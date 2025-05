Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975 – 30/04/2025) không chỉ là dấu mốc trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam mà còn là dịp để cộng đồng người Việt khắp năm châu, đặc biệt là các bạn du học sinh, cùng nhau hướng về Tổ quốc với những hoạt động tưởng niệm, tri ân đầy tự hào.

Tại Hàng Châu, Trung Quốc, nghiên cứu sinh Phạm Trần Trúc Linh, quê Đắk Lắk, hiện là Chủ tịch Hội Du học sinh Việt Nam tại Đại học Chiết Giang, đã không giấu được sự xúc động khi nhắc đến ngày lễ 30/04.

Trúc Linh chia sẻ: “Dù đang xa quê nhưng mỗi dịp 30/4 về, chúng tôi như được sống lại những trang sử hào hùng của dân tộc. Đây là ngày để thế hệ trẻ nhớ lại những hy sinh to lớn của ông cha, để từ đó trân trọng hơn giá trị của hòa bình mà mình có được ngày hôm nay".

Nhân dịp này, các bạn đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa như Hội thao ngày 27/4, tổ chức xem buổi chiếu trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành từ Việt Nam sáng 30/4 và chiếu phim “Mùi cỏ cháy” – một tác phẩm điện ảnh gợi nhớ ký ức chiến tranh và tinh thần bất khuất của những người lính trẻ Việt Nam.

Từ góc nhìn của một người trẻ sinh sống ở nước ngoài, Trúc Linh cho rằng ngày lễ 30/4 mang ý nghĩa vượt trên cả một sự kiện lịch sử. Đây là thời khắc để cộng đồng người Việt tại nước ngoài gắn bó với nhau, để thế hệ trẻ nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ ký ức, lan tỏa những giá trị cốt lõi của dân tộc. Với cô, việc tham gia các hoạt động cộng đồng không chỉ là cách tri ân các thế hệ đi trước mà còn là một phần trong hành trình giữ gìn bản sắc và khẳng định vị thế người Việt trên trường quốc tế.

Tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Mỹ hay Đức, các hội du học sinh đồng loạt tổ chức chuỗi hoạt động mang đậm dấu ấn văn hóa và lịch sử dân tộc: từ văn nghệ chủ đề quê hương, tổ chức tọa đàm, tham gia các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, đến các triển lãm ảnh về chặng đường thống nhất đất nước. Một số bạn trẻ còn chủ động rủ bạn bè quốc tế cùng tham gia sự kiện, giới thiệu về lịch sử Việt Nam qua những thước phim tài liệu và các câu chuyện mang màu sắc cá nhân.

Không khí hướng về ngày lễ không chỉ hiện diện trong những sự kiện chính thức mà còn lan tỏa rộng rãi trên không gian mạng. Nhiều bạn trẻ đã quay video theo các xu hướng đang thịnh hành để lan tỏa tinh thần yêu nước, chụp ảnh cùng lá cờ đỏ sao vàng, lá cờ Giải phóng hay mặc áo dài truyền thống, chia sẻ những câu chuyện cá nhân về lòng tự hào dân tộc.

“Dù đang học tập và sinh sống ở Úc, mình và các bạn du học sinh Việt đều cố gắng tụ họp để cùng nhau chụp một bức ảnh với cờ Giải phóng để cùng hòa chung với niềm vui của đồng bào trong nước cũng như thể hiện rằng chúng mình không bao giờ quên được nguồn cội”, bạn Minh Khang, du học sinh tại Melbourne, Úc chia sẻ.

“Tôi tự hào là người Việt Nam, dù xa quê hương nhưng trái tim tôi cũng như các bạn du học sinh Việt Nam khác tại nơi đất khách quê người vẫn luôn hướng về Tổ quốc, cố gắng học tập và đóng góp hình ảnh đẹp về con người Việt Nam tại nước bạn. Tôi tin rằng mỗi người Việt ở nước ngoài đều là “cầu nối” quảng bá văn hóa và tinh thần dân tộc ra thế giới”, chị Bùi Thị Thùy Dương, điều dưỡng viên tại viện dưỡng lão ở Klausa, Đức chia sẻ.

Năm nay là năm thứ 2 xa nhà. Dịp 30/4 này, em có cảm giác rộn ràng hơn rất nhiều so với năm ngoái. 50 năm với một đời người là dài, nhưng với một đất nước thì chỉ như ngày hôm qua. Lớn lên bởi những câu chuyện kháng chiến ông bà kể, những câu chuyện về cảnh nghèo đói mà bố mẹ phải trải qua, em luôn thấy trân trọng cuộc sống tự do, đủ đầy ngày hôm nay và biết ơn các thế hệ đi trước. Mặc dù không được trực tiếp hoà mình vào bầu không khí hào hùng của đất nước trước ngày trọng đại, chúng em vẫn cập nhật thông tin từng ngày, từng giờ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ngoài việc cố gắng học tập và rèn luyện để đóng góp cho quê hương, thế hệ trẻ như chúng em cũng luôn cố gắng nói lên tinh thần yêu nước của mình. Em đã mặc áo dài và chụp ảnh với tháp Eiffel - biểu tượng của nước Pháp, để thể hiện một điều dù có đi đâu xa thì Việt Nam vẫn là nơi mà em luôn hướng về. Em tự hào chia sẻ với bạn bè quốc tế về truyền thống và lịch sử hào hùng của đất nước mình. Em hy vọng tình yêu của mình có thể đóng góp một phần nhỏ trong tinh thần đoàn kết dân tộc. Xa Việt Nam, điều làm em nhớ nhất có lẽ là không khí hân hoan trong những dịp lễ trọng đại, được hoà mình trong tình yêu tổ quốc, tình yêu đồng bào. Những câu hát, bài thơ về tổ quốc chính là nguồn động lực to lớn để chúng em hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong công cuộc dựng xây đất nước.