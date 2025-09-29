Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Giảm nghèo nông thôn
Thứ hai, ngày 29/09/2025 07:00 GMT+7

Đầu tư cho y tế, giáo dục là khoản đầu tư chiến lược và hiệu quả cho giảm nghèo bền vững

+ aA -
Quỳnh Nguyễn Thứ hai, ngày 29/09/2025 07:00 GMT+7
TS. Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng, đầu tư cho y tế và giáo dục phải được xem là khoản đầu tư chiến lược và hiệu quả cho giảm nghèo bền vững, bởi "có khi vươn lên được rồi nhưng mà ốm trở lại một cái thì lại trở về số 0".
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Dù Quốc hội đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách đúng đắn và sát thực tế, công tác giảm nghèo bền vững vẫn đối mặt với không ít thách thức khi triển khai tại địa phương.

Tại buổi tọa đàm "Quốc hội đồng hành kiến tạo: Nâng cao hiệu quả chính sách giảm nghèo bền vững" do Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt tổ chức, các chuyên gia đã chỉ ra những rào cản và giải pháp đột phá để người dân có thể giảm nghèo một cách thực chất và hiệu quả.

TS. Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và PGS.TS Bùi Thị An, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội, Đại biểu Quốc hội khóa XIII trao đổi tại tọa đàm "Quốc hội đồng hành kiến tạo: Nâng cao hiệu quả chính sách giảm nghèo bền vững". Ảnh: Xuân Huy

Cán bộ cơ sở phải là người truyền cảm hứng, khơi dậy ý chí thoát nghèo

Theo TS. Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, việc chuyển sang cách tiếp cận giảm nghèo đa chiều hiện nay là một định hướng rất đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Cách tiếp cận này không chỉ là "cho con cá" (hỗ trợ trực tiếp) hay "cho cần câu" (cung cấp công cụ), mà cốt lõi là "trang bị năng lực" để người dân tự câu cá. Năng lực đó đến từ việc người dân được tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, thông tin.

"Anh phải tiếp cận được các dịch vụ mà nâng cao năng lực của con người. Ví dụ như phải tiếp cận được dịch vụ y tế, phải tiếp cận được giáo dục, phải tiếp cận được thông tin... những thứ giúp nâng cao năng lực của con người", TS. Nguyễn Sĩ Dũng nhấn mạnh.

Ông cho rằng, khi người dân có sức khỏe, có tri thức, có thông tin, họ sẽ có năng lực để tự tạo sinh kế, tự vươn lên và quan trọng hơn là tự chống chọi với những rủi ro. Cách tiếp cận này cũng giúp tránh "khuyến khích ngược", tức là tình trạng một số người không muốn thoát nghèo để tiếp tục nhận trợ cấp. Khi sự hỗ trợ tập trung vào việc xây dựng năng lực, nó sẽ khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, biến người nghèo từ đối tượng thụ hưởng thành chủ thể của quá trình phát triển.

PGS.TS Bùi Thị An chỉ ra tâm lý ỷ lại, trông chờ ở một bộ phận người dân chính là rào cản lớn trong công cuộc giảm nghèo. Ảnh: Xuân Huy

Đồng tình với TS. Nguyễn Sĩ Dũng, PGS.TS Bùi Thị An, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội, Đại biểu Quốc hội khóa XIII chỉ rõ, tâm lý ỷ lại, trông chờ ở một bộ phận người dân chính là rào cản lớn trong công cuộc giảm nghèo. Điều này đòi hỏi cán bộ cơ sở phải là người truyền cảm hứng, khơi dậy ý chí vươn lên, giúp người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Họ phải thực sự "cầm tay chỉ việc", đồng hành cùng người dân trong từng bước đi nhỏ nhất.

"Chủ trương, chính sách dù đúng đắn đến đâu cũng sẽ không thể đi vào cuộc sống nếu khâu tổ chức thực hiện yếu kém. Vấn đề chính của chương trình là hạn chế do chuyện năng lực tổ chức thực hiện ở địa phương. Phải nói thẳng như thế", bà An nói.

