Đạo diễn Mai Thắm - người "cầm trịch" show Chiến sĩ quả cảm là ai?

Đạo diễn Mai Thắm - "trùm cuối" nổi danh trong showbiz Việt là ai?

Đạo diễn Mai Thắm là người “cầm trịch” nhiều chương trình truyền hình thực tế ăn khách và để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả Việt. Đặc biệt, với người hâm mộ show 2 ngày 1 đêm, chị đã trở thành gương mặt quen thuộc, đồng hành cùng dàn nghệ sĩ xuyên suốt hơn 40 tập phát sóng.

Không xuất hiện nhiều trên màn ảnh, nhưng Mai Thắm chính là người điều phối hiện trường, phổ biến luật chơi và đóng vai trò “trùm cuối” – người mà mỗi lần dàn nghệ sĩ muốn xin xỏ hay thay đổi luật đều phải thông qua. Giọng nói của chị cũng trở thành một “đặc sản” quen thuộc, thường xuyên vang lên trong những clip hậu trường. Với phong cách hài hước, gần gũi, Mai Thắm được nhiều nghệ sĩ và khán giả yêu mến.

Đạo diễn Mai Thắm. (Ảnh: FBNV)

Chia sẻ về công việc, đạo diễn Mai Thắm cho biết chị vốn ít xuất hiện trên truyền thông và chỉ muốn yên ổn làm nghề. Tuy nhiên, kể từ khi đảm nhận vai trò PD (tổng đạo diễn) ở một số chương trình truyền hình thực tế, khán giả bắt đầu biết đến chị nhiều hơn. Trong quá trình làm việc, Mai Thắm thường xuyên tương tác với nghệ sĩ, vừa hướng dẫn, chăm sóc, vừa đôi khi trở thành “đối trọng” để tạo nên những nội dung thú vị cho chương trình trên mạng xã hội. Trên Facebook cá nhân, hiện đạo diễn Mai Thắm có tới nửa triệu lượt người theo dõi.

Hiện tại, nữ đạo diễn tiếp tục khẳng định dấu ấn cá nhân khi đảm nhận vai trò tổng đạo diễn chương trình Chiến sĩ quả cảm. Với chị, đây không chỉ là một công việc, mà còn mang ý nghĩa đặc biệt. Xuất phát từ niềm tự hào gia đình – là con cháu của một người lính cứu hỏa – Mai Thắm xem đây là cơ hội để tôn vinh sự quả cảm của những chiến sĩ công an nhân dân.

Đạo diễn Mai Thắm thành công với hàng loạt gameshow truyền hình. (Ảnh: FBNV)

“Làm chương trình giải trí đã nhiều, nhưng một show có yếu tố cộng đồng, tái hiện công việc thực tế của lực lượng công an vừa thử thách, vừa truyền cảm hứng thì rất hiếm. Tôi nhận lời vì thấy đây là cơ hội có giá trị", chị chia sẻ.

Theo nữ đạo diễn, khó khăn và thuận lợi của chị khi “cầm trịch” chương trình này gói gọn trong hai chữ “tin tưởng”. Đó là sự tin tưởng của nhà sản xuất, của nghệ sĩ, khán giả, và đặc biệt là của Bộ Công an cùng các cán bộ, chiến sĩ đã đồng hành trong quá trình huấn luyện, hỗ trợ ghi hình. Song, chính niềm tin ấy cũng tạo nên áp lực: phải làm ra một chương trình nghiêm túc nhưng vẫn hấp dẫn, chân thật mà an toàn.

Đạo diễn Mai Thắm bên các nghệ sĩ tham gia chương trình "Chiến sĩ quả cảm". (Ảnh: NSX)

“Công việc tưởng như “đơn giản” – từ việc ghi hình, tái hiện các tình huống, phối hợp lực lượng, đến khâu dựng hiện trường, thậm chí “đốt cái gì, đốt thế nào” – lại đòi hỏi sự kỳ công và tâm huyết. Chỉ khi bắt tay vào mới thấy hết gian khó, và cũng càng thêm cảm phục những người chiến sĩ đã chọn con đường sống chết để bảo vệ bình an cho cộng đồng”, chị bày tỏ.

Bên cạnh thành công trước mắt, Mai Thắm còn ấp ủ mong muốn nâng đỡ thế hệ trẻ trong nghề. “Tôi tin rằng, khi một người trẻ biết yêu câu chuyện của con người, thì chương trình họ làm ra sẽ luôn có sức sống", nữ đạo diễn nhấn mạnh.