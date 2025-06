Chiều 30/5, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức Hội nghị giao ban tháng 5/2025. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương các cơ quan, đơn vị và các lực lượng đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiệm vụ tham gia duyệt binh tại Liên bang Nga nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, qua đó góp phần lan toả hình ảnh tốt đẹp về đất nước, con người và Quân đội nhân dân Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng

Để thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm chế độ SSCĐ; theo dõi, nắm chắc tình hình, nhất là các địa bàn trọng điểm, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước. Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và sắp xếp lại cơ quan quân sự địa phương khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; phê duyệt kế hoạch SSCĐ bảo vệ dịp Quốc khánh 2/9; hoàn thành, triển khai vị trí đóng quân các cơ quan quân sự địa phương. Làm tốt công tác chuẩn bị Hội nghị Quân chính toàn quân, Hội nghị sơ kết công tác Tham mưu toàn quân 6 tháng đầu năm 2025. Trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật về lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới, biển đảo. Tăng cường tuyên truyền, tuần tra, xua đuổi, ngăn chặn tàu nước ngoài vi phạm, xâm phạm vùng biển Việt Nam; thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn trong hoạt động bay; quản lý chặt chẽ tàu bay không người lái và các phương tiện bay khác. Tăng cường kiểm soát thông tin trên không gian mạng, bảo đảm kịp thời thông tin liên lạc cho các đơn vị trong toàn quân. Hoàn chỉnh biểu tổ chức biên chế, quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác các cơ quan, đơn vị thành lập mới.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương cũng yêu cầu chỉ đạo toàn quân tổ chức huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao cho các đối tượng chặt chẽ, đúng chương trình, kế hoạch; tổ chức tập huấn công tác biên phòng cho cán bộ cơ quan Quân khu và Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố. Chỉ đạo các lực lượng tham gia huấn luyện diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 bảo đảm chất lượng, an toàn. Duy trì nghiêm chế độ, nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông; tuần tra canh gác bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị, kho tàng.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai chặt chẽ công tác quốc phòng ở các Bộ, ngành, địa phương; giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng. Chỉ đạo các Hải đội Dân quân thường trực luân phiên làm nhiệm vụ trực SSCĐ trên vùng biển, đảo trọng điểm, nhà giàn DKI. Xây dựng và nhân rộng mô hình điểm Dân quân tự vệ, chốt chiến đấu Dân quân thường trực biên giới đất liền gắn với điểm dân cư. Rà soát, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, chức vụ chỉ huy của Ban Chỉ huy quân sự cấp xã khi điều chỉnh tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Duy trì nghiêm chế độ ứng trực cứu hộ, cứu nạn ở các cấp; chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, dịch bệnh và thảm họa môi trường.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương lưu ý, các đơn vị liên quan tổ chức nắm tình hình tác chiến điện tử các khu vực trọng tâm; quản lý, nắm chắc diễn biến tình hình trên không gian mạng, giám sát chặt chẽ hệ thống thông tin quan trọng quốc gia, quân sự, quốc phòng, kịp thời phát hiện, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; tăng cường công tác an toàn thông tin, an ninh mạng. Duy trì vững chắc hệ thống kỹ thuật mật mã, chuyển nhận các nội dung chỉ huy, chỉ đạo bảo đảm bí mật, chính xác, kịp thời trong mọi tình huống; cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số trong Bộ Quốc phòng. Triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế, đối ngoại quốc phòng, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc theo kế hoạch. Nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ, bảo đảm an toàn lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đang thực hiện nhiệm vụ tại các phái bộ. Xây dựng các đề án, văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm chất lượng, tiến độ…