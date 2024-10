Dấu hiệu buổi sáng cảnh báo tiểu đường

Cảm giác khô miệng, khát nước quá mức ngay sau khi thức dậy có thể là dấu hiệu bệnh tiểu đường. Ảnh minh họa: Wellgood.

Bệnh tiểu đường, tình trạng mạn tính đặc trưng bởi lượng đường trong máu tăng cao, có thể biểu hiện nhiều triệu chứng khác nhau vào các thời điểm khác nhau trong ngày. Đáng chú ý, một số dấu hiệu cảnh báo đặc biệt rõ ràng vào buổi sáng.

Nhận biết được những triệu chứng này có thể giúp phát hiện sớm và kiểm soát tiểu đường. Dưới đây là một số dấu hiệu cảnh báo cụ thể vào buổi sáng của bệnh tiểu đường:

Khô miệng, khát nước quá mức

Theo India Times, dấu hiệu cảnh báo đáng chú ý nhất của bệnh tiểu đường vào buổi sáng là khô miệng. Nếu bạn thường xuyên bị khô miệng hoặc cảm thấy cực kỳ khát nước ngay sau khi thức dậy vào buổi sáng, hãy coi đó là cảnh báo về bệnh tiểu đường và hãy kiểm tra lượng đường trong máu ngay lập tức.

Buồn nôn

Tín hiệu đáng chú ý khác xuất hiện vào buổi sáng do lượng đường trong máu tăng cao là buồn nôn. Nó có thể xảy ra do các biến chứng của bệnh tiểu đường. Hầu hết thời gian, buồn nôn là vô hại và rất nhất thời.

Mờ mắt

Nếu bị mờ mắt khi thức dậy vào buổi sáng, bạn phải nhanh chóng kiểm tra lượng đường trong máu. Bệnh tiểu đường cũng có thể làm cho thủy tinh thể của mắt to ra, dẫn đến thị lực mờ. Đồng tử của mắt có thể thay đổi hình dạng và tầm nhìn bị mờ nếu lượng đường trong máu của bạn nhanh chóng từ thấp đến bình thường. May mắn là sau khi lượng đường trong máu ổn định, thị lực của bạn sẽ trở lại bình thường.

Tê chân

Dây thần kinh bị tổn thương có thể do lượng đường trong máu cao. Các dây thần kinh ở chân và bàn chân thường bị ảnh hưởng nhất bởi bệnh thần kinh đái tháo đường. Các triệu chứng của bệnh này có thể từ ngứa ran, đau đến tê ở tay, chân và bàn chân, tùy thuộc vào dây thần kinh nào bị ảnh hưởng.

Run tay

Lượng đường trong máu dưới 4 milimol (mmol) mỗi lít thường gây ra các triệu chứng này. Cảm giác đói, run tay và đổ mồ hôi là những tín hiệu cảnh báo sớm điển hình. Trong những trường hợp nặng hơn, bạn cũng có thể gặp phải tình trạng nhầm lẫn và khó tập trung.

Rối loạn cương dương

Đàn ông mắc bệnh đái tháo đường, đặc biệt là đái tháo đường type 2, thường xuyên bị rối loạn cương dương, tức là không có khả năng đạt được hoặc duy trì sự cương cứng đủ mạnh để quan hệ tình dục. Nó có thể là kết quả của việc điều chỉnh lượng đường trong máu lâu dài không đầy đủ, gây hại cho dây thần kinh và mạch máu.

Đau đầu

Đau đầu vào buổi sáng có thể là triệu chứng của bệnh. Những cơn đau đầu này có thể là do tăng hoặc hạ đường huyết xảy ra qua đêm. Quản lý lượng đường trong máu hợp lý có thể giúp giảm bớt vấn đề này.

Cơn đói gia tăng

Mặc dù đã ăn uống đầy đủ vào ngày hôm trước, những người mắc bệnh đái tháo đường vẫn có thể thức dậy với cảm giác cực kỳ đói. Cơn đói gia tăng này, được gọi là chứng ăn nhiều, xảy ra do các tế bào của cơ thể không nhận đủ glucose do kháng insulin hoặc thiếu insulin. Do đó, não báo hiệu cơ thể ăn nhiều hơn để cố gắng cung cấp năng lượng cần thiết.