Đau lòng vụ mẹ nhẫn tâm ném con xuống giếng tử vong

Công Nam Thứ bảy, ngày 01/11/2025 10:56 GMT+7
Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ án gây chấn động khi nghi phạm là người mẹ đã nhẫn tâm ném con 1 tuổi xuống giếng tử vong.
Ngày 1/11, Công an phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra, làm rõ và bắt giữ một người phụ nữ để điều tra về hành vi giết người.

Nghi phạm là Nguyễn Thị Lê (42 tuổi, trú tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk). Người này bị cáo buộc đã ném con ruột xuống giếng sâu khiến cháu tử vong.

Nghi phạm Nguyễn Thị Lê tại cơ quan Công an tỉnh Đắk Lắk trong vụ mẹ ném con xuống giếng. Ảnh Sỹ Đức

Theo điều tra ban đầu, khoảng 9h ngày 31/10, Công an phường Ea Kao nhận được tin báo của người dân về việc cháu bé L. (1 tuổi) mất tích chưa rõ nguyên nhân.

Tiến hành xác minh, lực lượng công an nhận thấy vụ việc có nhiều dấu hiệu bất thường nên đã lấy lời khai những người thân trong gia đình cháu bé.

Chỉ sau thời gian ngắn đấu tranh, công an xác định mẹ cháu bé là Nguyễn Thị Lê chính là nghi phạm gây ra cái chết cho con.

Tại cơ quan công an, Lê khai năm 2008 kết hôn với ông T. (45 tuổi), có hai con chung và sinh sống tại phường Ea Kao.

Đến tháng 2/2024, Lê phát sinh quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác và sinh ra cháu L.

Sáng 31/10, khi chỉ có Lê và cháu L. ở nhà, Lê nghĩ mình không đủ khả năng nuôi ba con nên nảy sinh ý định sát hại con để giảm gánh nặng. Sau đó Lê đã ra tay tàn nhẫn.

Cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đã xuống giếng, đưa thi thể cháu bé lên phục vụ công tác khám nghiệm.

Hiện Hiện phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã thi hành Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Lê để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

