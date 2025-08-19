Truyền thông đưa tin về 'vị khách vô hình' trong cuộc gặp Trump - Zelensky

Ảnh hưởng của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được cảm nhận một cách vô hình tại cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo EU tại Nhà Trắng, tờ The New York Times đưa tin.

Bài báo cho biết: "Điều làm tăng thêm tính siêu thực của sự kiện là cách ông Putin 'lảng vảng' trong toàn bộ cuộc họp, không ai chú ý, giống như một nhân vật đứng sau hậu trường".

Nhà báo cho biết, Tổng thống Mỹ Trump đã nhiều lần đề cập đến lập trường của nhà lãnh đạo Nga về việc chấm dứt xung đột Ukraine tại sự kiện này và nêu rõ cần phải thông báo cho ông về tiến độ cuộc họp sau khi kết thúc.

Thậm chí ông Trump đã tạm dừng cuộc họp với ông Zelensky và các nhà lãnh đạo để gọi điện cho ông Putin, thông báo cho Tổng thống Nga về những quyết định vừa đạt được - một quyết định “được các nhà lãnh đạo châu Âu phối hợp” - theo lời Tổng thống Phần Lan. Các lãnh đạo châu Âu không có mặt trong cuộc gọi này.

Một trợ lý Điện Kremlin cho biết cuộc gọi “rất mang tính xây dựng”, và Tổng thống Putin đã bày tỏ ủng hộ việc “đàm phán trực tiếp” giữa Ukraine và Nga.

Báo chí dẫn các nguồn tin khác nhau đưa tin ông Putin đã nói với Tổng thống Mỹ trong một cuộc điện đàm rằng ông sẵn sàng gặp ông Zelensky.

Sau cuộc gặp với các lãnh đạo Châu Âu ở Nhà Trắng, ông Trump tuyên bố ông đã bắt đầu chuẩn bị cho cuộc gặp Putin - Zelensky, và sau đó là cuộc gặp 3 bên với ông.

Reuters dẫn lời một quan chức chính quyền Trump cho biết mặc dù Điện Kremlin vẫn chưa chính thức đồng ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh nhưng cuộc họp có thể diễn ra tại Hungary.