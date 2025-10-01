Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Xã hội
Thứ tư, ngày 01/10/2025 13:01 GMT+7

Dịch vụ kéo xe “hốt bạc”, 200.000 đồng/lượt qua đoạn đường ngập 400m ở Hà Nội

+ aA -
Gia Khiêm Thứ tư, ngày 01/10/2025 13:01 GMT+7
Sau mưa lớn tại Hà Nội, đường ngập sâu, nhiều người dân đã mang xe kéo ra chở thuê xe, người với giá 200.000 đồng cho quãng đường dài 400m.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Trưa ngày 1/10, nhiều giờ sau mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), nhiều tuyến đường tại Hà Nội vẫn chìm sâu trong biển nước. Mưa lớn khiến cuộc sống của không ít người dân Thủ đô bị đảo lộn.

Trưa ngày 1/10, mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), nhiều tuyến đường tại Hà Nội vẫn chìm sâu trong biển nước. Trong ảnh là đoạn đường 70 (đoạn ngã ba Khu đô thị Xa La). Ảnh: Gia Khiêm

Tại nút giao đại lộ Chu Văn An với đường 70 (đoạn ngã ba Khu đô thị Xa La) đường vẫn ngập sâu, có nơi sâu tới 70cm. Theo ghi nhận của PV Dân Việt không ít xe bị chết máy, người dân ngậm ngùi dắt bộ đoạn đường dài. Có lúc, xe buýt, ô tô tải đi qua khiến người đi xe máy ngã sõng soài. Tận dụng cơ hội này, dịch vụ xe cứu hộ, kéo xe thuê được dịp “hốt bạc”.

Vợ chồng ông Chính (ở giữa) tranh thủ đẩy xe kiếm thêm thu nhập. Ảnh Gia Khiêm

Tranh thủ sau mưa lớn, vợ chồng ông Chính (quê Ninh Bình) đã tạm nghỉ công việc tự do, thuê xe kéo ra chở khách ra khỏi đoạn đường ngập sâu. Không chỉ riêng vợ chồng ông Chính, nhiều người cũng tận dụng cơ hội này kiếm thêm thu nhập.

Vợ chồng ông Chính chở người dân vượt qua đoạn đường ngập dài khoảng 400m, giá 200.000 đồng/lượt.

Một cặp vợ chồng đẩy xe thuê với giá 200.000 đồng/lượt. Ảnh Gia Khiêm

“Từ sáng tới giờ vợ chồng tôi kéo được 7-8 lượt khách. Bình thường ai thuê gì vợ chồng tôi làm nấy nhưng nay mưa gió, chúng tôi quyết định thuê xe kéo để chở người dân qua đường ngập”, ông Chính cho hay.

Chia sẻ với PV Dân Việt, anh Hoàng Văn Minh (25 tuổi) chia sẻ, sáng nay anh có việc sang Khu đô thị Xa La nhưng đi đến đoạn đường trên thì ngập sâu. Không còn lựa chọn nào khác anh Minh đành nhờ kéo cả người và xe qua đường.

Đây là cơ hội nhiều người tận dụng kiếm tiền sau mưa lớn. Ảnh Gia Khiêm

“Tôi thấy chi phí như vậy khá cao nhưng trong tình thế tiến thoái lưỡng nan không còn cách nào khác. Nếu tôi không thuê xe kéo, không thể đi được, kiểu gì xe cũng bị chết máy. Lúc ấy vừa mất tiền sửa xe, vừa ướt sạch đồ, lại vừa mất thời gian. Vì có việc gấp nếu không tôi đã chọn cách quay lại”, anh Minh cho hay.

Gần trưa nay, Hà Nội lại tiếp tục xảy ra trận mưa dông lớn. Rất nhiều ô tô, xe máy bị chết máy khi qua đoạn đường 70. Nhiều tài xế bất lực thuê người đẩy, thuê xe kéo khỏi khu vực ngập lụt rồi đưa về gara ô tô để sửa chữa.

Cặp vợ chồng cười tươi khi từ sáng tới giờ không ngơi tay. Ảnh Gia Khiêm

“Chưa bao giờ tôi thấy mưa trong khoảng thời gian ngắn mà đường phố lại ngập sâu đến như vậy. Chỉ hy vọng nước nhanh rút để cuộc sống người dân đỡ khổ”, anh Minh nói thêm.

Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, sáng 1/10, Hà Nội còn 25 điểm úng ngập khiến người dân gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt, đi lại.

Với nhiều người đây là lựa chọn duy nhất để qua đoạn đường ngập. Ảnh Gia Khiêm

Trên lưu vực sông Nhuệ còn các điểm ngập lụt: Dương Đình Nghệ, Hoa Bằng, Phan Văn Trường, khu Resco, Võ Chí Công, Phú Xá, hầm chui đại lộ Thăng Long số 5, 6 Km9+656, ngã ba Tổng cục V, Cầu Bươu, Triều Khúc, Yên Nghĩa, Quyết Thắng...

