Đề xuất miễn 100% thuế tiêu thụ đặc biệt với các loại xăng

VCCI đề xuất miễn 100% thuế TTĐB với các loại xăng

Theo VCCI, việc giảm 50% thuế TTĐB với xăng là "tích cực", nhưng miễn toàn bộ thuế này sẽ cần thiết khi thế giới nhiều bất ổn.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phương án giảm 50% thuế TTĐB với xăng các loại và 50% thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với xăng dầu.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề xuất miễn 100% thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại (Ảnh NT).

Góp ý vào dự thảo này, VCCI cho rằng việc giảm thêm hai sắc thuế trên với xăng dầu là cần thiết. Tuy nhiên, về lâu dài đề nghị Bộ Tài chính xem xét, đánh giá tác động và miễn giảm toàn bộ thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng. Đây có thể là phương án sử dụng trong trường hợp giá xăng dầu thế giới tăng cao bất thường.

Trước VCCI, nhiều chuyên gia, hiệp hội cũng đề xuất bỏ thuế TTĐB đối với xăng bởi xăng là mặt hàng cần thiết cho giao thông vận tải (xe máy) của người dân. Trong khi đó, mức chi trả của người dân cho xăng, nhiên liệu dùng cho vận tải, di chuyển, chuyên chở thiết yếu.

Thuế TTĐB hiện chủ yếu đánh lên xăng các loại, không đánh vào dầu. Đối với xăng, mức thuế suất dao động từ 7-10% tuỳ loại xăng, trong đó xăng RON 95 bị đánh thuế suất cao nhất 10%, xăng sinh học E5 là 8%, E10 là 7%. Với đề xuất giảm 50% thuế TTĐB, thuế suất áp lên xăng sẽ dao động từ 3-5%.

Với đề xuất của VCCI, thuế suất thuế TTĐB đối với xăng các loại sẽ về 0% và xăng dầu chỉ chịu thuế VAT.

Tại dự thảo Nghị quyết nói trên, Bộ Tài chính đưa ra báo cáo đánh giá tác động của giảm thuế VAT và TTĐB. Theo phương án 01 - (giảm 50% thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng và 20% thuế VAT đối với xăng dầu), kết hợp với giảm thuế bảo vệ môi trường, Bộ Tài chính cho biết có thể khiến ngân sách hụt thu khoảng 40.890 tỷ đồng trong 6 tháng.

Phương án 2, giảm 50% thuế TTĐB đối với xăng và giảm 50% thuế VAT đối với tất cả xăng dầu. Ước tính, thu ngân sách trong 6 tháng, thu ngân sách sẽ giảm khoảng 45.600 tỷ đồng, gần 2 tỷ USD.

Theo Bộ Tài chính, hiện thuế trong xăng dầu của Việt Nam có tỷ lệ thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Bộ này viện dẫn. Pháp đánh thuế TTĐB đối với xăng là 0,6629 Euro/ lít đối với xăng E10, 0,6829 Euro/ lít đối với xăng khoáng; Ý là 0,4748 Euro/ lít; Anh là 0,5295 Bảng/ lít; Đức là 0,345 Euro/ lít; Hàn Quốc 311 Won/ lít thuế tuyệt đối và thuế tỷ lệ là 15%); Úc 0,221 đô la Úc/ lít.

Tại ASEAN và khu vực châu Á, thuế TTĐB đối với xăng các loại của các nước khá thấp, như Thái lan đang áp dụng là 6,5 Bath/ lít đối với xăng khoáng và 5,85 Bath/ lít đối với xăng 95 E85, 2,99 Bath/ lít đối với dầu diesel; Singapore là 0,41 Đô la Singapore/ lít; Trung Quốc là 1,52 Nhân dân tệ/ lít, tỷ lệ 15,6%; Campuchia 15%, Lào 16%…

Theo Bộ Tài chính, thuế suất thuế TTĐB của Việt Nam áp dụng đối với xăng hiện nay là trung bình thấp so với các nước, đặc biệt thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới như Lào, Campuchia, Trung Quốc. Chính vì vậy, nguy cơ giảm mạnh các dòng thuế sẽ khiến xăng dầu trong nước rẻ hơn so với các nước trong khu vực, tình trạng xuất lậu, buôn lậu xăng dầu có thể gia tăng, diễn biến phức tạp.