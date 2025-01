Đặc sản Hà Tĩnh, cam bù to ú ụ, bán "đắt như tôm tươi", Tết ăn vài quả, vitamin C dồi dào Đặc sản Hà Tĩnh, loại cam to bự, bán "đắt như tôm tươi", Tết ăn vài quả, vitamin C dồi dào

Thời điểm này, các vựa cam bù-đặc sản Hà Tĩnh ở huyện miền núi Hương Sơn bắt đầu đắt khách ngày giáp Tết. Bà con nông dân trồng cam bù phấn khởi được mùa, giá cao bởi loại quả giàu vitamin C này.