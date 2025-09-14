Chủ đề nóng

Nepal rúng động vì biểu tình
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Việt Nam trong tôi
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Khởi tố Quảng Linh Vlog, Hằng Du mục
Xã hội
Chủ nhật, ngày 14/09/2025 06:20 GMT+7

Đau bụng, sốt cao vì bệnh xoắn vòi tử cung hiếm gặp

Diệu Linh Chủ nhật, ngày 14/09/2025 06:20 GMT+7
Xoắn vòi tử cung nếu không can thiệp kịp thời, tình trạng này có thể dẫn đến hoại tử buồng trứng, viêm phúc mạc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.
Tin từ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật thành công ca xoắn vòi tử cung hiếm gặp ở bệnh nhân nữ 41 tuổi, không nên chủ quan với các cơn đau bụng bất thường.

Bệnh nhân 41 tuổi, nhập viện trong tình trạng đau bụng hố chậu trái kèm sốt. Qua thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng, phát hiện khối bất thường cạnh phần phụ trái kích thước khoảng 4–5cm, ấn vào đau tức.

Hình ảnh siêu âm cho thấy khối thưa âm cạnh buồng trứng trái kích thước 47x39mm, kèm dấu hiệu nhiễm trùng.

Ảnh BVCC

Sau hội chẩn cùng Ban Giám đốc, bệnh nhân này được nhận định không phải biểu hiện điển hình của viêm phần phụ hay u nang buồng trứng. Các bác sĩ nghĩ nhiều đến khả năng xoắn vòi tử cung, một tình huống hiếm gặp nhưng nguy hiểm.

Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi và PGS.TS.BS Lê Thị Anh Đào – Trưởng khoa Phụ ngoại (Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội) trực tiếp thực hiện.

Trong mổ, phát hiện vòi tử cung trái xoắn 3 vòng, tím, ứ máu, dính vào thành chậu. Ê-kíp tiến hành gỡ dính, cắt vòi tử cung trái và bảo tồn buồng trứng. Sau một ngày phẫu thuật, sức khỏe người bệnh ổn định và đã được xuất viện.

PGS Đào cho biết, theo y văn, xoắn u nang buồng trứng hoặc xoắn vòi tử cung là một cấp cứu sản phụ khoa, dễ nhầm với các bệnh lý khác do có biểu hiện tương tự. Nếu không can thiệp kịp thời, tình trạng này có thể dẫn đến hoại tử buồng trứng, viêm phúc mạc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản.

Đừng chủ quan với những cơn đau bụng bất thường. Ảnh minh họa

"Đừng chủ quan với những cơn đau bụng bất thường, khi có các cơn đau bụng bất thường, đặc biệt kèm sốt, buồn nôn hoặc nôn, hãy đi khám sớm tại cơ sở y tế chuyên khoa.

Việc thăm khám kịp thời giúp bác sĩ chẩn đoán chính xác, can thiệp đúng lúc, bảo tồn buồng trứng và ngăn ngừa biến chứng", PGS Đào cảnh báo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Người mù 20 năm thấy ánh sáng nhờ cấy "răng vào mắt"

Brent Chapman, sống tại Canada, đã có lại thị lực sau hai thập kỷ mù lòa nhờ một ca phẫu thuật đặc biệt mang tên “răng trong mắt”.

Vụ "bức tâm thư kêu cứu": Cô ruột bé trai nghi bị mẹ kế bạo hành chia sẻ câu chuyện đau xé lòng

Xã hội
Vụ 'bức tâm thư kêu cứu': Cô ruột bé trai nghi bị mẹ kế bạo hành chia sẻ câu chuyện đau xé lòng

Thú vị hành trình từ chú nghé lạc rừng thành thú cưng được yêu chiều

Xã hội
Thú vị hành trình từ chú nghé lạc rừng thành thú cưng được yêu chiều

Du lịch Pháp rối loạn vì biểu tình và đình công lan rộng

Xã hội
Du lịch Pháp rối loạn vì biểu tình và đình công lan rộng

Lý do Bộ Nội vụ yêu cầu tuyển công chức phải có biên chế và kinh nghiệm 5 năm công tác

Xã hội
Lý do Bộ Nội vụ yêu cầu tuyển công chức phải có biên chế và kinh nghiệm 5 năm công tác

Giá xăng dầu hôm nay 15/9: Đồng loạt tăng giá
Thị trường

Giá xăng dầu hôm nay 15/9: Đồng loạt tăng giá

Thị trường

Giá xăng dầu hôm nay 15/9, trên thị trường dầu thô thế giới giá dầu thô có nhiều biến động, giá dầu thô tiếp tục phục hồi, chuẩn bị cho tuần tới tăng nhanh.

