 5 V.League 2025/2026 nhờ những khoảnh khắc chói sáng của ngoại binh Lucao.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Bão số 10 đổ bộ vào ban đêm, các địa phương hết sức cảnh giác
Nhà nông

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Bão số 10 đổ bộ vào ban đêm, các địa phương hết sức cảnh giác

Nhà nông

Tối 28/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đến động viên bà con sơ tán bão số 10, tại khu tránh trú bão tập trung ở tổ dân phố Tân Phúc Thành (phường Sông Trí), tỉnh Hà Tĩnh, kiểm tra công tác phòng chống bão tại phường Hoành Sơn.

Malaysia thừa nhận có lỗi vụ nhập tịch 7 cầu thủ
Thể thao

Malaysia thừa nhận có lỗi vụ nhập tịch 7 cầu thủ

Thể thao

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) chính thức thừa nhận sai sót hành chính trong quá trình nộp hồ sơ cầu thủ nhập tịch lên FIFA.

Truyền thông đưa tin về 'thỏa thuận lớn' của ông Zelensky với ông Trump
Điểm nóng

Truyền thông đưa tin về "thỏa thuận lớn" của ông Zelensky với ông Trump

Điểm nóng

Tổng thống Ukraine Zelensky đang đàm phán một "thỏa thuận lớn" với Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, tờ Politico đưa tin.

CLB CAHN hạ gục Thép xanh Nam Định, san bằng điểm số với Ninh Bình FC
Thể thao

CLB CAHN hạ gục Thép xanh Nam Định, san bằng điểm số với Ninh Bình FC

Thể thao

Nhờ các pha lập công của Alan và Artur, CLB CAHN đã đánh bại Thép xanh Nam Định ngay tại Thiên Trường. Đội bóng thủ đô đã vươn lên cân bằng điểm số với đội đầu bảng Ninh Bình FC.

Tin tối 28/9: HLV Nguyễn Thành Công dẫn dắt SLNA thay HLV Phan Như Thuật?
Thể thao

Tin tối 28/9: HLV Nguyễn Thành Công dẫn dắt SLNA thay HLV Phan Như Thuật?

Thể thao

HLV Nguyễn Thành Công dẫn dắt SLNA thay HLV Phan Như Thuật? Tiền bối khuyên Lewandowski rời Barcelona vì bị cô lập; ĐT Việt Nam được FIFA cộng điểm nhiều hiếm thấy nếu Malaysia bị xử thua; Lamine Yamal tái xuất sau 4 trận vắng mặt; Liễu Quang Vinh định ngày tổ chức hôn lễ.

NÓNG: Hà Nội mưa lớn kéo dài từ tối nay do hoàn lưu bão số 10
Nhà nông

NÓNG: Hà Nội mưa lớn kéo dài từ tối nay do hoàn lưu bão số 10

Nhà nông

Trước dự báo mưa lớn kéo dài, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa có công văn số 7345/SNNMT-TLPCTT về triển khai công tác phòng, chống úng ngập trên địa bàn TP Hà Nội.

Phim mới của Triệu Lộ Tư vấp tranh cãi
Văn hóa - Giải trí

Phim mới của Triệu Lộ Tư vấp tranh cãi

Văn hóa - Giải trí

Bộ phim “Hãy để tôi tỏa sáng” do Triệu Lộ Tư đóng chính bất ngờ lên sóng ngày 26/9 trên nền tảng Tencent Video mà không có chiến dịch quảng bá, gây chú ý lớn với khán giả nhưng cũng đối mặt nhiều tranh luận.

NÓNG: Tin bão mới nhất, sắp đến thời điểm nguy hiểm nhất của bão số 10, sau 21 giờ tối nay đến rạng sáng mai
Nhà nông

NÓNG: Tin bão mới nhất, sắp đến thời điểm nguy hiểm nhất của bão số 10, sau 21 giờ tối nay đến rạng sáng mai

Nhà nông

Tin bão mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho thấy, hồi 19 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão số 10 (bão BUALOI) ở trên vùng ven biển Nghệ An-Quảng Trị, vẫn đạt cấp 12, giật cấp 15. Chuyên gia cảnh báo, thời gian nguy hiểm nhất do bão số 10 là sau 9 giờ tối nay đến sáng sớm mai, 29/9.

Ninh Bình FC đứt mạch thắng
Thể thao

Ninh Bình FC đứt mạch thắng

Thể thao

Trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 5 V.League 2025/2026, Ninh Bình FC đã bị CLB Hải Phòng cầm hòa với tỷ số 2-2 trên sân Lạch Tray.