Theo bà An, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, từ khâu tuyển chọn, đào tạo đến đãi ngộ, chính là chìa khóa để tháo gỡ điểm nghẽn và đưa chính sách giảm nghèo vào thực tiễn một cách hiệu quả nhất.

Năng lực ở đây không chỉ là sự nhiệt tình, tâm huyết, mà bao gồm kiến thức tổng hợp về kinh tế, quản trị, sự thấu hiểu sâu sắc về điều kiện thổ nhưỡng, văn hóa, tập quán của địa phương.

"Một người cán bộ cơ sở giỏi phải biết làng mình, thôn xóm mình có thế mạnh gì, nên trồng cây gì, nuôi con gì, và quan trọng hơn là bán cho ai... Đó phải là tổ hợp tất cả kiến thức và kinh nghiệm từ thực tiễn", bà An nhấn mạnh.

Phát huy sức mạnh cộng hưởng từ "ba trụ cột" chính

Để giải quyết bài toán giảm nghèo bền vững, theo các chuyên gia, không thể chỉ dựa vào duy nhất một nguồn lực mà cần có sự phối hợp nhịp nhàng, tạo ra sức mạnh cộng hưởng từ "ba trụ cột" chính.

Cụ thể, nhà nước đóng vai trò kiến tạo, dẫn dắt, tạo ra môi trường thuận lợi thông qua việc xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu như đường sá, điện, internet... Đồng thời, ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi, và cung cấp nguồn lực ban đầu.

Doanh nghiệp là động lực lâu dài, tạo ra việc làm, khai thác các tiềm năng thương mại của địa phương, từ tài nguyên đến bản sắc văn hóa, du lịch...

Còn cộng đồng là nền tảng xã hội vững chắc, đóng vai trò để người dân chia sẻ kinh nghiệm, nguồn lực và đặc biệt là nâng đỡ về tinh thần, tạo ra sự đoàn kết để cùng nhau vươn lên.

Để tiếp tục đẩy mạnh công cuộc giảm nghèo bền vững, PGS.TS Bùi Thị An đề xuất, Quốc hội và Chính phủ cần có những chính sách khuyến khích đủ mạnh để kêu gọi doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, nơi có tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Thực tế cho thấy, các nhà đầu tư thường e ngại những khu vực này vì lợi nhuận thấp, do đó, sự hỗ trợ của Nhà nước là yếu tố then chốt và mang tính nền tảng.

Khi công nghiệp phát triển, việc làm ổn định sẽ được tạo ra, kinh tế địa phương được nâng lên. Điều này cũng tạo ra nhu cầu lao động, từ đó thúc đẩy người dân phải tự học hỏi, nâng cao kỹ năng để có thu nhập và cải thiện cuộc sống. Nếu không có giải pháp này, việc phát triển đồng đều sẽ rất khó khăn và dễ rơi vào tình trạng thiếu bền vững, "được hôm nay, mất ngày mai".

Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó nêu rõ từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí. Ảnh: Văn Hiếu

TS. Nguyễn Sĩ Dũng thì cho rằng Quốc hội trong nhiệm kỳ tới cần có những hành động quyết liệt và thực chất hơn. Ông đề xuất các đại biểu, các ứng cử viên ngay từ khâu tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cần đưa ra những lời hứa, cam kết cụ thể với người nghèo và coi đó là kim chỉ nam cho hành động trong suốt nhiệm kỳ.

Bên cạnh đó, công tác lập pháp và giám sát cần được nâng lên một tầm cao mới. Quốc hội cần tiếp tục tổng kết, đánh giá và điều chỉnh Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững để phù hợp hơn với thực tiễn. Đặc biệt, việc "đánh giá tác động chính sách" phải được làm một cách thực chất và chất lượng hơn. Bất kỳ một dự án luật, một chính sách nào khi ban hành cũng phải phân tích rõ nó tác động đến người nghèo ra sao, để đảm bảo chính sách mang lại sự công bằng và không tạo ra những hệ lụy không mong muốn.

