Đề xuất hạn chế xe giường nằm: Tai nạn do người lái hay tại phương tiện gây ra?

Đề xuất hạn chế xe giường nằm, cấm xe khách chạy từ 2h30 đến 5h30 sáng

Tại hội nghị trao đổi với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường bộ về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông do Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT) tổ chức ngày 1/8/2025, một số đề xuất đáng chú ý đã được đưa ra.

Cụ thể, ông Vũ Đức Hoàng – Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Hoàng Long, cho rằng để giảm thiểu tai nạn giao thông, cần có lộ trình hạn chế xe giường nằm. Đồng thời, ông đề nghị cấm xe khách hoạt động trong khung giờ từ 2h30 đến 5h30 sáng.

Tuy nhiên, đề xuất này ngay lập tức vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ đại diện các doanh nghiệp vận tải và chuyên gia, cho rằng việc cấm hoặc hạn chế một loại hình phương tiện cần có cơ sở khoa học, đánh giá tác động kỹ lưỡng và phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân.

Chiếc xe khách trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 người tử vong, 15 người bị thương. Vụ việc xảy ra khoảng 2h sáng 25/7, trên quốc lộ 1, đoạn qua Hà Tĩnh. Ảnh: T.Anh.

Tai nạn xe giường nằm: Lỗi do tài xế hay tại xe gây ra?

Trước đề xuất cấm xe giường nằm hoạt động vào ban đêm, phóng viên Dân Việt đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ bạn đọc, trong đó có ý kiến cho rằng việc hạn chế loại hình vận tải này sẽ gây khó khăn cho người dân, đặc biệt ở các tuyến đường dài.

Anh Thanh Tuấn (Điện Biên) cho biết: "Xe giường nằm là lựa chọn thiết yếu đối với những người thường xuyên di chuyển đường dài như tôi. Mỗi lần đi từ Hà Nội về Điện Biên hoặc ngược lại, tôi thường chọn đi đêm bằng xe giường nằm để đỡ mệt, giá cả lại hợp lý, việc di chuyển cũng thuận tiện và nhanh chóng hơn".

Theo anh Tuấn, chi phí đi lại bằng máy bay hiện vẫn còn cao. Nếu cấm xe giường nằm, người dân sẽ gặp nhiều bất tiện, đặc biệt là các tuyến xa, ít lựa chọn phương tiện thay thế.

Đồng quan điểm, anh Hoàng Minh (Nam Định) nhấn mạnh rằng nguyên nhân tai nạn giao thông không nằm ở loại phương tiện mà chủ yếu do hành vi của tài xế. “Tai nạn là do lái xe chạy nhanh, vượt ẩu… Xe giường nằm được sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật, đăng kiểm đầy đủ. Nếu tài xế tuân thủ luật giao thông, bảo dưỡng định kỳ thì sẽ rất an toàn”, anh Minh nói.

Anh cũng thẳng thắn chỉ ra tình trạng hiện nay: nhiều tài xế chạy bất chấp để cạnh tranh, tăng chuyến, vượt tốc độ cho kịp giờ. “Vấn đề là ở người điều khiển phương tiện, không thể đổ lỗi cho xe giường nằm”, anh khẳng định.

Ông Nguyễn Văn Quyền – Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Trao đổi với Báo điện tử Dân Việt, ông Bùi Danh Quyền – Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho rằng, để đưa ra đánh giá khách quan về việc cấm xe giường nằm hoạt động ban đêm, cần có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng và một quá trình nghiên cứu nghiêm túc.

“Cần có một nghiên cứu mang tính khoa học, phân tích nhiều chiều, đánh giá tổng thể các nguyên nhân và học hỏi kinh nghiệm quốc tế. Việc nghiên cứu không nên chỉ tập trung vào yếu tố kỹ thuật mà còn cần tính đến yếu tố xã hội, tâm lý và sức khỏe của tài xế”, ông Quyền nhấn mạnh.

Theo ông, các ý kiến đề xuất hiện nay vẫn mang tính chủ quan, chưa dựa trên nền tảng nghiên cứu bài bản. Ông cho biết, không phải doanh nghiệp nào cũng muốn vận hành xe vào ban ngày, mà thực tế là do nhu cầu của hành khách, đặc biệt vào cuối tuần. “Người dân thường chọn đi đêm để tiết kiệm thời gian, sáng hôm sau có thể đến nơi làm việc hoặc về đến nhà”, ông phân tích.

Việc lựa chọn khung giờ khai thác còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố kinh doanh và hiệu quả vận hành. Theo ông Quyền, việc điều chỉnh khung giờ xe khách không thể chỉ dựa trên ý muốn cá nhân hay hiện tượng đơn lẻ, mà cần bám sát thực tiễn và nhu cầu xã hội.

“Tai nạn xảy ra chủ yếu do tài xế thiếu nghỉ ngơi, mất tập trung, điều này không chỉ xảy ra với xe khách mà còn với xe tải, xe con. Vấn đề là quản lý, giám sát và nâng cao ý thức chấp hành của lái xe. Việc cấm xe giường nằm hoạt động vào khung giờ sáng là chưa hợp lý và cần cân nhắc kỹ lưỡng”, ông Quyền khẳng định.

Ông Đỗ Văn Bằng – Chủ tịch Hiệp hội Vận tải TP.Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH Minh Thành Phát. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Trao đổi với Báo điện tử Dân Việt, ông Đỗ Văn Bằng – Chủ tịch Hiệp hội Vận tải TP.Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH Minh Thành Phát, khẳng định đề xuất cấm xe khách giường nằm chạy đêm là ý kiến chủ quan, thiếu cơ sở và đi ngược thực tế.

Theo ông Bằng, ý kiến này xuất phát từ một doanh nghiệp không còn khai thác xe giường nằm trên các tuyến đường dài. "Đây chỉ là quan điểm cá nhân, không đại diện cho toàn ngành. Những đề xuất như vậy không dựa trên dữ liệu, không có phân tích đầy đủ và thiếu tính thực tiễn", ông nhấn mạnh.

Ông Bằng dẫn chứng: giao thông đường bộ hiện vẫn chiếm đến 94,6% lưu lượng vận chuyển hành khách, trong khi hệ thống đường sắt cao tốc chưa phát triển, vé máy bay lại đắt đỏ. Trong bối cảnh đó, xe giường nằm vẫn là lựa chọn cần thiết, đặc biệt cho hành khách đi xa và có nhu cầu tiết kiệm thời gian.

Ông cũng cho rằng, việc cấm xe chạy vào ban đêm sẽ gây nhiều hệ lụy không nhỏ: rối loạn hoạt động của doanh nghiệp vận tải, tạo tâm lý bất an trong hành khách và ảnh hưởng lớn đến kế hoạch đi lại của người dân. "Tôi không ủng hộ đề xuất cấm xe giường nằm hoạt động ban đêm", ông Bằng nhấn mạnh.

Ở chiều ngược lại, trước loạt vụ tai nạn liên quan đến xe khách giường nằm, một số bạn đọc lại bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất cấm xe chạy đêm.

Anh Duy Thông (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, trong 6 tháng qua đã xảy ra 5 vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến xe khách, khiến 26 người chết, 46 người bị thương, trong đó 4 vụ liên quan đến xe giường nằm và hầu hết xảy ra vào ban đêm.

"Nếu tai nạn thường xuyên xảy ra vào khung giờ này thì cấm là điều cần thiết", anh Thông đặt vấn đề và cho rằng cần có biện pháp quyết liệt hơn để bảo vệ tính mạng người dân.