M.U thua đậm Man City, HLV Ruben Amorim vẫn nói điều khó tin
Thể thao

M.U thua đậm Man City, HLV Ruben Amorim vẫn nói điều khó tin

Thể thao

M.U vừa trải qua thất bại 0-3 trước Man City tại vòng 4 Premier League, nhưng HLV Ruben Amorim khẳng định ông sẽ không thay đổi triết lý bóng đá của mình.

NATO thất vọng tột cùng trước phản ứng bất ngờ của Mỹ đối với Nga
Điểm nóng

NATO thất vọng tột cùng trước phản ứng bất ngờ của Mỹ đối với Nga

Điểm nóng

Theo Reuters, các quốc gia NATO châu Âu được cho là 'thất vọng và bối rối' trước phản ứng của Washington đối với vụ máy bay không người lái của Nga xâm nhập không phận Ba Lan.

Cận cảnh toà nhà 17 tầng dùng để nuôi 12.000 con lợn ở Quảng Châu, Trung Quốc: Vận hành bằng công nghệ thông minh, AI
Nhà nông

Cận cảnh toà nhà 17 tầng dùng để nuôi 12.000 con lợn ở Quảng Châu, Trung Quốc: Vận hành bằng công nghệ thông minh, AI

Nhà nông

Trang trại 17 tầng của Công ty Công nghệ Yingzi Quảng Châu (Công ty Yingzi) tại Quảng Châu (Trung Quốc) đang nuôi khoảng 12.000 lợn nái được vận hành bởi các công nghệ thông minh, trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu thế giới giống như một "pháo đài" an toàn sinh học bảo vệ đàn vật nuôi trước mọi dịch bệnh.

Mô hình nhỏ – hiệu quả lớn: Giảm nghèo từ nuôi cá lóc, ong mật ở xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị
Video

Mô hình nhỏ – hiệu quả lớn: Giảm nghèo từ nuôi cá lóc, ong mật ở xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị

Video

Những ao cá lóc phủ bạt xi măng, những đàn ong cần mẫn lấy mật từ rừng rú quê nhà, những mô hình tưởng nhỏ bé, giản dị, nhưng lại mở ra cơ hội lớn cho bà con xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

HLV Hansi Flick hé lộ lý do cất Raphinha trên ghế dự bị khi Barcelona thắng Valencia 6-0
Thể thao

HLV Hansi Flick hé lộ lý do cất Raphinha trên ghế dự bị khi Barcelona thắng Valencia 6-0

Thể thao

Sau chiến thắng 6-0 của Barcelona trước Valencia, HLV Hansi Flick đã tiết lộ lý do ông cất cầu thủ chạy cánh Raphinha trên ghế dự bị.

Vĩnh Long dự chi ngân sách gần 100 tỷ đồng hỗ trợ đầu tư nhà ở xã hội
Nhà đất

Vĩnh Long dự chi ngân sách gần 100 tỷ đồng hỗ trợ đầu tư nhà ở xã hội

Nhà đất

Vĩnh Long dự kiến chi gần 100 tỷ đồng hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật cho các dự án nhà ở xã hội, nhằm tháo gỡ khó khăn thu hút đầu tư và đáp ứng nhu cầu chỗ ở ngày càng lớn.

Tranh cãi quanh bộ phim “Mưa đỏ”: Có nên 'ôm trọn' các chi tiết lịch sử lên phim?
Văn hóa - Giải trí

Tranh cãi quanh bộ phim “Mưa đỏ”: Có nên "ôm trọn" các chi tiết lịch sử lên phim?

Văn hóa - Giải trí

“Mưa đỏ” đã chứng minh rằng phim lịch sử – chiến tranh cách mạng hoàn toàn có thể chinh phục khán giả và đạt được thành công thương mại. Nhà sử học Dương Trung Quốc khẳng định, điện ảnh không thể can thiệp vào quá khứ nhưng hoàn toàn có thể tạo dựng những điều tốt đẹp hơn cho hiện tại và tương lai.

Đức kêu gọi định đoạt tài sản của Nga theo cách này
Điểm nóng

Đức kêu gọi định đoạt tài sản của Nga theo cách này

Điểm nóng

Đảng Xanh Đức đang yêu cầu người đứng đầu hai ủy ban của Bundestag tổ chức các phiên điều trần chuyên môn về chủ đề "sử dụng tài sản nhà nước Nga" trong một trong những tuần họp sắp tới, tờ Spiegel đưa tin, trích dẫn hai lá thư mà đảng này có được.