Cuối cùng, đầu tư cho y tế và giáo dục phải được xem là khoản đầu tư chiến lược và hiệu quả cho giảm nghèo bền vững.

"Sức khoẻ là vấn đề rất quan trọng. Có khi vươn lên được rồi nhưng mà anh ốm trở lại một cái thì lại lại trở về số 0. Tôi nghĩ rằng Tổng Bí thư Tô Lâm đã thúc đẩy những chuyện đó là rất đúng đắn. Bây giờ tính làm sao tất cả người dân mỗi năm được khám sức khoẻ một lần, khám ra bệnh thì được chữa. Bởi vì nếu không có sức khỏe thì quả thực là không có điều kiện để vươn lên đâu. Anh ốm sáng ốm, chiều ốm lặt vặt thì không làm được. Điều kiện để giảm nghèo bền vững thì gồm nhiều thứ nhưng chăm sóc sức khỏe của người dân là một vấn đề cần ưu tiên", TS. Nguyễn Sĩ Dũng nhấn mạnh.

Tham khảo thêm

Tổng Bí thư Tô Lâm: Công an Nhân dân vì Đảng, vì dân

Tổng Bí thư Tô Lâm: Công an Nhân dân vì Đảng, vì dân

54 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 – 2030

54 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Thông tuyến đường vào thôn tại xã miền núi Đà Nẵng sau sạt lở, 46 hộ dân an toàn

Thông tuyến đường vào thôn tại xã miền núi Đà Nẵng sau sạt lở, 46 hộ dân an toàn

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Từ giảm nghèo đến làm giàu: Cần trao quyền cho địa phương và đẩy mạnh khoa học công nghệ vào vùng nông thôn

Thoát nghèo chưa phải đích đến, các chuyên gia nhấn mạnh chìa khóa để làm giàu bền vững là trao quyền cho địa phương chủ động hành động và đưa khoa học công nghệ thấm sâu vào nông thôn.

Đọc thêm

Xem phim, tôi nhớ đến vụ việc con trai bị bắt nạt 4 năm trước: Cách xử lý của con khiến tôi tự hào vô cùng!
Gia đình

Xem phim, tôi nhớ đến vụ việc con trai bị bắt nạt 4 năm trước: Cách xử lý của con khiến tôi tự hào vô cùng!

Gia đình

Tôi hoảng hốt nhưng cũng vui mừng vì cách con giải quyết vấn đề.

Nếu Gia Cát Lượng phò tá Tào Tháo, thế cục Tam Quốc sẽ ra sao?
Đông Tây - Kim Cổ

Nếu Gia Cát Lượng phò tá Tào Tháo, thế cục Tam Quốc sẽ ra sao?

Đông Tây - Kim Cổ

Gia Cát Lượng tài trí hơn người, nếu đi theo trợ giúp cho Tào Tháo, thế cục Tam quốc liệu có thay đổi? Đây là một vấn đề gây nhiều tranh cãi với hậu thế, đặc biệt là đối với những người yêu mến tác phẩm “Tam Quốc Diễn Nghĩa” của tác giả La Quán Trung.

Người Yết thiểu số từng lập quốc, thống trị miền Bắc Trung Hoa, vì sao lại diệt vong?
Đông Tây - Kim Cổ

Người Yết thiểu số từng lập quốc, thống trị miền Bắc Trung Hoa, vì sao lại diệt vong?

Đông Tây - Kim Cổ

Người Yết (羯, Jié) là một trong những dân tộc thiểu số ít ỏi nhưng có ảnh hưởng sâu sắc đến lịch sử Trung Hoa cổ đại. Dù số lượng không đông, xuất phát điểm khiêm tốn và từng là thuộc hạ của Hung Nô, người Yết đã vươn lên chiếm lĩnh trung tâm chính trị – quân sự của miền Bắc Trung Quốc, dựng nên quốc gia Hậu Triệu hùng mạnh.

Nghệ sĩ Nhân dân Thế Hiển - tác giả 'Nhánh lan rừng' qua đời sau thời gian chiến đấu với ung thư di căn
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Thế Hiển - tác giả "Nhánh lan rừng" qua đời sau thời gian chiến đấu với ung thư di căn

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân, nhạc sĩ Thế Hiển qua đời ở tuổi 70 sau hơn một năm chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi.