Nhiều người quyết định dắt bộ qua điểm ngập. Ảnh Gia Khiêm

Lý giải nguyên nhân ngập diện rộng và nhiều điểm ngập lâu, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 (Bualoi), thành phố có mưa vừa, mưa to. Mưa tập trung mưa từ 11 giờ 30 - 17 giờ 30 ngày 30/9, lượng mưa phổ biến từ 250 - 350 mm, cục bộ cao tại phố Hai Bà Trưng 420 mm, phố Ô Chợ Dừa 510 mm.

Mực nước các sông, hồ nội đô đang ở mức cao khiến việc tiêu thoát nước chậm. Đến 6 giờ hôm nay, mực nước tại các sông vẫn ở ngưỡng cao, trong đó tại sông Tô Lịch (ở đầu đường Hoàng Quốc Việt) mực nước là 5,14 m; ở hồ Tây 6,25 m; ở hồ Hoàn Kiếm 8 m (vượt mực nước khống chế là 7,7 m).

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Học sinh lớp 10 trường chuyên đình đám ở Hà Nội ngỡ ngàng vì được chào đón như "ngôi sao"

Mỗi học sinh lớp 10 đến trường được hàng trăm anh chị khóa trên đứng sẵn cổng trường chào đón, chăm sóc, quan tâm và truyền năng lượng..., xóa tan mọi e dè, khoảng cách.

9X “liều” mang trò chơi mới mẻ từ Nam ra Bắc giúp giới trẻ bớt nghiện điện thoại

Xã hội
9X “liều” mang trò chơi mới mẻ từ Nam ra Bắc giúp giới trẻ bớt nghiện điện thoại

Singapore tiến gần ngưỡng xã hội "siêu già" vào năm 2026

Xã hội
Singapore tiến gần ngưỡng xã hội 'siêu già' vào năm 2026

Ăn đồ đông lạnh, 4 người Mỹ tử vong

Xã hội
Ăn đồ đông lạnh, 4 người Mỹ tử vong

Cả đời tiết kiệm, cuối đời mới nhận ra sai lầm

Xã hội
Cả đời tiết kiệm, cuối đời mới nhận ra sai lầm

Đọc thêm

Đường vợ con rắc rối của vua Khải Định
Đông Tây - Kim Cổ

Đường vợ con rắc rối của vua Khải Định

Đông Tây - Kim Cổ

Về đường vợ con của vua Khải Định có vẻ rắc rối hơn vua cha, mặc dù cả hai đều giống nhau là có con trai trưởng từ lúc chưa làm vua.

Trung thu yêu thương đến với trẻ em khó khăn ở Đà Nẵng
Đại đoàn kết dân tộc

Trung thu yêu thương đến với trẻ em khó khăn ở Đà Nẵng

Đại đoàn kết dân tộc

Sáng 1/10, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Trần Thị Mẫn đã đến thăm, trao quà Trung thu 2025 cho thiếu nhi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Tương Lai và Trường chuyên biệt Tương Lai cơ sở 2, mang đến không khí ấm áp, sẻ chia cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Hoàn lưu bão số 10: Thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, Cao Bằng căng mình chống lũ
Tin tức

Hoàn lưu bão số 10: Thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, Cao Bằng căng mình chống lũ

Tin tức

Hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) đã khiến tỉnh Cao Bằng chịu ảnh hưởng thiên tai chưa từng có trong lịch sử, cường độ mưa lớn gây ra lũ quét, ngập lụt sâu và sạt lở đất đá nghiêm trọng diễn ra từ ngày 28 đến 30/9. Hoàn lưu bão đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Phó Chủ tịch Quốc hội: 'Tối qua tôi ngủ lại cơ quan vì đường ngập hết'
Tin tức

Phó Chủ tịch Quốc hội: "Tối qua tôi ngủ lại cơ quan vì đường ngập hết"

Tin tức

"Báo cáo với các đồng chí, tối hôm qua tôi ngủ lại cơ quan vì đường tắc quá, đường ngập hết", Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho hay.

Công bố kết luận thanh tra 94 dự án ở TP.HCM chậm tiến độ, ngăn ngừa thất thoát, lãng phí
Chuyển động Sài Gòn

Công bố kết luận thanh tra 94 dự án ở TP.HCM chậm tiến độ, ngăn ngừa thất thoát, lãng phí

Chuyển động Sài Gòn

Thanh tra TP.HCM công bố kết luận thanh tra 94 công trình, dự án chậm tiến độ, nêu rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan và kiến nghị giải pháp tháo gỡ, ngăn ngừa thất thoát, lãng phí.

