Đài phát thanh bí ẩn của Nga phát sóng hiếm hoi gửi thông điệp bất ngờ

Hình ảnh minh họa này cho thấy các ăng-ten của Trung tâm phát sóng sóng ngắn cũ của Đài phát thanh quốc gia Tây Ban Nha tại Arganda Del Rey, gần Madrid vào ngày 1/4/2023. Ảnh Getty Images

Đài phát thanh bí ẩn UVB-76, được cho là có liên quan đến quân đội Nga, đã phát sóng từ những năm 1970 trên tần số 4625 kHz và thỉnh thoảng bị gián đoạn bởi các truyền dẫn giọng nói khiến người ta suy đoán về ý nghĩa của chúng.

Tiếng ồn trắng lại xuất hiện vào ngày 9/9 khi những tin nhắn thoại bí ẩn gồm các con số và chữ cái được nghe thấy, làm dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Hoạt động trong năm thập kỷ, UVB-76 được cho là một trạm thu phát sóng số do quân đội Nga vận hành mặc dù điều này vẫn chưa được xác nhận.

Có rất nhiều giả thuyết khác nhau, từ vai trò là "trạm tận thế" có thể kích hoạt các vụ phóng hạt nhân cho đến vai trò là nơi truyền tải thông điệp bí mật.

Đã có một số cuộc như vậy diễn ra trong suốt cuộc chiến ở Ukraine và chương trình phát sóng mới nhất có thể sẽ làm dấy lên suy đoán về ý định của Moscow vào thời điểm căng thẳng gia tăng với phương Tây.

Còn được gọi là "The Buzzer", UVB-76 phát ra âm thanh vo ve đều đều, lặp lại khoảng 25 lần mỗi phút. Ngày 9/9, tiếng vo ve thông thường bị gián đoạn bởi các thông điệp bằng tiếng Nga, bao gồm các con số, tên hoặc từ mã.

Trong đoạn clip dài 64 giây được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, có thể nghe thấy giọng một người đàn ông nói "Nicolai, Zhenya, Tatyana, Ivan", chữ cái đầu NZhTI tạo thành biệt hiệu mà đài này đã từng sử dụng trước đây, theo kênh truyền hình độc lập Meduza của Nga.

Giọng nói sau đó đọc các số 38, 965, 78, 58, 88, 37 trong clip, rồi đọc tên Olga, Tatiana, Elena, Leonid, với chữ cái đầu viết tắt là OTEL (khách sạn). Người nói tiếp tục nói: "Ký hiệu mềm, 78, 58, 88, 37". Ký hiệu mềm là một chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Nga không có âm riêng, làm mềm phụ âm đứng trước.

Người dùng mạng xã hội suy đoán về bí ẩn này, cho rằng những con số này đại diện cho tọa độ "dành cho những người nghe không rõ danh tính ở xa quê hương".

Một người khác cho rằng các mã này là tín hiệu cho hạm đội tàu ngầm hạt nhân của Nga nhằm mục đích đe dọa Tổng thống Donald Trump trước khi ông đưa ra quyết định về lệnh trừng phạt.

Vào tháng 5, đài này đã phát sóng cùng một mã 'NZhTI" cũng như 89905 BLEFOPUF 4097 5573' trước cuộc điện thoại giữa Tổng thống Vladimir Putin và ông Donald Trump

Theo một nhóm trên nền tảng mạng xã hội vKontakte theo dõi đài phát thanh này, vào ngày 11/12/2024, đài phát thanh này đã gửi đi 24 tin nhắn trong một ngày, khiến đây trở thành "buổi phát sóng dài dòng nhất trong lịch sử".

Hôm đó, 30 từ đã được phát sóng, một số trong đó khá vô nghĩa. Tính đến chiều thứ Ba, nhóm vẫn chưa phản hồi về bản phát sóng mới nhất.

Đài phát thanh này được cho là do quân đội Nga điều hành từ một trong những khu vực phía tây của đất nước mặc dù vị trí cũng như mục đích của nó vẫn chưa được xác nhận.

Trạm này có biệt danh là Trạm Ngày tận thế vì có giả thuyết cho rằng đây là một phần của hệ thống Bàn tay Chết hay Hệ thống Perimeter thời Liên Xô, một cơ chế an toàn hạt nhân có thể kích hoạt việc phóng vũ khí hạt nhân nếu chương trình phát sóng dừng lại.

Tờ báo Rossiyskaya Gazeta đưa tin rằng hoạt động của đài đã tăng lên sau khi Liên Xô sụp đổ từ vài năm một lần trước năm 1992 lên hàng tuần hoặc thậm chí hàng ngày vào những năm 2000.

Đài này đã im lặng trong 24 giờ vào ngày 5/6/2010 và phát đi nhiều loại âm thanh khác nhau, từ những đoạn nhạc trong tác phẩm Hồ thiên nga của Tchaikovsky, đến tiếng bước chân lê bước và thậm chí cả tiếng hét của một người phụ nữ.

Trước cuộc chiến ở Ukraine vào ngày 24/2/2022, trạm này hoạt động khá tích cực với các mã được gửi trong những ngày trước chiến tranh.

David Stupples, giáo sư kỹ thuật điện tử và vô tuyến tại Đại học Thành phố London, phát biểu với tờ Popular Mechanics vào tháng 5/2024 rằng chính phủ Nga gần như chắc chắn đứng sau vụ việc này và do đó, vụ việc khó có thể xảy ra vì mục đích hòa bình.



Sự gia tăng đột biến trong các chương trình phát sóng kể từ khi chiến tranh ở Ukraine bắt đầu có thể sẽ tiếp tục làm dấy lên những suy đoán về mục đích của đài phát thanh này, hiện vẫn chưa được xác nhận.