Người sinh vào 5 ngày Âm lịch này, tài giỏi, chính trực, tháng 8 Âm tiền tài chỉ tăng không giảm
Gia đình

Người sinh vào 5 ngày Âm lịch này, tài giỏi, chính trực, tháng 8 Âm tiền tài chỉ tăng không giảm

Gia đình

Người sinh vào 5 ngày Âm lịch đặc biệt này vốn nổi tiếng tài giỏi và chính trực. Trong tháng 8 Âm lịch, họ sẽ đón nhận vận may rực rỡ, tài chính khởi sắc.

Nữ sinh viên tử vong tại sân trường cao đẳng ở TP.HCM sau tiếng động
Chuyển động Sài Gòn

Nữ sinh viên tử vong tại sân trường cao đẳng ở TP.HCM sau tiếng động

Chuyển động Sài Gòn

Nghe tiếng động bên trong sân trường cao đẳng trên địa bàn phường Phước Long, TP.HCM bảo vệ kiểm tra thì phát hiện nữ sinh viên đã tử vong.

Các thành phố tiền tuyến của Ukraine tràn ngập lo sợ giữa lằn ranh sinh tử khi quân Nga áp sát
Thế giới

Các thành phố tiền tuyến của Ukraine tràn ngập lo sợ giữa lằn ranh sinh tử khi quân Nga áp sát

Thế giới

Trong cửa hàng quần áo mới mở ngay trung tâm thành phố tiền tuyến Kramatorsk, Maksym Lysenko bỗng ngừng nói chuyện và lắng nghe. “Đấy! Nó đang lao xuống. Nó sắp nổ”, anh nói, mắt hướng ra cửa sổ...

Tổng thống Belarus Lukashenko vô tình làm lộ bí mật về một siêu vũ khí của Nga, phương Tây choáng váng
Thế giới

Tổng thống Belarus Lukashenko vô tình làm lộ bí mật về một siêu vũ khí của Nga, phương Tây choáng váng

Thế giới

Tổng thống Belarus tự xưng Alexander Lukashenko vừa vô tình tiết lộ hình ảnh của hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung mang tên Oreshnik (tên thực là Kedr) của Nga, theo Militarnyi.

Cây xanh bật gốc trong cơn mưa lớn ở TP.HCM, 2 bà cháu đi xe máy bị đè trúng
Chuyển động Sài Gòn

Cây xanh bật gốc trong cơn mưa lớn ở TP.HCM, 2 bà cháu đi xe máy bị đè trúng

Chuyển động Sài Gòn

Đang chạy trên đường, xe máy do người phụ nữ điều khiển chở theo cháu bất ngờ bị cây xanh bật gốc đổ ra đường và đè trúng, vụ việc khiến cả 2 bà cháu bị thương được đưa đi cấp cứu.

Tin tối (1/10): Báo chí Malaysia tố VFF “đâm sau lưng” FAM
Thể thao

Tin tối (1/10): Báo chí Malaysia tố VFF “đâm sau lưng” FAM

Thể thao

Báo chí Malaysia tố VFF “đâm sau lưng” FAM; HLV Albaladejo được vinh danh; báo Trung Quốc dự đoán ĐT Việt Nam sẽ dự World Cup 2030; Xuân Bắc tự hào khi được lên ĐT Việt Nam; HLV Mourinho “ngó lơ” nữ MC xinh đẹp.

'Bẫy tử thần' ở Pokrovsk: Ukraine phục kích quân Nga trong các tòa nhà trống, chặn đứng bước tiến của đối phương
Thế giới

'Bẫy tử thần' ở Pokrovsk: Ukraine phục kích quân Nga trong các tòa nhà trống, chặn đứng bước tiến của đối phương

Thế giới

Các nguồn tin tiền tuyến cho biết, quân đội Ukraine sử dụng máy bay không người lái FPV, kết hợp với các đội phục kích chờ sẵn trong những tòa nhà đổ nát đang nỗ lực "săn lùng" lính Nga, ngăn chặn đối phương giành được pháo đài Pokrovsk. Các hoạt động tác chiến gần Pokrovsk của lực lượng Ukraine gần đây được đích thân Tổng tư lệnh Oleksandr Syrski chỉ huy, điều phối, theo Euromaidanpress.

