Đề xuất quy định mới xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí

Bộ Công Thương đang dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí. (Ảnh: AI)

Bộ Công Thương xây dựng dự thảo Nghị định gồm 4 chương, 52 điều.

Những nội dung sửa đổi, hoàn thiện

Tại dự thảo, Bộ Công Thương đề xuất sửa đổi, bổ sung phạm vi điều chỉnh và giải thích từ ngữ "giấy phép kinh doanh xăng dầu", "giấy phép kinh doanh khí".

Sửa đổi bổ sung hành vi vi phạm quy định về an toàn dầu khí.

Sửa đổi, bổ sung hành vi vi phạm khác trong hoạt động điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí.

Sửa đổi, bổ sung hành vi vi phạm về điều kiện kinh doanh xăng dầu trên cở sở gộp nội dung tại Điều 20 Nghị định số 99/2020/NĐ-CP với nội dung tại các điều từ 14 đến Điều 19 Nghị định số 99/2020/NĐ-CP (quy định chung về hành vi kinh doanh xăng dầu nhưng không đáp ứng điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định trong quá trình hoạt động kinh doanh và xử phạt gấp đôi trong trường hợp kinh doanh dưới hình thức thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối).

Sửa đổi, bổ sung hành vi vi phạm về pha chế xăng dầu theo hướng tăng mức xử phạt.

Sửa đổi, bổ sung hành vi vi phạm về giá bán xăng dầu và quy trình điều chỉnh giá bán xăng dầu phù hợp với trách nhiệm, nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh xăng dầu tại Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu.

Sửa đổi, bổ sung hành vi vi phạm về ký hợp đồng đại lý bán lẻ xăng dầu, nhận quyền bán lẻ xăng dầu.

Sửa đổi, bổ sung hành vi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh khí trên cơ sở gộp hành vi vi phạm về điều kiện kinh doanh khí theo từng đối tượng thương nhân từ Điều 36 đến Điều 43 Nghị định số 99/2020/NĐ-CP (tương tự cách quy định về hành vi vi phạm về điều kiện kinh doanh xăng dầu).

Sửa đổi, bổ sung hành vi vi phạm quy định về nạp LPG vào chai LPG/chai LPG mini, nạp LPG/LNG vào xe bồn trên cơ sở gộp nội dung tại Điều 47, Điều 49 Nghị định số 99/2020/NĐ-CP.

Sửa đổi, bổ sung thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh phù hợp với Nghị định 189/2025/NĐ-CP.

Sửa đổi, bổ sung quy định phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo hướng phân định thẩm quyền xử phạt theo lực lượng (không phân định theo từng chức danh).

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương đề xuất bổ sung hành vi vi phạm hoạt động điều tra cơ bản về dầu khí; hành vi vi phạm về văn phòng điều hành của người điều hành nước ngoài trong hợp đồng dầu khí; hành vi vi phạm về thực hiện tổng nguồn xăng dầu.

Đồng thời, bổ sung quy định Thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo chuyên ngành, lĩnh vực và một số chức danh khác

Nội dung lược bỏ

Dự thảo đề xuất bãi bỏ hành vi tại điểm b khoản 4 Điều 7 Nghị định số 99/2020/NĐ-CP "Khai thác dầu khí vượt ra ngoài diện tích ghi trong hợp đồng khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép".

Bãi bỏ hành vi tại khoản 1 Điều 15, khoản 1 Điều 16, khoản 1 Điều 17, khoản 1 Điều 19 Nghị định số 99/2020/NĐ-CP về hành vi sử dụng người quản lý hoặc nhân viên trực tiếp kinh doanh không được đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định.

Bãi bỏ hành vi vi phạm về biển hiệu; hành vi vi phạm quy định về đăng ký hệ thống phân phối xăng dầu, mua bán xăng dầu theo hệ thống phân phối; hành vi vi phạm về kinh doanh dịch vụ xăng dầu; hành vi vi phạm về xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống quản lý năng lực phòng thử nghiệm; hành vi quy định về kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng xuất, nhập khí, bồn chứa khí, kho chứa LPG chai, vận chuyển khí.