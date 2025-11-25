Đắk Lắk báo động sạt lở đồi Yang Yeh, dân phải di dời khẩn cấp

Tối 24/11, ông Huỳnh Viết Trung, Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk cho biết, địa phương đã có báo cáo khẩn về nguy cơ sạt lở đồi Yang Yeh.

Theo nội dung báo cáo, trong những ngày vừa qua, trên địa bàn xã Hòa Sơn (xã Hòa Sơn mới hình thành khi hợp nhất ba xã Yang Reh, Ea Trul và Hòa Sơn của huyện Krông Bông cũ) xảy ra mưa lớn kéo dài, tại khu vực Đồi thôn 4 Yang Reh nằm trên Quốc lộ 27 đã xuất hiện đất bị nứt toác nhiều chỗ gây ra hiện tượng sạt trượt đất.

Các vết nứt lớn tại khu vực có nguy cơ sạt lở đồi Yang Yeh, xã Hòa Sơn (huyện Krông Bông cũ), tỉnh Đắk Lắk, khiến cây cối ngã đổ. Ảnh VT

Đến chiều 24/11, tại đây đã xuất hiện tình trạng sạt trượt đất, mảng sạt xuống thêm khoảng 1m so với mép ban đầu, đồng thời xuất hiện các vết nứt kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở lớn trong thời gian tới.

Khu vực sạt lở nằm gần tuyến Quốc lộ 27 và phía dưới chân đồi có các hộ dân đang sinh sống, nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của người dân và giao thông qua lại.

Trước tình hình trên, UBND xã đã tổ chức kiểm tra, ghi nhận hiện trường và thông báo cho các hộ dân sinh sống dưới chân đồi tạm thời di dời đến nơi an toàn để phòng tránh rủi ro.

Nhiều vết nứt lớn, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đồi Yang Yeh, do đó UBND xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk phải di dời các hộ dân sinh sống xung quanh đến nơi an toàn. Ảnh VT

Cùng với đó, xã cũng cử lực lượng Dân quân và Công an xã theo dõi, cảnh giới khu vực xung quanh. Tuy nhiên, do thời tiết mưa vẫn tiếp diễn, nguy cơ sạt lở tiếp tục gia tăng, trong khi UBND xã không có khả năng tự tổ chức xử lý, khắc phục điểm sạt lở nêu trên.

Do đó, UBND xã đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk và các sở, ngành liên quan cử ngay đoàn chuyên gia về địa chất và kỹ thuật đến khảo sát, đánh giá mặt trượt, xác định nguyên nhân sạt lở và đề xuất phương án gia cố (tạm thời và lâu dài).

Đồng thời, hỗ trợ vật tư, trang thiết bị khẩn cấp và kinh phí để triển khai các biện pháp khắc phục tạm thời, bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện tham gia giao thông.