Trấn Thành chuyển nửa tỷ đồng cho Mặt trận Tổ Quốc giúp đỡ bà con miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi
Văn hóa - Giải trí

Trấn Thành chuyển nửa tỷ đồng cho Mặt trận Tổ Quốc giúp đỡ bà con miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, MC Trấn Thành cho biết đã chuyển khoản tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 500 triệu đồng giúp đỡ bà con miền Trung khắc phục hậu quả sau bão Bualoi.

Hai con chim khổng lồ lạ mắt bất ngờ xuất hiện giữa hồ nước ở Bắc Ninh là loài chim gì?
Nhà nông

Hai con chim khổng lồ lạ mắt bất ngờ xuất hiện giữa hồ nước ở Bắc Ninh là loài chim gì?

Nhà nông

Hơn 2 tuần trở lại đây, khu vực hồ nước thuộc xứ đồng Trằm Tây, tổ dân phố Trúc Ổ, phường Bồng Lai, tỉnh Bắc Ninh (địa bàn Quế Võ trước đây) sôi động bởi sự xuất hiện của 2 chim thiên nga trắng. Mỗi ngày có khoảng 200-300 lượt người đến theo dõi 2 con thiên nga "khổng lồ" này, cuối tuần có thể đông hơn.

Tuấn Hải lập công, Hà Nội FC nhẹ nhàng giành 3 điểm trước SHB Đà Nẵng
Thể thao

Tuấn Hải lập công, Hà Nội FC nhẹ nhàng giành 3 điểm trước SHB Đà Nẵng

Thể thao

Trong chuyến hành quân tới sân Hoà Xuân ở vòng 6 V.League 2025/2026, Tuấn Hải và Luiz Fernando thay nhau lập công giúp Hà Nội FC nhẹ nhàng giành chiến thắng 2-0 trước SHB Đà Nẵng.

Ông Zelensky báo động về tình thế nguy cấp tại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, Nga đáp trả cực 'gắt'
Thế giới

Ông Zelensky báo động về tình thế nguy cấp tại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, Nga đáp trả cực 'gắt'

Thế giới

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng báo động về tình hình mà ông gọi là "nguy cấp" tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia – cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu hiện do Nga kiểm soát – sau khi nơi này bị ngắt khỏi lưới điện Ukraine suốt 7 ngày liên tiếp, mức kỷ lục kể từ khi chiến tranh bùng nổ.

Người đàn ông tử vong bất thường trong khách sạn tại TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Người đàn ông tử vong bất thường trong khách sạn tại TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Công an đang điều tra nguyên nhân cái chết của một người đàn ông 68 tuổi trong khách sạn trên đường Phan Văn Hớn, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM, chiều 1/10.

Lào Cai: 12 người thương vong, 7 người mất tích do mưa lũ
Nhà nông

Lào Cai: 12 người thương vong, 7 người mất tích do mưa lũ

Nhà nông

Hoàn lưu cơn bão số 10 (Bualoi) đã gây ra thiệt hại nặng nề tại tỉnh Lào Cai. Mưa lũ đã khiến 19 người chết, mất tích và bị thương. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 2.750 tỷ đồng.

HLV Vũ Hồng Việt nói gì khi Thép xanh Nam Định đấu Eastern FC trên mặt sân cỏ lạ?
Thể thao

HLV Vũ Hồng Việt nói gì khi Thép xanh Nam Định đấu Eastern FC trên mặt sân cỏ lạ?

