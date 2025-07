Danh sách chi tiết 99 xã, phường của tỉnh Bắc Ninh mới: Nhiều Giám đốc, Phó Giám đốc Sở về giữ chức Bí thư Đảng ủy xã, phường

Sáng 30/6, bà Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang đã thông báo Quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc thành lập 99 đảng bộ xã, phường thuộc Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh và các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Bí thư Đảng ủy của 99 đảng bộ xã, phường.

Dân Việt thông tin cụ thể về danh sách 99 xã, phường sau hợp nhất và 99 Bí thư Đảng uỷ xã, phường của tỉnh Bắc Ninh mới, cụ thể:



1. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Yên Giả và xã Chi Lăng thành xã mới có tên gọi là xã Chi Lăng. Bà Bùi Thanh Hương - Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Bắc Ninh (cũ) giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Chi Lăng.

Đại diện cấp ủy, chính quyền 99 xã, phường, ông Tạ Đăng Đoan - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Kinh Bắc phát biểu nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Khương Lực

2. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Châu Phong, Đức Long và Phù Lãng thành xã mới có tên gọi là xã Phù Lãng. Ông Nguyễn Thế Phiệt, UV BTV, Phó Chủ tịch HĐND thị xã Quế Võ giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Phù Lãng.

3. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Chờ và các xã Trung Nghĩa, Long Châu, Đông Tiến thành xã mới có tên gọi là xã Yên Phong. Ông Nguyễn Văn Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Phong giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Yên Phong.

4. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Yên Phụ, Đông Thọ và Văn Môn thành xã mới có tên gọi là xã Văn Môn. Bà Trịnh Thị Hường - UV BTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Yên Phong giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Văn Môn.

5. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hòa Tiến và xã Tam Giang thành xã mới có tên gọi là xã Tam Giang. Ông Nguyễn Bảo Đại - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh (cũ) giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tam Giang.

6. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Dũng Liệt và xã Yên Trung thành xã mới có tên gọi là xã Yên Trung. Ông Lê Đăng Việt giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Yên Trung.

7. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Thụy Hòa, Đông Phong và Tam Đa thành xã mới có tên gọi là xã Tam Đa. Ông Nghiêm Văn Hách - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh (cũ) giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tam Đa.

8. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Lim, xã Nội Duệ và xã Phú Lâm thành xã mới có tên gọi là xã Tiên Du. Ông Trần Văn Vững - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Cư giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tiên Du.

Ông Nguyễn Văn Gấu - Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh (mới) nhiệm kỳ 2020-2025 trao Quyết định chỉ định cho các Bí thư Đảng uỷ xã, phường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: VG

9. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Hiên Vân, Việt Đoàn và Liên Bão thành xã mới có tên gọi là xã Liên Bão. Ông Nguyễn Đương Bắc - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tiên Du giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Liên Bão.

10. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Lạc Vệ và xã Tân Chi thành xã mới có tên gọi là xã Tân Chi. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh (cũ) giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tân Chi.

11. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Tri Phương, Hoàn Sơn và Đại Đồng thành xã mới có tên gọi là xã Đại Đồng. Ông Nguyễn Văn Ngọc - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Phong giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đại Đồng.

12. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Minh Đạo, Cảnh Hưng và Phật Tích thành xã mới có tên gọi là xã Phật Tích. Ông Nguyễn Đại Đồng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tiên Du giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Phật Tích.

13. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Gia Bình và các xã Xuân Lai, Quỳnh Phú, Đại Bái thành xã mới có tên gọi là xã Gia Bình. Ông Nguyễn Công Ký - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Bình giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Gia Bình.

14. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Nhân Thắng, xã Thái Bảo và xã Bình Dương thành xã mới có tên gọi là xã Nhân Thắng. Ông Trần Xuân Nhiên - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh (cũ) giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Nhân Thắng.

15. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Song Giang và xã Đại Lai thành xã mới có tên gọi là xã Đại Lai. Ông Nguyễn Đức Luyến - UV BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Gia Bình giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đại Lai.

16. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Vạn Ninh và xã Cao Đức thành xã mới có tên gọi là xã Cao Đức. Bà Nguyễn Thị Luân - UV BTV, Phó chủ tịch HĐND huyện Gia Bình giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Cao Đức.

17. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Giang Sơn, Lãng Ngâm và Đông Cứu thành xã mới có tên gọi là xã Đông Cứu. Ông Nguyễn Bá Tài - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gia Bình giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đông Cứu.

18. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Thứa, xã Phú Hòa và xã Tân Lãng thành xã mới có tên gọi là xã Lương Tài. Ông Nguyễn Văn Long - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lương Tài giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Lương Tài.

19. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Bình Định, Quảng Phú và Lâm Thao thành xã mới có tên gọi là xã Lâm Thao. Ông Phạm Xuân Bình - Chánh Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bắc Ninh (cũ) giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Lâm Thao.

Ông Vương Quốc Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh mới trao quyết định chỉ định cho các Bí thư Đảng uỷ xã, phường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: VG

20. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Phú Lương, Quang Minh và Trung Chính thành xã mới có tên gọi là xã Trung Chính. Ông Trần Văn Cúc - UV BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Lương Tài giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Trung Chính.

21. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã An Thịnh, An Tập và Trung Kênh thành xã mới có tên gọi là xã Trung Kênh. Ông Hoàng Văn Trường - UV BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện Lương Tài giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Trung Kênh.

22. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Giáo Liêm, Phúc Sơn và Đại Sơn thành xã mới có tên gọi là xã Đại Sơn. Ông Hoàng Văn Quân - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN tỉnh Bắc Giang giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đại Sơn.

23. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn An Châu, xã An Bá và xã Vĩnh An thành xã mới có tên gọi là xã Sơn Động. Bà Tống Thị Hương Giang - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Động giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Sơn Động.

24. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Tây Yên Tử và xã Thanh Luận thành xã mới có tên gọi là xã Tây Yên Tử. Ông Lê Đức Thắng - UV BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Động giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tây Yên Tử.

25. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Long Sơn và xã Dương Hưu thành xã mới có tên gọi là xã Dương Hưu. Ông Ngọc Văn Sơn - HUV, Trưởng phòng Tài chính & Kế hoạch huyện Sơn Động giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Dương Hưu.

26. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Cẩm Đàn và xã Yên Định thành xã mới có tên gọi là xã Yên Định. Bà Chu Thị Toan - UV BTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện Sơn Động giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

27. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Lệ Viễn và xã An Lạc thành xã mới có tên gọi là xã An Lạc. Ông Chiêu Minh Tân - UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy Sơn Động giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

28. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hữu Sản và xã Vân Sơn thành xã mới có tên gọi là xã Vân Sơn. Ông Nguyễn Văn Hồng - UV BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Sơn Động giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn.

29. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Biển Động, xã Kim Sơn và xã Phú Nhuận thành xã mới có tên gọi là xã Biển Động. Ông Cao Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Quyền Chủ tịch HĐND huyện Lục Ngạn giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Biển Động.

30. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Phì Điền và các xã Giáp Sơn, Đồng Cốc, Tân Hoa, Tân Quang thành xã mới có tên gọi là xã Lục Ngạn. Ông Nguyễn Văn Năng - Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy Bắc Giang giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Lục Ngạn.

Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh mới trao quyết định chỉ định cho các Bí thư Đảng uỷ xã, phường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: VG

31. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Tân Lập và xã Đèo Gia thành xã mới có tên gọi là xã Đèo Gia. Ông Nguyễn Thanh Tuấn - UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thị ủy Chũ giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đèo Gia.

32. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hộ Đáp và xã Sơn Hải thành xã mới có tên gọi là xã Sơn Hải. Ông Nguyễn Văn Hải - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hải.

33. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Cấm Sơn và xã Tân Sơn thành xã mới có tên gọi là xã Tân Sơn. Ông Lê Xuân Thắng - Phó Chủ tịch HĐND huyện Lục Ngạn giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tây Sơn.

34. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Phong Vân, xã Biên Sơn và toàn bộ diện tích tự nhiên của Trường bắn TB1 thành xã mới có tên gọi là xã Biên Sơn. Bà Nguyễn Thị Năm - UV BTV, Trường ban Tuyên giáo và Dân vận Thị uỷ Chũ giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Biên Sơn.

35. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Phong Minh và xã Sa Lý thành xã mới có tên gọi là xã Sa Lý. Ông Tăng Văn Huy - Thị ủy viên, Bí thư Đảng uỷ xã Nam Dương, thị xã Chũ giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Sa Lý.

36. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Tân Mộc và xã Nam Dương thành xã mới có tên gọi là xã Nam Dương. Bà Nguyễn Thu Hường - UV BTV, Phó Chủ tịch HĐND thị xã Chũ giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Nam Dương.

37. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Kiên Thành và xã Kiên Lao thành xã mới có tên gọi là xã Kiên Lao. Ông Trần Hoàng An - UV BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ Lục Ngạn giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Kiên Lao.

38. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Bình Sơn và xã Lục Sơn thành xã mới có tên gọi là xã Lục Sơn. Ông Bùi Văn Hoàng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Giang giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Lục Sơn.

39. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Vô Tranh và xã Trường Sơn thành xã mới có tên gọi là xã Trường Sơn. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Giám đốc Trung tâm Quỹ đất tỉnh Bắc Giang giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Trường Sơn.

40. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Đan Hội và xã Cẩm Lý thành xã mới có tên gọi là xã Cẩm Lý. Ông Nguyễn Văn Nhân - Giám đốc Quỹ Đầu tư tỉnh Bắc Giang giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Lý.

41. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Đông Hưng và xã Đông Phú thành xã mới có tên gọi là xã Đông Phú. Ông Nguyễn Văn Tuyền - UV BTV, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện uỷ Lục Nam giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đông Phú.

42. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Trường Giang, Huyền Sơn và Nghĩa Phương thành xã mới có tên gọi là xã Nghĩa Phương. Ông Nguyễn Đình Cường - UV BTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện uỷ Lục Nam giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Phương.

43. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Phương Sơn, thị trấn Đồi Ngô và các xã Cương Sơn, Tiên Nha, Chu Điện thành xã mới có tên gọi là xã Lục Nam. Ông Lương Thế Tuấn - HUV, Bí Thư Huyện uỷ Lục Ngạn giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Lục Nam.

44. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Yên Sơn, Lan Mẫu, Khám Lạng và Bắc Lũng thành xã mới có tên gọi là xã Bắc Lũng. Ông Nguyễn Văn Hanh - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Lục Nam giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Bắc Lũng.

45. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Bảo Sơn, Thanh Lâm, Tam Dị và Bảo Đài thành xã mới có tên gọi là xã Bảo Đài. Ông Dương Công Định - UV BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Nam giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Bảo Đài.

46. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Vôi và các xã Xương Lâm, Hương Lạc, Tân Hưng thành xã mới có tên gọi là xã Lạng Giang. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Lạng Giang.

Bà Nguyễn Hương Giang - Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh mới trao quyết định chỉ định cho các Bí thư Đảng uỷ xã, phường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: VG

47. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Xuân Hương, Dương Đức, Tân Thanh và Mỹ Thái thành xã mới có tên gọi là xã Mỹ Thái. Ông Ngô Thanh Linh - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Lạng Giang giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thái.

48. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Kép, xã Quang Thịnh và xã Hương Sơn thành xã mới có tên gọi là xã Kép. Ông Phạm Công Toản - Phó Bí thư, Quyền Chủ tịch UBND thị xã Chũ giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Kép.

49. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Tân Dĩnh, Thái Đào và Đại Lâm thành xã mới có tên gọi là xã Tân Dĩnh. Ông Nguyễn Văn Bằng - Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tân Dĩnh.

50. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Đào Mỹ, Nghĩa Hòa, An Hà, Nghĩa Hưng và Tiên Lục thành xã mới có tên gọi là xã Tiên Lục. Ông Trần Xuân Cường - UV BTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lạng Giang giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tiên Lục.

51. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Phồn Xương và các xã Đồng Lạc, Đồng Tâm, Tân Hiệp, Tân Sỏi thành xã mới có tên gọi là xã Yên Thế. Ông Thân Hải Nam - Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND huyện Yên Thế giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Yên Thế.

52. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Bố Hạ, xã Đông Sơn và xã Hương Vĩ thành xã mới có tên gọi là xã Bố Hạ. Ông Nguyễn Chí Hiếu - Trưởng phỏng Tài chính Đảng, Văn phòng Tỉnh uỷ Bắc Giang giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Bố Hạ.

53. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Đồng Hưu, Đồng Vương và Đồng Kỳ thành xã mới có tên gọi là xã Đồng Kỳ. Ông Nguyễn Văn Tuyền - UV BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện yên Thế giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đồng Kỳ.

54. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Đồng Tiến (huyện Yên Thế), Canh Nậu và Xuân Lương thành xã mới có tên gọi là xã Xuân Lương. Ông Đinh Công Hưng - UV BTV, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện uỷ Yên Thế giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lương.

55. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Tiến Thắng, An Thượng và Tam Tiến thành xã mới có tên gọi là xã Tam Tiến. Ông Giáp Xuân Cảnh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Giang giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tam Tiến.

56. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Cao Thượng và các xã Cao Xá, Việt Lập, Ngọc Lý thành xã mới có tên gọi là xã Tân Yên. Ông Nguyễn Viết Toàn - Bí thư Huyện uỷ Tân Yên giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tân Yên.

57. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Song Vân, Ngọc Châu, Ngọc Vân, Việt Ngọc và Ngọc Thiện thành xã mới có tên gọi là xã Ngọc Thiện. Ông Ngô Quốc Hưng - Phó Bí thư Huyện uỷ Tân Yên, Chủ tịch UBND huyện Tân Yên giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Thiện.

58. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Nhã Nam và các xã Tân Trung, Liên Sơn, An Dương thành xã mới có tên gọi là xã Nhã Nam. Ông Nguyễn Đức Hùng - HUV Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Yên giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Nhã Nam.

59. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Hợp Đức, Liên Chung và Phúc Hòa thành xã mới có tên gọi là xã Phúc Hoà. Ông Nguyễn Huy Ngọc - UV BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Yên giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Phúc Hoà.

60. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Lam Sơn và xã Quang Trung thành xã mới có tên gọi là xã Quang Trung. Ông Hoàng Văn Hải - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Quang Trung.

Ông Nguyễn Việt Oanh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh mới trao quyết định chỉ định cho các Bí thư Đảng uỷ xã, phường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: VG

61. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Thường Thắng, Mai Trung, Hùng Thái, Sơn Thịnh và Hợp Thịnh thành xã mới có tên gọi là xã Hợp Thịnh. Ông Nguyễn Văn Khanh - UV BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hoà giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hợp Thịnh.

62. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Thắng và các xã Đông Lỗ, Đoan Bái, Danh Thắng, Lương Phong thành xã mới có tên gọi là xã Hiệp Hòa. Ông Bùi Huy Khánh - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Hiệp Hoà giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Hoà.

63. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Đồng Tiến (huyện Hiệp Hòa), Toàn Thắng, Ngọc Sơn và Hoàng Vân thành xã mới có tên gọi là xã Hoàng Vân. Ông Hoàng Văn Tri - UV BTV, Chủ tịch HĐND huyện Hiệp Hoà giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hoàng Vân.

64. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Đức Giang, Đồng Phúc và Đồng Việt thành xã mới có tên gọi là xã Đồng Việt. Ông Nguyễn Tiến Dũng, UV BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Bắc Giang giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đồng Việt.

65. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Bắc Lý và các xã Hương Lâm, Mai Đình, Châu Minh, Xuân Cẩm thành xã mới có tên gọi là xã Xuân Cẩm. Ông Hoàng Công Bộ, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hoà giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Xuân Cầm.

66. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Suối Hoa, Tiền Ninh Vệ, Vạn An, Hòa Long, Khúc Xuyên và Kinh Bắc thành phường mới có tên gọi là phường Kinh Bắc. Ông Tạ Đăng Đoan - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Bắc Ninh giữ chức Bí thư Đảng uỷ phường Kinh Bắc.

67. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Đại Phúc, Phong Khê và Võ Cường thành phường mới có tên gọi là phường Võ Cường. Ông Đặng Trần Trung - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ Bắc Ninh giữ chức Bí thư Đảng uỷ phường Võ Cường.

68. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Kim Chân, Đáp Cầu, Thị Cầu và Vũ Ninh thành phường mới có tên gọi là phường Vũ Ninh. Ông Nguyễn Hoàng Long - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Ninh giữ chức Bí thư Đảng uỷ phường Vũ Ninh.

69. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Khắc Niệm và phường Hạp Lĩnh thành phường mới có tên gọi là phường Hạp Lĩnh. Ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Bắc Ninh giữ chức Bí thư Đảng uỷ phường Hạp Lĩnh.

70. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Vân Dương và phường Nam Sơn thành phường mới có tên gọi là phường Nam Sơn. Ông Lưu Bảo Trung - Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh giữ chức Bí thư Đảng uỷ phường Nam Sơn.

71. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Đông Ngàn, Tân Hồng, Phù Chẩn và Đình Bảng thành phường mới có tên gọi là phường Từ Sơn. Ông Đỗ Tuấn Sơn - Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Từ Sơn giữ chức Bí thư Đảng uỷ phường Từ Sơn.

72. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Tương Giang và phường Tam Sơn thành phường mới có tên gọi là phường Tam Sơn. Ông Nguyễn Tiến Vụ - Tổng biên tập Báo Bắc Ninh giữ chức Bí thư Đảng uỷ phường Tam Sơn

73. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Trang Hạ, Đồng Kỵ và Đồng Nguyên thành phường mới có tên gọi là phường Đồng Nguyên. Ông Ngô Minh Nam - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Từ Sơn giữ chức Bí thư Đảng uỷ phường Đồng Nguyên.

74. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Châu Khê, Hương Mạc và Phù Khê thành phường mới có tên gọi là phường Phù Khê. Ông Đỗ Văn Hà - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh giữ chức Bí thư Đảng uỷ phường Phù Khê.

75. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Hồ, Song Hồ, Gia Đông và xã Đại Đồng Thành thành phường mới có tên gọi là phường Thuận Thành. Ông Trần Ngọc Thực - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ Thuận Thành giữ chức Bí thư Đảng uỷ phường Thuận Thành.

76. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường An Bình, xã Hoài Thượng và xã Mão Điền thành phường mới có tên gọi là phường Mão Điền. Ông Nguyễn Văn Thịnh - UV BTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã Thuận Thành giữ chức Bí thư Đảng uỷ phường Mão Điền.

77. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Trạm Lộ và xã Nghĩa Đạo thành phường mới có tên gọi là phường Trạm Lộ. Ông Nguyễn Đức Sâm - Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bắc Ninh giữ chức Bí thư Đảng uỷ phường Trạm Lộ.

78. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Thanh Khương, phường Trí Quả và xã Đình Tổ thành phường mới có tên gọi là phường Trí Quả. Ông Văn Quốc Cường - Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã Thuận Thành giữ chức Bí thư Đảng uỷ phường Trí Quả.

79. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Xuân Lâm, phường Hà Mãn, xã Ngũ Thái và xã Song Liễu thành phường mới có tên gọi là phường Song Liễu. Ông Nguyễn Văn Thược - Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã Thuận Thành giữ chức Bí thư Đảng uỷ phường Song Liễu.

80. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Ninh Xá và xã Nguyệt Đức thành phường mới có tên gọi là phường Ninh Xá. Ông Vũ Đăng Hùng - UV BTV, Trưởng ban Tổ chức Thị uỷ Thuận Thành giữ chức Bí thư Đảng uỷ phường Ninh Xá.

81. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Phố Mới, Bằng An, Việt Hùng và Quế Tân thành phường mới có tên gọi là phường Quế Võ. Ông Phạm Thanh Hải - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ Quế Võ giữ chức Bí thư Đảng uỷ phường Quế Võ.

82. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Phượng Mao và phường Phương Liễu thành phường mới có tên gọi là phường Phương Liễu. Ông Nguyễn Bá Quân - Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã Quế Võ giữ chức Bí thư Đảng uỷ phường Phương Liễu.

83. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Đại Xuân, phường Nhân Hòa và xã Việt Thống thành phường mới có tên gọi là phường Nhân Hòa. Ông Đặng Văn Tuấn - Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã Quế Võ giữ chức Bí thư Đảng uỷ phường Nhân Hoà.

84. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Phù Lương, xã Ngọc Xá và xã Đào Viên thành phường mới có tên gọi là phường Đào Viên. Ông Hoàng Trọng Lượng - UV BTV, Trưởng ban Tổ chức Thị uỷ Quế Võ giữ chức Bí thư Đảng uỷ phường Đào Viên.

85. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Cách Bi, phường Bồng Lai và xã Mộ Đạo thành phường mới có tên gọi là phường Bồng Lai. Ông Lê Đức Kỳ - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh giữ chức Bí thư Đảng uỷ phường Bồng Lai.

86. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Thanh Hải, Hồng Giang, Trù Hựu và Chũ thành phường mới có tên gọi là phường Chũ. Ông Chu Văn Trọng - Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Quyền Chủ tịch HĐND thị xã Chũ giữ chức Bí thư Đảng uỷ phường Chũ.

87. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Phượng Sơn, xã Quý Sơn và xã Mỹ An thành phường mới có tên gọi là phường Phượng Sơn. Ông Nguyễn Văn Mạnh - UV BTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã Chũ giữ chức Bí thư Đảng uỷ phường Phượng Sơn.

88. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Tự Lạn và các xã Việt Tiến, Thượng Lan, Hương Mai thành phường mới có tên gọi là phường Tự Lạn. Ông Nguyễn Hồng Đức - Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã Việt Yên giữ chức Bí thư Đảng uỷ phường Tự Lạn.

89. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Bích Động, phường Hồng Thái, xã Minh Đức và xã Nghĩa Trung thành phường mới có tên gọi là phường Việt Yên. Ông Nguyễn Thanh Bình - Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Giang giữ chức Bí thư Đảng uỷ phường Việt Yên

90. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Quang Châu, Vân Trung, Tăng Tiến và Nếnh thành phường mới có tên gọi là phường Nếnh. Ông Nguyễn Văn Mạnh - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang giữ chức Bí thư Đảng uỷ phường Ninh.

91. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Ninh Sơn, phường Quảng Minh và các xã Tiên Sơn,Trung Sơn, Vân Hà thành phường mới có tên gọi là phường Vân Hà. Ông Nguyễn Đại Lượng - Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã Việt Yên giữ chức Bí thư Đảng uỷ phường Vân Hà.

92. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Thọ Xương, Ngô Quyền, Xương Giang, Hoàng Văn Thụ, Trần Phú, Dĩnh Kế và Dĩnh Trì thành phường mới có tên gọi là phường Bắc Giang. Ông Đặng Đình Hoan - Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang giữ chức Bí thư Đảng uỷ phường Bắc Giang.

93. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Tân Mỹ, Mỹ Độ, Song Mai, Đa Mai và xã Quế Nham thành phường mới có tên gọi là phường Đa Mai. Ông Dương Ngọc Chiên - Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bắc Giang giữ chức Bí thư Đảng uỷ phường Đa Mai.

94. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Nội Hoàng, Song Khê, Đồng Sơn và Tiền Phong thành phường mới có tên gọi là phường Tiền Phong. Ông Vương Tuấn Nghĩa - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ Chũ giữ chức Bí thư Đảng uỷ phường Tiền Phong.

95. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Tân An và các xã Quỳnh Sơn, Trí Yên, Lãng Sơn thành phường mới có tên gọi là phường Tân An. Ông Đào Công Hùng - Bí thư Huyện uỷ Lục Ngạn giữ chức Bí thư Đảng uỷ phường Tân An.

96. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Tân Liễu, phường Nham Biền và xã Yên Lư thành phường mới có tên gọi là phường Yên Dũng. Bà Nguyễn Thị Ngọc - Phó Chánh văn phòng - Phụ trách Văn phòng HĐND-UBND tỉnh Bắc Giang giữ chức Bí thư Đảng uỷ phường Yên Dũng.

97. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Hương Gián, phường Tân Tiến và xã Xuân Phú thành phường mới có tên gọi là phường Tân Tiến. Ông Trần Thanh Hải - Phó Bí thư Thành uỷ Bắc Giang giữ chức Bí thư Đảng uỷ phường Tân Tiến.

98. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Cảnh Thụy, xã Tiến Dũng và xã Tư Mại thành phường mới có tên gọi là phường Cảnh Thụy. Ông Nguyễn Ngọc Tú - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang giữ chức Bí thư Đảng uỷ phường Cảnh Thuỵ.

99. Xã Tuấn Đạo không thực hiện sắp xếp. Ông Nguyễn Ngọc Khuê giữ chức Bí thư Đảng uỷ xã Tuấn Đạo.