Nữ ca sĩ xăm hình Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh để ghi nhớ tình yêu là ai?
Văn hóa - Giải trí

Nữ ca sĩ xăm hình Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh để ghi nhớ tình yêu là ai?

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh là người sống khá kín tiếng về chuyện đời tư. Ít ai biết, anh từng có một mối tình kéo dài nhiều năm với ca sĩ Hà My – giọng ca một thời được yêu mến ở miền Nam.

Trồng 'cây tiền tỷ' ra quả to đẹp, đều tăm tắp, một người Quảng Ngãi lãi ròng 2 tỷ/năm, là Nông dân Việt Nam xuất sắc
Nhà nông

Trồng "cây tiền tỷ" ra quả to đẹp, đều tăm tắp, một người Quảng Ngãi lãi ròng 2 tỷ/năm, là Nông dân Việt Nam xuất sắc

Nhà nông

Sau hơn 7 năm đầu tư trồng sầu riêng-được ví như trồng "cây tiền tỷ" và dày công chăm sóc, đến nay ông Bùi Đức Quỳnh, thôn Đăk Tang, xã Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi (trước sáp nhập thuộc tỉnh Kon Tum) đã trở thành ông chủ của vườn sầu riêng 10 ha, thu về lợi nhuận hơn 2 tỷ đồng/năm. Ông Bùi Đức Quỳnh là 1 trong 63 gương mặt nông dân tiêu biểu được Hội đồng chung khảo Trung ương bình chọn nhận danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025".

Nghịch lý chung cư cũ: Tường bong tróc, thang máy liên tục hỏng,… nhưng giá vẫn tăng bằng lần
Nhà đất

Nghịch lý chung cư cũ: Tường bong tróc, thang máy liên tục hỏng,… nhưng giá vẫn tăng bằng lần

Nhà đất

Dù nhiều chung cư đã bị “bóc trần” chất lượng, xuống cấp qua thời gian, người dân hàng ngày đối mặt với hàng loạt bất cập như tường bong tróc, thang máy hỏng, thiếu nước, tình trạng PCCC mơ hồ, nhưng giá thị trường của các căn hộ này vẫn tăng mạnh, thậm chí không ít nơi có giá tương đương chung cư mới.

Các nông dân Đồng Nai sáng chế máy nông nghiệp, sáng tạo, cải tiến máy nông nghiệp, cả làng phục lăn
Ngon - Sạch - Lạ

Các nông dân Đồng Nai sáng chế máy nông nghiệp, sáng tạo, cải tiến máy nông nghiệp, cả làng phục lăn

Ngon - Sạch - Lạ

Bên cạnh việc tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật, máy móc hiện đại vào sản xuất nông nghiệp, nông dân huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (trước thời điểm bỏ cấp huyện, hợp nhất, sáp nhập tỉnh Đồng Nai, Bình Phước) còn cho thấy sự sáng tạo của mình khi sáng chế máy nông nghiệp, cải tiến, thậm chí nâng cấp hệ thống và nông dân sáng chế tạo máy nông nghiệp phục vụ hiệu quả hơn trong trồng trọt.

Thảm bại trước Man City, M.U khởi đầu mùa giải tệ nhất trong lịch sử
Thể thao

Thảm bại trước Man City, M.U khởi đầu mùa giải tệ nhất trong lịch sử

Thể thao

Thất bại 0-3 trước Man City ở trận derby Manchester khiến M.U có sự khởi đầu mùa giải tệ nhất trong lịch sử Premier League.

Ho ra máu, bệnh nhân tá hỏa khi biết trong ngực có khối u nguy hiểm
Xã hội

Ho ra máu, bệnh nhân tá hỏa khi biết trong ngực có khối u nguy hiểm

Xã hội

Trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện tình trạng ho ra máu và ho nhiều. Bệnh nhân có tiền sử bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: 2 nhóm hỗn chiến, 1 người thiệt mạng; dùng búa đánh vào đầu phụ nữ, sau đó lao vào xe tải tử vong
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: 2 nhóm hỗn chiến, 1 người thiệt mạng; dùng búa đánh vào đầu phụ nữ, sau đó lao vào xe tải tử vong
4

Pháp luật

2 nhóm đối tượng hỗn chiến, 1 thanh niên tử vong; công an thông tin vụ dùng búa đánh vào đầu 1 phụ nữ, người đàn ông sau đó lao vào xe tải tử vong; sau chầu nhậu, cầm dao phay xông vào trụ sở chém Phó Trưởng Công an xã trọng thương... là những tin nóng 24 giờ qua.

