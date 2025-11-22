Đạo diễn Victor Vũ: Xu hướng bây giờ là quảng bá phim qua mạng xã hội

Hội thảo "Phát triển công nghiệp điện ảnh trong kỷ nguyên mới" trong khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 diễn ra ngày 22/11 tại TP.HCM với nhiều ý kiến hay và thiết thực. Ở phiên thảo luận với chủ để "Phát triển công nghiệp điện ảnh dân tộc trong kỷ nguyên mới", đạo diễn Victor Vũ mang đến nhiều nhận định đáng chú ý.

Giải đáp câu hỏi của báo chí về việc đạo diễn Victor Vũ dùng mạng xã hội để quảng bá phim cũng như phát hành vé cho các bộ phim của mình, anh cho biết: "Mạng xã hội là đúng là một con dao hai lưỡi nhưng nếu mình biết sử dụng nó với mục đích của mình thì đó có thể là một công cụ rất quyền lực. Và rõ ràng xu hướng bây giờ là quảng bá phim qua mạng xã hội.

Ở trên thế giới, các nền công nghiệp điện ảnh phát triển ở các nước khác cũng giống như ở Việt Nam, các nhà làm phim, các diễn viên cũng phải tạo ra những tương tác với khán giả để thu hút sự tò mò của người xem".

Đạo diễn Victor Vũ: "Xu hướng bây giờ là quảng bá phim qua mạng xã hội". Ảnh: Lê Giang

Theo đạo diễn Victor Vũ, trước đây, người ta nói về Việt Nam thì thị trường mạng xã hội rất yếu và mình không thể quảng bá phim. Điều đó rất khó. Nhưng bây giờ đã khác.

"Việc không sử dụng mạng xã hội quảng bá phim và bán vé thì rất uổng phí, vì đó là công cụ hiệu quả đang có trong tầm tay", đạo diễn Victor Vũ cho biết.

Từ góc nhìn của người làm nghề, đạo diễn Victor Vũ cho rằng người nghệ sĩ sáng tạo muốn giữ được phong độ thì phải luôn học hỏi và làm mới mình bởi thị hiếu khán giả thay đổi rất nhanh và công nghệ càng phát triển nhanh hơn; khán giả hiện nay bước chân vào rạp phim có sự đòi hỏi rất cao. Điều đó đòi hỏi nhà làm phim phải liên tục cập nhật, không chỉ về đề tài, nội dung mà về cả kỹ thuật, tư duy kể chuyện.

Nếu nhà làm phim chậm hơn một bước là đã chậm hơn sự hiểu biết của khán giả. Điện ảnh Việt hiện tại cần đầu tư kỹ lưỡng để đưa ra những sản phẩm chất lượng nhất, chỉn chu nhất. Đầu tư không chỉ kinh phí mà là thời gian, công sức cho kịch bản, nội dung, phần hình ảnh và âm thanh sao cho hay nhất. Chỉ đầu tư mới giữ chân được khán giả.

Hội thảo "Phát triển công nghiệp điện ảnh trong kỷ nguyên mới" trong khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam. Ảnh: Lê Giang

“Nghệ sĩ phải đặt chất lượng lên hàng đầu thì mới giữ được niềm tin của khán giả” - đạo diễn Victor Vũ nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, phải giữ được bản sắc Việt trong câu chuyện mình muốn kể. “Mọi thứ có thể thay đổi nhưng cái chất riêng của dân tộc, những giá trị văn hóa truyền thống sẽ luôn bền vững theo thời gian. Nếu mình thể hiện được điều đó một cách tinh tế và chân thật trong phim thì sẽ tạo ra sự kết nối với khán giả. Khi một bộ phim đã chạm đến cảm xúc của khán giả thì khả năng thành công sẽ cao hơn rất nhiều” - anh chia sẻ.

Đạo diễn Victor Vũ nói không phải phim nào cũng có thể chinh phục thị trường nội địa và khán giả quốc tế, nhưng càng muốn đi xa thì mình càng phải bám vào gốc rễ của mình, chẳng hạn phim "Thám tử Kiên" của anh lấy bối cảnh thời nhà Nguyễn, với câu chuyện của người Việt.

Phim Việt cần những chủ đề toàn cầu như tình mẫu tử, tình yêu, bi kịch... Khi những chủ đề này được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh quốc tế, bộ phim có thể lan xa.