Giáo viên dạy thêm sai quy định bị phạt tới 20 triệu đồng

Bộ GDĐT đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 127/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Trong dự thảo lần 3, lần đầu tiên Bộ GDĐT đề cập đến việc xử phạt trong hoạt động dạy thêm.

Các mức xử phạt giáo viên dạy thêm sai quy định. Ảnh: CMH

Theo đó, cá nhân, tổ chức dạy thêm cho học sinh tiểu học không đúng quy định; dạy thêm có thu tiền học sinh chính khóa hoặc dạy thêm ngoài nhà trường nhưng không báo với hiệu trưởng; tham gia quản lý, điều hành việc dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường không đúng quy định, sẽ bị phạt 2-5 triệu đồng.

Nhà trường sẽ bị phạt 5-10 triệu đồng nếu tổ chức dạy thêm cho học sinh không thuộc diện quy định; khi không có đơn đăng ký của người học theo từng môn; không xây dựng kế hoạch dạy thêm ở từng môn, khối lớp và không công khai...

Bộ GDĐT dự kiến mức phạt cao nhất là 10-20 triệu đồng và đình chỉ hoạt động giáo dục 6-12 tháng với cơ sở không đăng ký kinh doanh dạy thêm. Trường hợp không công khai hoặc công khai không đầy đủ, không đúng thực tế các nội dung dạy thêm, học thêm, mức phạt cũng tương tự.

Bên cạnh đó, Dự thảo còn quy định biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc trả lại số tiền đã thu và chịu mọi chi phí tổ chức trả lại đối với hành vi vi phạm.

Ý kiến của giáo viên

Với mức phạt từ 2-20 triệu đồng dành cho giáo viên dạy thêm sai quy định đang nhận được ý kiến trái chiều từ dư luận. Nhiều phụ huynh cho rằng với mức phạt như vậy là quá nhẹ, không có tính răn đe vì thực tế vấn nạn dạy thêm vẫn còn tồn tại. Giáo viên lách luật bằng cách đổi học sinh cho nhau hoặc dạy "chui".

"Lớp con tôi vẫn đi học thêm đều với các cô giáo dạy trên lớp. Tôi thấy không có gì thay đổi ngoài việc học sinh phải tăng tiền học thêm để các cô đóng phí cho trung tâm", một phụ huynh cho hay.

Liên quan đến nội dung này, trao đổi với PV báo Dân Việt, thầy Lê Anh Đạt, giáo viên một trường THPT ở TP.HCM cho rằng: "Việc đưa thêm mức phạt mới cho giáo viên dạy thêm sai quy định là không thật sự cần thiết, bởi lẽ nếu giáo viên có hành vi vi phạm thì đã có các quy định, chế tài hiện hành để xử lý theo đúng pháp luật. Việc áp dụng thêm một mức phạt cao có thể gây chồng chéo và tạo cảm giác nặng nề, trong khi điều quan trọng hơn là thực thi nghiêm túc những quy định đã có. Cụ thể, giáo viên dạy thêm sai quy định thì đã có Luật Nhà giáo, Luật Giáo dục, Luật Viên chức chế tài".

Thầy Nguyễn Văn Đường, giáo viên Trường THPT Phú Xuyên A, xã Phú Xuyên, Hà Nội. Ảnh: NVCC

Còn thầy Nguyễn Văn Đường, giáo viên Trường THPT Phú Xuyên A, xã Phú Xuyên, Hà Nội cho hay: "Tôi cho rằng, đối tượng bị phạt là giáo viên và họ đã quá hiểu về thông tư 29.

Vì vậy, theo tôi nên cần xây dựng mức phạt dựa trên thu nhập như 0,5; 1,0 hoặc 1,5 tháng lương của chính giáo viên đó. Kèm theo mức phạt hành chính là hình thức kỷ luật theo Luật Nhà giáo, Luật Viên chức hiện hành. Đánh giá xếp loại cả năm của giáo viên sai phạm chỉ đạt mức: hoàn thành nhiệm vụ hoặc không hoàn thành nhiệm vụ".

Tuy nhiên, theo thầy Đường, cũng cần linh hoạt xử lý các tình huống cho có tình, có lý. Ví dụ: trong lớp học thêm ngoài nhà trường có khoảng 30 em, nếu có lẫn vài ba em là học sinh chính khoá hoặc con cháu trong nhà thì thầy cô sẽ không thu tiền. Nhưng nếu đa số là học sinh chính khoá thì đây là cố tình vi phạm. Có thể đề xuất mức phạt cao hơn và hình thức kỷ luật nặng hơn, như là buộc thôi việc.

Thầy Đường cho rằng: Thông tư 29 vẫn chưa triệt để. Dạy thêm ngoài nhà trường, ngoài giấy phép kinh doanh (thực hiện nghĩa vụ tài chính) còn phải được cơ quan có thẩm quyền (Sở GDDT hoặc Phòng Văn hóa - Xã hội) cấp phép hoạt động chuyên môn. Nếu làm được vậy thì việc quản lý dạy thêm - học thêm ngoài nhà trường mới thật sự hiệu quả".



Trước đó, tại buổi làm việc với các trường THCS quán triệt nội dung chuyên môn đầu năm học 2025-2026, Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội Phạm Quốc Toản chia sẻ, trong năm học này, Sở GDĐT Hà Nội sẽ tiếp tục quản lý chặt chẽ việc dạy thêm học thêm theo các quy định ở Thông tư 29 Bộ GDĐT.

Thông tư 29 về quản lý dạy thêm, học thêm của Bộ GDĐT có hiệu lực từ 14/2. Trường học chỉ được dạy thêm ba nhóm và phải miễn phí, gồm: học sinh có kết quả chưa đạt; được chọn bồi dưỡng học sinh giỏi; học sinh cuối cấp, tự nguyện đăng ký ôn thi.

Học sinh muốn học thêm trong trường cần làm đơn đăng ký, mỗi lớp không quá 45 em. Với mỗi môn học, trường không được dạy thêm quá hai tiết một tuần. Kinh phí tổ chức dạy thêm lấy từ ngân sách.

Với dạy thêm ngoài trường, cá nhân, tổ chức phải đăng ký kinh doanh, công khai thông tin về học phí, thời lượng... Cùng đó, thầy cô không được thu tiền dạy thêm với học sinh trên lớp của mình. Học sinh tiểu học thuộc diện cấm dạy thêm, học thêm.