Nhịp sống nông thôn mới ngày 15/9/2025
Nhịp sống nông thôn mới

Nhịp sống nông thôn mới ngày 15/9/2025

Nhịp sống nông thôn mới

Radio online Nhịp sống nông thôn mới hôm nay có những nội dung sau: Hội Nông dân xã Xuân Trường, tỉnh Cao Bằng đẩy mạnh phối hợp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ Công tác Hội cho các đồng chí Chi hội trưởng nông dân; Hội Nông dân thành phố Huế phối hợp với Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức Lễ bế giảng Lớp Bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý Hội Nông dân năm 2025;...

Trailer: 'Phù phép' rau trôi nổi vào bữa ăn học đường
Bạn đọc

Trailer: "Phù phép" rau trôi nổi vào bữa ăn học đường

Bạn đọc

Lỗ hổng quản lý khâu trung gian cung cấp rau củ cho bữa ăn học đường đã được nhóm PV Dân Việt ghi nhận sau hơn 3 tháng thâm nhập thực tế tại cơ sở sơ chế rau, chợ đầu mối, nhà cung cấp trên địa bàn TP Hà Nội.

Hai xã mới của tỉnh Vĩnh Long có 5 cây cổ thụ hoành tráng được công nhận là cây Di sản Việt Nam
Ngon - Sạch - Lạ

Hai xã mới của tỉnh Vĩnh Long có 5 cây cổ thụ hoành tráng được công nhận là cây Di sản Việt Nam

Ngon - Sạch - Lạ

Ngày 11/9 vừa qua, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam phối hợp Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Chánh Hòa (trước sáp nhập thuộc huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre), xã An Hiệp (trước sáp nhập thuộc huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long), tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ đón bằng công nhận Cây di sản Việt Nam cho 5 cây cổ thụ.

Đây là các loài động vật hoan dã quý hiếm, động vật sách Đỏ thấy rõ khi đặc bẫy ảnh trong rừng
Môi trường xanh

Đây là các loài động vật hoan dã quý hiếm, động vật sách Đỏ thấy rõ khi đặc bẫy ảnh trong rừng

Môi trường xanh

Nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm, nguy cấp, động vật nằm trong Sách đỏ Việt Nam như chim trĩ sao, mang xám, cầy giông...được phát hiện tại các cánh rừng ở tỉnh Quảng Trị. Ghi nhận được những loài động vật hoang dã này là quá trình vất vả đặt bẫy ảnh của các chuyên gia.

Xem phim, tôi mới hiểu vì sao anh họ hay sang nhà thì thầm với bố mình: Thật may mắn khi có người bố như vậy!
Gia đình

Xem phim, tôi mới hiểu vì sao anh họ hay sang nhà thì thầm với bố mình: Thật may mắn khi có người bố như vậy!

Gia đình

Tôi học được ở bố nhiều điều!

Nhân vật thọ 443 tuổi, sống từ thời nhà Đường đến nhà Nguyên là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Nhân vật thọ 443 tuổi, sống từ thời nhà Đường đến nhà Nguyên là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong lịch sử cổ đại của Trung Quốc, từ vua quan quý tộc cho đến thần dân bách tính, ai ai cũng tìm kiếm phương pháp siêu thường để đạt được “trường sinh bất lão”. Tuy nhiên, dù cho vị trí xã hội của họ có khác biệt thế nào, kết quả cuối cùng cũng đều giống nhau: “trở về cát bụi”.

Võ Lê Quế Anh nghẹn ngào trong màn final walk tại Chung kết Miss Grand Vietnam 2025
Văn hóa - Giải trí

Võ Lê Quế Anh nghẹn ngào trong màn final walk tại Chung kết Miss Grand Vietnam 2025

Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Võ Lê Quế Anh xúc động chia sẻ về hành trình hơn một năm đương nhiệm "không trải nhiều hoa hồng" tại Chung kết Miss Grand Vietnam 2025.

Quách Gia, mưu sĩ số 1 của Tào Tháo dự đoán được thời cuộc ra sao?
Đông Tây - Kim Cổ

Quách Gia, mưu sĩ số 1 của Tào Tháo dự đoán được thời cuộc ra sao?

