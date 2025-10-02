Đẩy mạnh hoạt động giao lưu nhân dân giữa 2 nước Việt Nam - Liên bang Nga

Diễn đàn nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg (Liên bang Nga), Hội Hữu nghị Việt-Nga, Hội Hữu nghị Nga-Việt và Quỹ Thúc đẩy Phát triển Hợp tác Nga-Việt “Truyền thống và Hữu nghị” tổ chức trong hai ngày 30/9 và 1/10/2025.

Tại buổi gặp mặt, ý kiến của các đại biểu đều thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm cao thúc đẩy mối quan hệ giữa hai quốc gia và các lĩnh vực hợp tác cụ thể giữa Việt Nam - Liên bang Nga.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến bày tỏ tình cảm trân trọng, sâu sắc tới chính quyền, nhân dân thành phố Saint Petersburg về những tình cảm đặc biệt cho Việt Nam và khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Saint Petersburg; đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành đối với sự đón tiếp nồng hậu của chính quyền, nhân dân Nga dành cho Đoàn đại biểu Việt Nam, đặc biệt là chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Liên bang Nga và thành phố Saint Petersburg.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, hơn bao giờ hết, thế hệ người Việt Nam đã sinh sống và học tâp tại Nga luôn nhớ về sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Liên Xô cũ và nay là Liên bang Nga đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai nước Việt - Nga đã, đang và sẽ tiếp tục phát triển. Tháng 7/2012, Việt Nam - Nga đã thống nhất thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, mức độ cao nhất trong quan hệ hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc. Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có trách nhiệm và hiệu quả, Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ với Nga, cũng như với Saint Petersburg.

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng đánh giá cao Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động phối hợp với Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg để tổ chức Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất. Đây là hoạt động rất có ý nghĩa, góp phần làm sâu sắc tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước và đề ra nhiều phương hướng mới cho ngoại giao nhân dân.

Qua phát biểu của các đại biểu tham dự buổi gặp mặt, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cảm nhận được sâu sắc tình cảm của nhân dân Nga dành cho đất nước Việt Nam, dành cho Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần này.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tặng quà lưu niệm cho Đoàn đại biểu Liên bang Nga

Dẫn chứng về quá trình phát triển của đất nước Việt Nam sau 40 năm tiến hành đổi mới, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến chia sẻ, năm 1986, thực hiện đường lối đổi mới, lúc đấy Việt Nam là một trong những nước nghèo nhất thế giới. Sau 40 năm, hiện nay Việt Nam đã đảm bảo an ninh lương thực, là một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Và bây giờ, Việt Nam đã đứng thứ 32 nền kinh tế lớn của thế giới, nằm trong nhóm 20 nước có thương mại lớn nhất toàn cầu. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Đến năm 2025, Việt Nam hoàn thành mục tiêu xóa toàn bộ nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo trên cả nước.

Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 193 quốc gia trên thế giới, trong đó xây dựng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với 13 quốc gia, là thành viên tích cực của hơn 70 tổ chức trên thế giới.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam nhận quà lưu niệm từ Đoàn đại biểu Liên bang Nga

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nêu rõ, hiện nay Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; xây dựng thế trận lòng dân vững chắc và nhân dân tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Minh chứng rõ nét là những khuôn mặt rạng ngời của nhân dân trên khắp các tuyến phố tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh khi cùng nhau xem diễu binh, diễu hành nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, theo mô hình tổ chức mới, Việt Nam vừa thực hiện thành công việc sắp xếp tổ chức của hệ thống chính trị theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sắp xếp lại MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, trong đó Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam hoạt động trực thuộc MTTQ Việt Nam; đồng thời mong muốn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ phát huy vai trò, sứ mệnh của mình, kết nối, đề xuất thực hiện tốt các hoạt động hợp tác giữa nhân dân hai nước và các tổ chức xã hội của hai nước.

MTTQ Việt Nam có một sứ mệnh cao cả: tập hợp mọi tầng lớp nhân dân, giai cấp, giai tầng xã hội để củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh và cho biết, những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg và các đại biểu liên quan đến hợp tác về thương mại, khoa học kỹ thuật… sẽ được UBTƯ MTTQ Việt Nam báo cáo cấp có thẩm quyền, đưa vào các chính sách phù hợp.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tin tưởng trên nền tảng 75 năm hữu nghị, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam - Nga, cũng như tình hữu nghị nhân dân hai nước sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp, tin cậy, hỗ trợ nhau trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân, như câu nói nổi tiếng của người Nga: "Một người bạn cũ tốt hơn trăm người bạn mới".