Thảm kịch giẫm đạp tại cuộc mít tinh chính trị khiến hàng chục người chết thảm ở Ấn Độ
Điểm nóng

Thảm kịch giẫm đạp tại cuộc mít tinh chính trị khiến hàng chục người chết thảm ở Ấn Độ

Điểm nóng

Ít nhất 39 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương trong vụ giẫm đạp tại cuộc vận động chính trị của nam diễn viên Vijay ở bang Tamil Nadu, miền nam Ấn Độ.

TS Nguyễn Sĩ Dũng: 'Chỉ một cơn bão đi qua, người dân có thể nghèo trở lại'
Giảm nghèo nông thôn

TS Nguyễn Sĩ Dũng: "Chỉ một cơn bão đi qua, người dân có thể nghèo trở lại"

Giảm nghèo nông thôn

TS Nguyễn Sĩ Dũng nhấn mạnh, tầm quan trọng của giảm nghèo càng trở nên cấp bách hơn trong bối cảnh đất nước đối mặt với nhiều thách thức chưa từng có tiền lệ như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và sự đứt gãy của các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Động thái 'nóng' của Ngân hàng Nhà nước: Lập Hội đồng phân bổ hạn mức xuất khẩu, nhập khẩu vàng
Kinh tế

Động thái "nóng" của Ngân hàng Nhà nước: Lập Hội đồng phân bổ hạn mức xuất khẩu, nhập khẩu vàng

Kinh tế

Để đảm bảo khách quan, Ngân hàng Nhà nước sẽ thành lập Hội đồng xây dựng, điều chỉnh hạn mức, do một Phó Thống đốc làm Chủ tịch, tham mưu cho Thống đốc trong việc phân bổ tổng hạn mức hàng năm.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp trở thành người may mắn nhất, đón Thần Tài vào cửa, kiếm được khoản tiền kha khá
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp trở thành người may mắn nhất, đón Thần Tài vào cửa, kiếm được khoản tiền kha khá

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp này có tính cách tốt nên được bạn bè yêu mến, quý nhân hỗ trợ, sang tháng 10 được trợ giúp, kiếm được kha khá tiền bạc.

Vì sao Trương Bá Chi rút lui khỏi màn ảnh?
Văn hóa - Giải trí

Vì sao Trương Bá Chi rút lui khỏi màn ảnh?

Văn hóa - Giải trí

Đạo diễn Vương Tinh tiết lộ lý do diễn viên Trương Bá Chi hạn chế đóng phim và dành thời gian chăm sóc ba con trai, chuyển hướng sang các hoạt động thương mại.

Mưa lớn, Huế bị nước ngập nhiều nơi, 2 hồ thủy điện nhận lệnh điều tiết nước ngay lập tức
Nhà nông

Mưa lớn, Huế bị nước ngập nhiều nơi, 2 hồ thủy điện nhận lệnh điều tiết nước ngay lập tức
4

Nhà nông

Mưa lớn trên diện rộng do ảnh hưởng của bão số 10 đã khiến nhiều nơi ở TP Huế bị ngập nước. Thành phố Huế đã ban hành lệnh vận hành điều tiết 2 hồ thủy điện.

Đây là cách gặt lúa, nhổ rau xanh kiểu xanh nhà hơn già đồng ở Hải Phòng
Nhà nông

Đây là cách gặt lúa, nhổ rau xanh kiểu xanh nhà hơn già đồng ở Hải Phòng

Nhà nông

Với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng” nhiều nông dân ở Hải Phòng (bao gồm cả địa bàn tỉnh Hải Dương trước sáp nhập) đang hối hả thu hoạch lúa và nông sản 'chạy bão'.

'Đây là nơi mọi chuyện kết thúc': Ba Lan bình luận về kế hoạch của ông Zelensky
Điểm nóng

"Đây là nơi mọi chuyện kết thúc": Ba Lan bình luận về kế hoạch của ông Zelensky

Điểm nóng

Nỗ lực mới nhất của Tổng thống Ukraine Zelensky nhằm lôi kéo NATO vào cuộc xung đột ở Ukraine sẽ thất bại, Pawel Lisitsky, tổng biên tập tạp chí Do Rzeczy nhận xét.

Xã mới này ở tỉnh Tuyên Quang có thứ cây cổ thụ ra quả không hạt, hễ ăn là vạn người mê
Nhà nông

Xã mới này ở tỉnh Tuyên Quang có thứ cây cổ thụ ra quả không hạt, hễ ăn là vạn người mê

Nhà nông

Người dân xã Yên Lập, tỉnh Tuyên Quang (trước thời điểm bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang thì xã Yên Lập thuộc huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) vẫn luôn tự hào vì bảo tồn được những cây hồng cổ thụ hằng trăm năm tuổi cho ra quả đều đặn hằng năm, đây cũng là điều làm nên sự đặc biệt cho thương hiệu hồng không hạt Yên Lập.