Đông Tây - Kim Cổ

Vào thời Tam Quốc, Tào Tháo có một người bạn tâm giao là Quách Gia, tuy không phải là nhà tiên tri, nhưng những dự đoán về tình hình thế cục của ông thường cực kỳ chính xác.

Tin tối (14/9): HLV HAGL tiết lộ bất ngờ về Trần Trung Kiên 1m92
Thể thao

Tin tối (14/9): HLV HAGL tiết lộ bất ngờ về Trần Trung Kiên 1m92

Thể thao

HLV HAGL tiết lộ bất ngờ về Trần Trung Kiên 1m92; M.U mất 3 trụ cột ở trận derby Manchester; Ronaldo được vinh danh; HLV Solskjaer dự khán trận đấu của Ipswich; Digne u đầu sau pha va chạm với đồng đội.

Người sinh vào 3 tháng Âm lịch này có tố chất lãnh đạo, tiền bạc và danh vọng theo suốt đời
Gia đình

Người sinh vào 3 tháng Âm lịch này có tố chất lãnh đạo, tiền bạc và danh vọng theo suốt đời

Gia đình

Người sinh vào 3 tháng Âm lịch này thường mang khí chất mạnh mẽ, thông minh và bản lĩnh. Họ dễ trở thành thủ lĩnh trong tập thể, sự nghiệp thăng tiến không ngừng.

Sau nhiều giờ nỗ lực Cảnh sát PCCC Quảng Ngãi đã khống chế đám cháy tại xưởng phế liệu
Tin tức

Sau nhiều giờ nỗ lực Cảnh sát PCCC Quảng Ngãi đã khống chế đám cháy tại xưởng phế liệu

Tin tức

Đến khoảng 22 giờ, ngày 14/9, sau nhiều giờ nỗ lực, Cảnh sát PCCC Quảng Ngãi đã khống chế được đám cháy tại xưởng phế liệu ở phường Đăk Cấm.

Vắng Công Phượng, Minh Vương toả sáng giúp Trường Tươi Đồng Nai hạ Becamex TP.HCM
Thể thao

Vắng Công Phượng, Minh Vương toả sáng giúp Trường Tươi Đồng Nai hạ Becamex TP.HCM

Thể thao

Minh Vương toả sáng bằng siêu phẩm đá phạt và một pha kiến tạo giúp Trường Tươi Đồng Nai hạ Becamex TP.HCM ở vòng loại cúp Quốc gia 2025/2026.

Ngoại binh toả sáng, Thể Công Viettel loại Hà Nội FC khỏi Cúp Quốc gia
Thể thao

Ngoại binh toả sáng, Thể Công Viettel loại Hà Nội FC khỏi Cúp Quốc gia

Thể thao

Ở cuộc chạm trán tại vòng loại Cúp quốc gia 2025/2026, Thể Công Viettel thi đấu lép vế nhưng nhờ phòng ngự kín kẽ cùng khoảnh khắc toả sáng của Pedro Henrique nên đội bóng ngành quân đội đã xuất sắc giành chiến thắng 1-0.

Nguyễn Thị Yến Nhi đăng quang Miss Grand Vietnam 2025
Văn hóa - Giải trí

Nguyễn Thị Yến Nhi đăng quang Miss Grand Vietnam 2025

Văn hóa - Giải trí

Người đẹp Nguyễn Thị Yến Nhi đến từ Đắk Lắk trở thành chủ nhân của vương miện Miss Grand Vietnam 2025. Các Á hậu Miss Grand Vietnam 2025 lần lượt là: Nguyễn Thị Thu Ngân (Cà Mau) Lê Thị Thu Trà (Nghệ An), Đinh Y Quyên (Gia Lai); La Ngọc Phương Anh (An Giang).

1

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát: Đất nước không thể vươn mình nếu nông thôn không vươn mình

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát: Đất nước không thể vươn mình nếu nông thôn không vươn mình

2

Ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hiến kế thực hiện hai chương trình quan trọng

Ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hiến kế thực hiện hai chương trình quan trọng

3

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, không lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành; sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục, y tế

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, không lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành; sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục, y tế

4

Châu Âu đã tìm ra cách lấy tài sản bị đóng băng của Nga

Châu Âu đã tìm ra cách lấy tài sản bị đóng băng của Nga

5

Giá vàng cuối tuần giảm tiếp, Công ty SJC lên tiếng về chất lượng vàng miếng

Giá vàng cuối tuần giảm tiếp, Công ty SJC lên tiếng về chất lượng vàng miếng