Tin tức
Thứ hai, ngày 20/10/2025 12:29 GMT+7

Đà Nẵng: Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn – Túy Loan, nhiều xe hư hỏng nặng

Diệu Bình Thứ hai, ngày 20/10/2025 12:29 GMT+7
Sáng 20/10, trên cao tốc La Sơn – Túy Loan (đoạn qua phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô, khiến 2 tài xế bị thương và nhiều phương tiện hư hỏng nặng.
Sáng 20/10, trên tuyến cao tốc La Sơn – Túy Loan đoạn qua phường Hải Vân (TP Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe ô tô, khiến 2 tài xế bị thương, giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng cục bộ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h30 cùng ngày, xe ô tô tải mang biển kiểm soát 64C-077.34 lưu thông hướng Bắc – Nam, khi đến Km42+200 đã tông vào đuôi xe ô tô tải 79H-009.28 di chuyển cùng chiều, sau đó tiếp tục va chạm với xe 37H-656.17 đang dừng bên lề đường cùng hướng.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: LLCC

Cú va chạm mạnh khiến 2 tài xế điều khiển xe tải 64C-077.34 và 37H-656.17 bị thương, được lực lượng chức năng và Đội quản lý vận hành hầm đường bộ Mũi Trâu nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Phương tiện bị hư hỏng nặng. Ảnh: LLCC

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với đơn vị quản lý cao tốc tổ chức cứu hộ, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