Thể thao

Chiều 1/10, HLV Vũ Hồng Việt và trung vệ Lucas Alves đã tham dự buổi họp báo trước trận đấu thứ 2 của CLB Thép xanh Nam Định tại vòng bảng AFC Champions League Two 2025/2026 gặp chủ nhà Eastern FC (Hong Kong). Đội bóng thành Nam bày tỏ sự tự tin cao độ, đặt mục tiêu giành chiến thắng ngay trận đầu ra quân.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp gặp thiên thời, địa lợi, nhân hòa, được quý nhân trợ giúp, suôn sẻ mọi bề
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp gặp thiên thời, địa lợi, nhân hòa, được quý nhân trợ giúp, suôn sẻ mọi bề

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp này gặp đúng người, đúng lúc, đúng chỗ, đầu tháng 10 sẽ được quý nhân hỗ trợ trong công việc, tài lộc và tình cảm đều như ý.

Clip ghi lại cảnh tai nạn thương tâm ở TP.HCM khiến 2 người thương vong
Chuyển động Sài Gòn

Clip ghi lại cảnh tai nạn thương tâm ở TP.HCM khiến 2 người thương vong

Chuyển động Sài Gòn

Vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy trên đường Trần Hải Phụng, xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM chiều 1/10, khiến 1 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng.

Tuyến bus đầu tiên ra xã đảo Minh Châu chính thức lăn bánh: Niềm vui xen lẫn trăn trở
Tin tức

Tuyến bus đầu tiên ra xã đảo Minh Châu chính thức lăn bánh: Niềm vui xen lẫn trăn trở

Tin tức

Ngày 1/10, tuyến xe buýt 20ATC Minh Châu – Nhổn chính thức đi vào hoạt động theo Quyết định của UBND TP Hà Nội, đánh dấu tròn ba tháng kể từ khi bộ máy chính quyền hai cấp tại xã Minh Châu được thành lập.

Trung Quốc phẫn nộ, thề trả đũa sau khi bị chính quyền Trump giáng đòn đau
Thế giới

Trung Quốc phẫn nộ, thề trả đũa sau khi bị chính quyền Trump giáng đòn đau

Thế giới

Mỹ vừa mở rộng các biện pháp hạn chế đối với các tập đoàn công nghệ Trung Quốc, bao gồm cả các công ty con, động thái khiến Bắc Kinh phẫn nộ trong bối cảnh cuộc cạnh tranh công nghệ giữa hai siêu cường ngày càng gay gắt, theo CNN.

Loạt “câu hỏi nóng” - “trả lời ngay” tại Diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói”
Kinh tế

Loạt “câu hỏi nóng” - “trả lời ngay” tại Diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói”

Kinh tế

Trong thời gian ngắn, chủ đề bao trùm khá rộng nhưng Diễn đàn đã nhận được hàng loạt câu hỏi “nóng” mang tính thực tiễn, toát ra từ hơi thở cuộc sống của nông dân, doanh nghiệp nông nghiệp và cũng nhận được câu “trả lời ngay” đầy trách nhiệm của hai vị Chủ trì Diễn đàn.

Vì sao Nguyễn Filip và Nguyễn Đình Triệu bị loại khỏi ĐT Việt Nam?
Thể thao

Vì sao Nguyễn Filip và Nguyễn Đình Triệu bị loại khỏi ĐT Việt Nam?

Thể thao

2 thủ môn Nguyễn Filip và Nguyễn Đình Triệu không được gọi lên ĐT Việt Nam do sa sút phong độ. Mặt khác, HLV Kim Sang-sik muốn trao cơ hội cho thế hệ thủ môn trẻ.

Tỷ phú Thái Nguyên là một ông chủ có 13 lò ấp trứng, bán 200.000 con gà giống/năm, nhận Huân chương Lao động
Nhà nông

Tỷ phú Thái Nguyên là một ông chủ có 13 lò ấp trứng, bán 200.000 con gà giống/năm, nhận Huân chương Lao động

Nhà nông

Phong trào đổi mới sáng tạo đang lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, trong số đó, ông Nguyễn Văn Đường, tỷ phú Thái Nguyến đến từ xã Phú Bình, là tấm gương tiêu biểu. Hiện, cơ sở của ông sở hữu 13 lò ấp trứng gà hiện đại, đạt tỷ lệ nở tới 99%, cung cấp khoảng 200.000 con gà giống/tháng.

