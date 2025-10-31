Đề nghị "cấm" dùng trí tuệ nhân tạo (AI) tạo nội dung giả mạo, gây chia rẽ, kỳ thị trên mạng

Cụ thể, hôm nay 31/10 tại Hội trường Diên Hồng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, thừa uỷ quyền Chính phủ trình bày tờ trình dự thảo Luật Chuyển đổi số, Luật Công nghệ cao. Dự thảo Luật Chuyển đổi số đã bổ sung 5 hành vi bị nghiêm cấm, dự thảo Luật Công Nghệ cao đề cập 6 hành vi bị nghiêm cấm.

Riêng với dự thảo Luật Chuyển đổi số, tại Tờ trình dự thảo Luật Chuyển đổi số, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, dự thảo Luật quy định về chuyển đổi số, bao gồm: hạ tầng cho chuyển đổi số; chính phủ số và chuyển đổi số hoạt động các cơ quan thuộc hệ thống chính trị; kinh tế số; xã hội số và các biện pháp bảo đảm chuyển đổi số.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng (Ảnh: Quochoi.vn).

Trong đó, tập trung quy định 9 chính sách của Nhà nước về chuyển đổi số, xác định chuyển đổi số là đột phá chiến lược hàng đầu, lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể và động lực. Ưu tiên nguồn lực để đầu tư, xây dựng, hiện đại hóa hạ tầng cho chuyển đổi số bảo đảm tính đồng bộ, an toàn, bền vững và xanh.

Dự thảo Luật cũng quy định 5 hành vi bị nghiêm cấm trong chuyển đổi số, bao gồm: Lợi dụng chuyển đổi số để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục; tạo lập, lan truyền nội dung sai sự thật, xuyên tạc giá trị văn hóa, hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm; quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cản trở, can thiệp hoặc phá hoại, làm sai lệch, chiếm đoạt, hủy hoại hạ tầng cho chuyển đổi số, nền tảng số, cơ sở dữ liệu quốc gia của tổ chức, cá nhân, cơ quan Nhà nước.

Vi phạm quy định về an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ dữ liệu cá nhân trong quá trình chuyển đổi số; Cản trở hoặc ngăn chặn trái pháp luật quá trình chuyển đổi số; Lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường để thực hiện các hành vi tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh, các hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật cạnh tranh trên thị trường Việt Nam.

Thẩm tra các dự thảo Luật, bà Nguyễn Thanh Hải - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội nhất trí với sự cần thiết ban hành dự án Luật Chuyển đổi số (CĐS), dự án Luật Công nghệ cao (sửa đổi), dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Về các hành vi bị nghiêm cấm, Ủy ban KH,CN&MT cơ bản tán thành với các quy định về các hành vi bị nghiêm cấm tại dự thảo luật. Tuy nhiên, để bao quát và phù hợp tình hình thực tế hiện nay, đề nghị bổ sung quy định cấm các hành vi phạm tội công nghệ cao mới nổi như sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hoặc các công nghệ số khác để tạo nội dung giả mạo hoặc gây chia rẽ, kỳ thị trên không gian mạng.

Bà Nguyễn Thanh Hải - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội (Ảnh: Quochoi.vn).

Đối với quy định về quản lý đầu tư sản phẩm, hàng hóa; thuê dịch vụ; đặt hàng nhiệm vụ chuyển đổi số, đề nghị bổ sung quy định về cơ chế mua sắm đặc thù (ngoài các hình thức trong Luật Đấu thầu) như đặt hàng, giao nhiệm vụ trực tiếp đối với các sản phẩm, dịch vụ có tính chất phức tạp, độc quyền, sở hữu trí tuệ hoặc mang tính chiến lược quốc gia.

Đề nghị bổ sung quy định cho phép áp dụng các hình thức thanh toán linh hoạt (thanh toán trước một phần hoặc toàn bộ) đối với các dịch vụ thuê công nghệ (như thuê hạ tầng điện toán đám mây, thuê nền tảng phần mềm,...) để phù hợp với thông lệ thị trường.