Đau bụng, sốt cao vì bệnh xoắn vòi tử cung hiếm gặp

Tin từ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật thành công ca xoắn vòi tử cung hiếm gặp ở bệnh nhân nữ 41 tuổi, không nên chủ quan với các cơn đau bụng bất thường.

Bệnh nhân 41 tuổi, nhập viện trong tình trạng đau bụng hố chậu trái kèm sốt. Qua thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng, phát hiện khối bất thường cạnh phần phụ trái kích thước khoảng 4–5cm, ấn vào đau tức.

Hình ảnh siêu âm cho thấy khối thưa âm cạnh buồng trứng trái kích thước 47x39mm, kèm dấu hiệu nhiễm trùng.

Ảnh BVCC

Sau hội chẩn cùng Ban Giám đốc, bệnh nhân này được nhận định không phải biểu hiện điển hình của viêm phần phụ hay u nang buồng trứng. Các bác sĩ nghĩ nhiều đến khả năng xoắn vòi tử cung, một tình huống hiếm gặp nhưng nguy hiểm.

Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi và PGS.TS.BS Lê Thị Anh Đào – Trưởng khoa Phụ ngoại (Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội) trực tiếp thực hiện.

Trong mổ, phát hiện vòi tử cung trái xoắn 3 vòng, tím, ứ máu, dính vào thành chậu. Ê-kíp tiến hành gỡ dính, cắt vòi tử cung trái và bảo tồn buồng trứng. Sau một ngày phẫu thuật, sức khỏe người bệnh ổn định và đã được xuất viện.

PGS Đào cho biết, theo y văn, xoắn u nang buồng trứng hoặc xoắn vòi tử cung là một cấp cứu sản phụ khoa, dễ nhầm với các bệnh lý khác do có biểu hiện tương tự. Nếu không can thiệp kịp thời, tình trạng này có thể dẫn đến hoại tử buồng trứng, viêm phúc mạc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản.

Đừng chủ quan với những cơn đau bụng bất thường. Ảnh minh họa

"Đừng chủ quan với những cơn đau bụng bất thường, khi có các cơn đau bụng bất thường, đặc biệt kèm sốt, buồn nôn hoặc nôn, hãy đi khám sớm tại cơ sở y tế chuyên khoa.

Việc thăm khám kịp thời giúp bác sĩ chẩn đoán chính xác, can thiệp đúng lúc, bảo tồn buồng trứng và ngăn ngừa biến chứng", PGS Đào cảnh báo.