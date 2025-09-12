Lê Dương Bảo Lâm chảy máu đầu, Binz bật khóc, ngất xỉu tại Chiến sĩ quả cảm





Tập 8 Chiến sĩ quả cảm - chương trình do Bộ Công an chỉ đạo, Cục Công tác chính trị phối hợp tổ chức sản xuất, sẽ lên sóng vào 20h00 tối ngày 14/9 trên kênh VTV3 vừa hé lộ những khung cảnh gay cấn.

Trong trailer mới được ra mắt, chương trình mở đầu bằng loạt hình ảnh gây choáng ngợp bởi lần đầu tiên các nghệ sĩ nhập vai được tập huấn sử dụng súng thật, đạn thật bên trong “lò luyện thép” của lực lượng Công an nhân dân - Trung tâm Huấn luyện quốc gia về Phòng, chống khủng bố. Không còn là những thử thách thể lực đơn thuần, từ đây, 12 nghệ sĩ phải đối mặt với những tình huống cận chiến sinh tử, nơi sự tập trung và kỷ luật trở thành yếu tố quyết định.

Hình ảnh Lê Dương Bảo Lâm tại tập 8 chương trình "Chiến sĩ quả cảm". (Ảnh: NSX)

Dưới sức ép khủng khiếp của chuỗi bài huấn luyện căng thẳng, các nghệ sĩ buộc phải dồn toàn bộ thể lực và tinh thần để vượt qua các bài tập như bò trường vượt kẽm gai, đu dây băng rừng, leo tường cao… tất cả đều diễn ra trong tình huống cầm chắc khẩu súng nặng trước ngực.

Lê Dương Bảo Lâm, nam nghệ sĩ được đánh giá cao về sức bền thốt lên: “Chỉ huy cho tôi xin nghỉ mệt”. Nhưng đáp lại anh, chỉ huy dứt khoát chấn chỉnh, yêu cầu các chiến sĩ mới phải hoàn thành nhiệm vụ, không được phép nghỉ ngơi. Bởi nơi đây là “Lò luyện thép”, là nơi minh chứng rõ rệt cho tinh thần kỷ luật nghiêm minh của lực lượng tinh nhuệ.

Cũng trong trailer này, Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ gặp chấn thương ở đầu, máu tuôn chảy khiến anh lặng người trong cơn đau. Ở một thử thách khác, Neko Lê bất ngờ sập bẫy và chỉ có thể tiếp tục hành trình nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ đồng đội.

Cao trào nhất là khoảnh khắc hé lộ một phần của buổi thực chiến hành quân chiến đấu trong đêm, nơi mồ hôi và nước mắt hòa lẫn trên từng gương mặt. Dương Lâm đau đớn đến mức nằm gục xuống vì đôi chân không còn sức, trong khi rapper Binz thì gần như ngất xỉu. Chỉ huy phải liên tục động viên, yêu cầu anh mở mắt, trò chuyện với đồng đội để giữ nhịp thở.

Binz mất điều khiển trong quá trình tham gia thử thách của chương trình. (Ảnh: NSX)

Trong giây phút ấy, nước mắt rơi xuống, Binz nghẹn ngào thú nhận: “Chưa bao giờ tôi mất điều khiển nặng như vậy”. Đó không chỉ là sức ép về thể lực, mà còn là khoảnh khắc tâm lý bị đẩy đến giới hạn, khi từng nhịp thở trở nên nặng nề và đôi mắt dần muốn khép lại. Giữa cơn choáng váng, nam nghệ sĩ phải dựa vào đồng đội để giữ cho mình tỉnh táo, phải lắng nghe từng lời động viên của chỉ huy để không gục ngã.

Tập 8 chương trình Chiến sĩ quả cảm sẽ lên sóng vào 20h Chủ nhật ngày 14/9 trên kênh VTV3.