Thông điệp từ Tổng Bí thư: Sân bay Long Thành chậm ngày nào là đất nước thiệt ngày ấy

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu đẩy nhanh tiến độ sân bay Long Thành, khẳng định tầm nhìn hạ tầng quốc gia

Ngày 13/11, Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đoàn công tác Trung ương trực tiếp kiểm tra tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Tại công trường, Tổng Bí thư đã thăm hỏi, động viên lực lượng thi công, đồng thời ghi nhận nỗ lực của các đơn vị trong việc đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, sân bay Long Thành là công trình trọng điểm quốc gia, mang ý nghĩa chiến lược, là biểu tượng cho khát vọng phát triển của đất nước. Ông đánh giá cao tinh thần làm việc của các đơn vị trong thời gian qua, nhiều hạng mục đã đạt yêu cầu kỹ thuật và tiến độ đề ra.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc về dự án Sân bay Long Thành. Ảnh: PV

Theo Tổng Bí thư, sân bay Long Thành có giá trị đầu tư lớn, công suất vận hành thuộc nhóm hàng đầu khu vực. Khi hoàn thành, công trình sẽ đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của châu Á - Thái Bình Dương.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, đây là dự án thể hiện tầm nhìn phát triển hạ tầng đồng bộ, xanh, thông minh, góp phần hình thành 3 trụ cột chiến lược phát triển của đất nước gồm thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực.

“Không thể chậm trễ được, chậm ngày nào là đất nước thiệt ngày ấy”, Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu các cơ quan liên quan làm rõ tính cạnh tranh quốc tế của sân bay Long Thành, từ mô hình đầu tư đến vận hành. Ông nêu rõ, Việt Nam đi sau nhưng phải rút ra bài học từ các dự án lớn của thế giới, để tạo nên giá trị vượt trội và mang bản sắc riêng.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư cũng đề nghị tính toán đồng bộ quy hoạch phát triển khu vực xung quanh sân bay.

Ông nhấn mạnh: “Không thể để sân bay cô độc. Xung quanh phải là thành phố, khu công nghiệp công nghệ cao, khu du lịch, khu đô thị để hình thành vùng phát triển mới”.

Tổng Bí thư Tô Lâm trực tiếp kiểm tra tiến độ dự án sân bay Long Thành. Ảnh: PV

Tổng Bí thư cũng chỉ đạo việc đầu tư hệ thống giao thông kết nối, đặc biệt là với TP.HCM, phải được thực hiện bài bản, hiện đại, đảm bảo hiệu quả lâu dài.

“Tinh thần là làm một lần, làm tốt nhất, làm ngang tầm khu vực”, ông nói.

Ông cũng yêu cầu các bộ, ngành, đặc biệt là Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính cần đánh giá, lượng hóa hiệu quả tổng thể của dự án.

Trong đó, sự hài lòng của hành khách và sức hấp dẫn với các hãng hàng không quốc tế sẽ là tiêu chí quan trọng để đo hiệu quả đầu tư.

“Một sân bay hiện đại chỉ thật sự hiệu quả khi khách muốn đến, hãng bay muốn đỗ, doanh nghiệp muốn đầu tư và quốc gia hưởng lợi”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Đồng Nai quy hoạch đô thị và công nghiệp công nghệ cao quanh sân bay Long Thành để phát triển bền vững

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai cho biết, sau khi hợp nhất hành chính, Đồng Nai có quy mô không gian rộng hơn, tiềm lực đa dạng hơn nhưng cũng đối mặt yêu cầu phải tái cấu trúc không gian phát triển một cách khoa học, hài hòa và cân đối.

Đồng Nai đang khẩn trương hoàn thiện quy hoạch chung các đô thị động lực, trong đó Long Thành được xác định là đô thị sân bay. Ảnh: Nguyên Vỹ

Theo ông Tuấn, tỉnh đang khẩn trương hoàn thiện quy hoạch chung các đô thị động lực, trong đó Long Thành được xác định là đô thị sân bay.

Khu vực này sẽ hình thành các khu chức năng logistics, khu thương mại tự do và công nghiệp công nghệ cao phụ trợ hàng không. Đây là 1 trong 4 hạt nhân phát triển đa cực, đa trung tâm, tạo động lực tăng trưởng cho toàn vùng.

Công tác lập và phủ kín quy hoạch chung cho 95 phường, xã được triển khai theo lộ trình ưu tiên rõ ràng.

Đồng Nai phấn đấu hoàn thành quy hoạch cho 25% xã, phường trọng điểm kinh tế - xã hội, đặc biệt là khu vực xung quanh sân bay Long Thành, chậm nhất vào quý II/2026.

Công nhân nỗ lực thi công để đưa dự án sân bay Long Thành về đích đúng tiến độ. Ảnh: Nguyên Vỹ

Trước đó, tại hội nghị về nhiệm vụ phát triển kinh tế những tháng cuối năm, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn chia sẻ, việc Tổng Bí thư Tô Lâm về thăm và làm việc là niềm vinh dự lớn với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh.

“Đây là lần đầu tiên sau nhiều nhiệm kỳ, Đồng Nai được đón Tổng Bí thư về thăm. Sự quan tâm này là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm quyết tâm để Đồng Nai phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển toàn diện”, ông Vũ Hồng Văn nói.

Chuyến kiểm tra của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ mang ý nghĩa chỉ đạo, mà còn tạo động lực mạnh mẽ cho toàn bộ lực lượng thi công.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang bước vào giai đoạn nước rút, chuẩn bị cho chuyến bay kỹ thuật đầu tiên dự kiến diễn ra vào ngày 19/12/2025, một cột mốc quan trọng, mở ra kỳ vọng lớn về một trung tâm hàng không tầm khu vực của Việt Nam.