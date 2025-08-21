Đặc nhiệm Ukraine tung video tấn công vị tướng kỳ cựu được phong 'Anh hùng nước Nga'

Trung tướng Essedulla Abatchev của quân đội Nga. Ảnh từ nguồn tin của Nga.

Mục tiêu là Trung tướng Essedulla Abatchev, Phó tư lệnh Cụm tác chiến “phía Bắc” của Nga. Các lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã nhắm vào vị tướng Nga khi ông đang di chuyển trên một tuyến đường cao tốc vào buổi tối ở tỉnh Kursk, gần biên giới Ukraine.

Từ khi Nga mở cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine năm 2022, nước này đã mất ít nhất 16 tướng lĩnh – con số cho thấy mức độ nghiêm trọng của đòn đánh của Ukraine nhằm vào hệ thống chỉ huy quân sự Nga.

Cách thức tấn công

Theo đoạn video được Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Ukraine công bố, vụ tập kích diễn ra ngày 17/8, chỉ cách thành phố Rylsk khoảng 5 km.

Đơn vị UA_REG TEAM đã theo dõi đoàn xe của tướng Abatchev trên tuyến cao tốc Rylsk–Khomutovka trước khi tung đòn tấn công chính xác.

Sau vụ việc, tướng Abatchev được sơ tán bằng máy bay quân sự về Bệnh viện Trung ương Vishnevsky ở Moscow. Tại đây, các bác sĩ buộc phải phẫu thuật cắt cụt tay và chân để cứu mạng ông, theo thông tin từ Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine.

Giới tình báo quốc phòng Ukraine nhấn mạnh đây là hành động “trả thù" Nga đồng thời khẳng định năng lực của Ukraine trong việc tiến hành những cuộc tấn công chính xác, có tác động lớn, ngay cả sâu trong lãnh thổ Nga.

Tướng Abatchev là ai?

Năm 2022, Cơ quan An ninh Ukraine đã khởi tố ông Abatchev, vì sự tham gia của tướng Nga này trong các chiến dịch tại nhiều địa bàn ở tỉnh Luhansk, bao gồm Sievierodonetsk, Lysychansk, Kreminna và Rubizhne – những nơi từng diễn ra các trận giao tranh khốc liệt.

Trước đó, sự nghiệp quân sự của ông Abatchev trải dài qua các cuộc chiến Chechnya, Georgia, Syria, và sau này là chiến sự ở miền Đông Ukraine.

Với những đóng góp của mình, phía Nga đã trao tặng tướng Abatchev những danh hiệu cao quý như “Anh hùng nước Nga” và “Anh hùng nước Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LNR)”.