Liên hoan Ca trù Hà Nội 2025: Gắn kết nghệ nhân, trao lửa cho thế hệ kế cận
Tin tức

Liên hoan Ca trù Hà Nội 2025: Gắn kết nghệ nhân, trao lửa cho thế hệ kế cận

Tin tức

Liên hoan Ca trù Hà Nội lần thứ tư - năm 2025 vừa khép lại thành công tại Bảo tàng Hà Nội, ghi nhận số lượng thí sinh và câu lạc bộ tham gia đông đảo nhất từ trước đến nay. Sự góp mặt của nhiều giọng ca trẻ và đặc biệt là các kép đàn cho thấy tín hiệu khởi sắc, khẳng định ca trù đang hồi sinh mạnh mẽ trong đời sống đương đại.

Những đội gian lận cầu thủ từng bị FIFA, AFC phạt thế nào?
Thể thao

Những đội gian lận cầu thủ từng bị FIFA, AFC phạt thế nào?

Thể thao

Ủy ban Kỷ luật FIFA điều tra 7 tuyển thủ Malaysia gian lận hồ sơ, đối mặt nguy cơ bị xử thua, loại khỏi Asian Cup 2027 như nhiều đội từng bị phạt nặng trước đó.

Nữ ứng viên Giáo sư duy nhất Việt Nam ngành Kinh tế 2025: Quê Quảng Trị, hiện là Chủ tịch Hội đồng trường đại học
Xã hội

Nữ ứng viên Giáo sư duy nhất Việt Nam ngành Kinh tế 2025: Quê Quảng Trị, hiện là Chủ tịch Hội đồng trường đại học

Xã hội

PGS.TS Võ Thị Thúy Anh là nữ ứng viên Giáo sư duy nhất Việt Nam ngành Kinh tế năm 2025. Bà hiện là Chủ tịch Hội đồng Trường, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

Ảnh cưới cách đây 25 năm của Á hậu Việt Nam duy nhất là Nghệ sĩ Nhân dân
Văn hóa - Giải trí

Ảnh cưới cách đây 25 năm của Á hậu Việt Nam duy nhất là Nghệ sĩ Nhân dân

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Kim Chi có cuộc hôn nhân viên mãn với ông xã điển trai, là doanh nhân thành đạt trong ngành nhựa.

Ở vùng biên giới Lào Cai này, có một nông dân trồng cây gì mới tỉa cành, bán lá đã cầm cục tiền to?
Nhà nông

Ở vùng biên giới Lào Cai này, có một nông dân trồng cây gì mới tỉa cành, bán lá đã cầm cục tiền to?

Nhà nông

Với 10 ha trồng cây quế, từ 10-12 năm tuổi, mỗi năm chỉ cần tỉa thưa, bán cành quế, bán lá quế, ông Trần Văn Đảo, nông dân thôn Tân Quang, xã Trịnh Tường, tỉnh Lào Cai (địa bàn huyện Bát Xát trước đây) cũng thu về hàng trăm triệu đồng. Mô hình trồng quế của gia đình ông Đảo là 1 trong nhiều minh chứng cho hiệu quả từ mô hình trồng rừng kinh tế ở Lào Cai...

Tin đọc nhiều

1

Xây 600 cây cầu nông thôn, nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát bày tỏ thán phục Tổng hội Nông nghiệp và PTNT

Xây 600 cây cầu nông thôn, nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát bày tỏ thán phục Tổng hội Nông nghiệp và PTNT

2

Kỳ bí phép thuật của người Rục trên đỉnh Trường Sơn

Kỳ bí phép thuật của người Rục trên đỉnh Trường Sơn

3

Đàn cá quý hiếm "khổng lồ", có con nặng 30kg giữa dòng sông Hậu, một ông nông dân An Giang chăm bẵm như nuôi con mọn

Đàn cá quý hiếm 'khổng lồ', có con nặng 30kg giữa dòng sông Hậu, một ông nông dân An Giang chăm bẵm như nuôi con mọn

4

Nghệ sĩ Nhân dân được mệnh danh là mỹ nhân màn ảnh Việt bất ngờ đuổi theo người đi đường vì lý do đặc biệt

Nghệ sĩ Nhân dân được mệnh danh là mỹ nhân màn ảnh Việt bất ngờ đuổi theo người đi đường vì lý do đặc biệt

5

Tin sáng (27/9): HLV Kim Sang-sik “quay xe” cùng ĐT Việt Nam?

Tin sáng (27/9): HLV Kim Sang-sik “quay xe” cùng ĐT Việt Nam?