Kết nối thị trường, xây dựng thương hiệu, thúc đẩy tiêu thụ nông sản, góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước 2 con số
Video

Kết nối thị trường, xây dựng thương hiệu, thúc đẩy tiêu thụ nông sản, góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước 2 con số

Video

Ngày 01/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ X năm - 2025: Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói, với chủ đề “Kết nối thị trường - Xây dựng thương hiệu - Thúc đẩy tiêu thụ nông sản, góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước 2 con số”.

Đoạn đường Hà Nội toàn ổ voi, hố ga mở nắp khiến giáo viên, học sinh 3 trường học ngã liên tục
Xã hội

Đoạn đường Hà Nội toàn ổ voi, hố ga mở nắp khiến giáo viên, học sinh 3 trường học ngã liên tục

Xã hội

Mưa ngập nhiều đoạn đường, nước chảy như suối, trong khi đó nhiều ổ voi, hố ga mở nắp gây nguy hiểm cho học sinh, giáo viên xã Vĩnh Thanh, Hà Nội.

Tranh vẽ bạn gái của Picasso đấu giá được hơn 25 triệu USD
Xã hội

Tranh vẽ bạn gái của Picasso đấu giá được hơn 25 triệu USD

Xã hội

Bức “Buste de femme”, chân dung Dora Maar do danh họa Pablo Picasso sáng tác năm 1944 vừa được nhà đấu giá Christie’s gõ búa 196 triệu HKD (tương đương 25,2 triệu USD).

Sau 'Mưa đỏ', 'Tử chiến trên không': Phim Việt ồ ạt ra mắt tháng 10 với đủ mọi thể loại
Văn hóa - Giải trí

Sau "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không": Phim Việt ồ ạt ra mắt tháng 10 với đủ mọi thể loại

Văn hóa - Giải trí

Sau thành công của "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không", phim Việt ồ ạt ra mắt vào tháng 10, trong đó không ít tác phẩm từng dời lịch ra mắt để tránh “cơn bão” "Mưa đỏ".

Chia sẻ khó khăn sau bão Bualoi, Gia Lai hỗ trợ 6 tỷ đồng giúp 5 tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La
Đại đoàn kết dân tộc

Chia sẻ khó khăn sau bão Bualoi, Gia Lai hỗ trợ 6 tỷ đồng giúp 5 tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La

Đại đoàn kết dân tộc

Trước thiệt hại nặng nề do bão Bualoi gây ra, tỉnh Gia Lai quyết định hỗ trợ 6 tỷ đồng cho 5 tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La.

Tin đọc nhiều

1

Bộ Công an thông báo chuyển trụ sở làm việc

Bộ Công an thông báo chuyển trụ sở làm việc

2

Tin chiều 30/9: ĐT Malaysia nên bị xử thua thật đậm?

Tin chiều 30/9: ĐT Malaysia nên bị xử thua thật đậm?

3

Mực nước hồ Hoàn Kiếm vượt mức khống chế, sông Tô Lịch dâng cao, nhiều tuyến phố vẫn "hóa dòng sông nhỏ"

Mực nước hồ Hoàn Kiếm vượt mức khống chế, sông Tô Lịch dâng cao, nhiều tuyến phố vẫn 'hóa dòng sông nhỏ'

4

Ca sĩ Đức Phúc đến nhà riêng nói lời cảm ơn nhà thơ Nguyễn Duy, bất ngờ được tặng món quà đặc biệt

Ca sĩ Đức Phúc đến nhà riêng nói lời cảm ơn nhà thơ Nguyễn Duy, bất ngờ được tặng món quà đặc biệt

5

Không phải tên lửa Tomahawk, Tướng Mỹ kỳ cựu tiết lộ vũ khí thần kỳ có thể giúp Ukraine thắng Nga

Không phải tên lửa Tomahawk, Tướng Mỹ kỳ cựu tiết lộ vũ khí thần kỳ có thể giúp Ukraine thắng Nga