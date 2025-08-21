KPI được áp tùy theo vị trí việc làm của công chức

Theo dự thảo, KPI được hiểu là chỉ số đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của công chức, dựa trên sản phẩm hoặc định mức sản phẩm gắn với vị trí việc làm. Các sản phẩm, công việc sẽ được quy đổi về "sản phẩm chuẩn" để bảo đảm tính minh bạch, khách quan và tạo cơ sở so sánh đồng đều. Việc đánh giá được tiến hành định kỳ theo tháng, quý, tổng hợp cả năm để xếp loại công chức theo 4 mức: hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt, hoàn thành, và không hoàn thành nhiệm vụ.

Công chức sẽ được đành giá bằng KPI dựa trên vị trí việc làm. Ảnh: Chính phủ

Cách tính KPI cũng được thiết kế khác nhau tùy theo nhóm vị trí. Với công chức chuyên môn, nghiệp vụ, kết quả dựa trên ba yếu tố: số lượng, chất lượng và tiến độ công việc. Ví dụ, số lượng được tính theo tỷ lệ phần trăm sản phẩm hoàn thành so với định mức giao; chất lượng phản ánh số sản phẩm đạt yêu cầu; tiến độ căn cứ thời hạn hoàn thành.

Đối với công chức giữ vị trí hỗ trợ, phục vụ, việc chấm điểm được thực hiện trên nguyên tắc tương tự, cũng dựa vào khối lượng, chất lượng và tiến độ công việc được quy đổi.

Theo đó, các tiêu chí chung về phẩm chất, thái độ, kỷ luật, văn hóa công vụ chiếm 30% tổng điểm, còn kết quả thực hiện nhiệm vụ thông qua KPI chiếm 70%. Điều này cho thấy trọng tâm của đánh giá chuyển mạnh sang kết quả đầu ra, hiệu quả thực thi nhiệm vụ, thay vì chỉ chú trọng đến tiêu chí định tính. Thang điểm đánh giá là 100 điểm. Công chức hoàn thành 90 điểm được đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 50 điểm là hoàn thành nhiệm vụ, dưới 50 điểm là chưa hoàn thành nhiệm vụ và có thể bị điều chuyển, cho thôi việc.

Riêng công chức lãnh đạo, quản lý, ngoài ba tiêu chí trên còn được đánh giá thêm ở ba yếu tố khác: kết quả hoạt động của tập thể đơn vị; khả năng tổ chức triển khai nhiệm vụ; và năng lực tập hợp, đoàn kết công chức trong phạm vi quản lý.

Chuyên gia đánh giá cao tính minh bạch, công khai trong đánh giá bằng KPI

Kết quả KPI không chỉ được dùng để xếp loại công chức cuối năm mà còn là căn cứ liên thông trong đánh giá đảng viên, đồng thời phục vụ các quyết định nhân sự quan trọng như bố trí, luân chuyển, bổ nhiệm, khen thưởng hoặc miễn nhiệm. Công chức đạt dưới 50 điểm, hoặc có vi phạm kỷ luật, suy thoái phẩm chất sẽ bị xếp loại “không hoàn thành nhiệm vụ” và có thể bị điều chuyển hoặc cho thôi việc.

Trong tờ trình gửi Chính phủ, Bộ Nội vụ lý giải rằng cơ chế này nhằm tạo công cụ đánh giá minh bạch, khách quan, sàng lọc được những người không đáp ứng yêu cầu, đồng thời khuyến khích công chức làm việc năng suất, sáng tạo, hiệu quả. Việc gắn KPI với từng vị trí việc làm cũng phù hợp với chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ, bảo đảm ai làm tốt sẽ được ghi nhận, người không đáp ứng nhiệm vụ sẽ phải rời khỏi bộ máy.

PGS.TS Ngô Thành Can - Nguyên Phó Trưởng khoa Tổ chức và Quản lý Nhân sự, Giảng viên cao cấp, Học viện Hành chính Quốc gia. Ảnh: V.O

Dự thảo cũng quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức trong việc giao nhiệm vụ, theo dõi, xác nhận kết quả và bảo đảm công khai, minh bạch trong quá trình đánh giá. Công chức sẽ phải tự chấm điểm KPI hàng tháng, gửi cấp quản lý rà soát và xác nhận, sau đó tổng hợp vào đánh giá cuối năm.

Theo ông Ngô Thành Cang - Giảng viên cao cấp của Học viện Hành chính Quốc gia cho rằng, cùng với sự thay đổi về cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy và xây dựng chính quyền 2 cấp thì sự thay đổi đánh giá công chức thể hiện sự đổi mới. Hệ thống đánh giá được xây dựng minh bạch, rõ ràng, cùng với một bộ công cụ đánh giá.

"Điều này cũng khắc phục được sự hạn chế trong việc đánh giá trước đây như: Sự cả nể, sự cảm tính, tính trung bình, anh bầu tôi, tôi bầu anh, hoặc bầu những người chúng ta thích... đặc biệt sự thay đổi này có thể giúp chúng ta thu hút và giữ chân được người tài", ông Cang nói.

Cũng theo ông Cang khi đánh giá minh bạch, liên tục, sẽ tạo ra động lực mới cho cán bộ công chức đó tham gia làm việc, cống hiến.

Đồng thời chúng ta cũng hoàn thiện được bộ công cụ quản lý để những người cán bộ, lãnh đạo, đứng đầu tạo dựng văn hóa tổ chức. Điều này giúp cho cán bộ, công chức, có năng lực có động lực để cống hiến.

"Việc đưa ra tiêu chí đánh giá mới không chỉ tác động tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức mà còn tác động cả tới người dân tham gia nền công vụ này", ông Cang nói.