Lịch phát sóng trực tiếp vòng 6 V.League 2025/2026: Tâm điểm tại Ninh Bình
Thể thao

Lịch phát sóng trực tiếp vòng 6 V.League 2025/2026: Tâm điểm tại Ninh Bình

Thể thao

Tâm điểm của vòng 6 V.League 2025/2026 là cuộc thư hùng giữa Ninh Bình FC và Thể Công Viettel tại sân Hoa Lư. Vậy NHM Việt Nam có thể xem trực tiếp trận đấu này trên kênh nào?

402 hộ dân ở chung cư Osimi Tower cầu cứu UBND TP.HCM vì mua căn hộ 6 năm chưa có sổ hồng
Chuyển động Sài Gòn

402 hộ dân ở chung cư Osimi Tower cầu cứu UBND TP.HCM vì mua căn hộ 6 năm chưa có sổ hồng

Chuyển động Sài Gòn

Tổ Công tác 5013, thuộc UBND TP.HCM vừa tiếp nhận đơn "cầu cứu" của 402 hộ dân đang sinh sống tại chung cư Osimi Tower (phường An Hội Đông, TP.HCM). Các hộ dân này mua căn hộ đã 6 năm, nhưng đến nay vẫn chưa được cấp sổ hồng.

TP.HCM: 100% giáo viên sẽ được bồi dưỡng kỹ năng số, tích hợp AI vào giảng dạy
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM: 100% giáo viên sẽ được bồi dưỡng kỹ năng số, tích hợp AI vào giảng dạy

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đặt mục tiêu 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn ngành được bồi dưỡng kỹ năng số giai đoạn 2025-2026.

Trực thăng xuyên đêm vượt bão, đưa 3 bệnh nhân nguy kịch từ Trường Sa về đất liền
Chuyển động Sài Gòn

Trực thăng xuyên đêm vượt bão, đưa 3 bệnh nhân nguy kịch từ Trường Sa về đất liền

Chuyển động Sài Gòn

Trực thăng Binh đoàn 18 cùng tổ cấp cứu Bệnh viện Quân y 175 đã xuyên đêm, vượt bão thành công đưa 3 bệnh nhân (có ca lao màng não hôn mê) từ Trường Sa về đất liền rạng sáng 1/10.

Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo làm ngay công thư gửi Trung Quốc, rút ngắn thời gian xuất khẩu quả bưởi và bơ
Nhà nông

Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo làm ngay công thư gửi Trung Quốc, rút ngắn thời gian xuất khẩu quả bưởi và bơ

Nhà nông

Tại Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ X năm 2025, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đề nghị các bộ phận liên quan của Bộ làm ngay công thư gửi Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc. Ngay trong tháng 10 này phải thực hiện xong để thúc đẩy quá trình kí kết Nghị định thư cho trái bưởi và trái bơ của Việt Nam trong thời gian nhanh nhất.

Hà Nội “căng mình” ứng phó mưa lớn, ngập úng: Chính quyền vào cuộc quyết liệt, bảo vệ an toàn cho Nhân dân
Tin tức

Hà Nội “căng mình” ứng phó mưa lớn, ngập úng: Chính quyền vào cuộc quyết liệt, bảo vệ an toàn cho Nhân dân

Tin tức

Hai ngày mưa lớn do hoàn lưu bão số 10 khiến Hà Nội ngập nặng, hàng chục khu dân cư bị chia cắt. Chính quyền và lực lượng tại chỗ khẩn trương ứng cứu, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân.

Loại củ giàu chất xơ hơn khoai lang, giàu kali hơn bí đỏ, làm món này cực kì hấp dẫn
Gia đình

Loại củ giàu chất xơ hơn khoai lang, giàu kali hơn bí đỏ, làm món này cực kì hấp dẫn

Gia đình

Loại củ này cung cấp các vitamin và khoáng chất thiết yếu cho xương, hệ thần kinh và giúp giảm căng thẳng, còn chế biến được nhiều món ngon.

Không cho học sinh nghỉ sớm tránh mưa ngập, Sở GDĐT Hà Nội lý giải gì?
Xã hội

Không cho học sinh nghỉ sớm tránh mưa ngập, Sở GDĐT Hà Nội lý giải gì?

Xã hội

Sở GDĐT Hà Nội cho biết, các trường học được quyền chủ động, linh hoạt cho học sinh nghỉ học. Việc quyết định nghỉ học trên diện toàn thành phố cần phải cân nhắc kỹ.

Doanh nghiệp tài trợ 3 phà 200 tấn, du lịch Cần Giờ giảm nỗi lo kẹt phà
Chuyển động Sài Gòn

Doanh nghiệp tài trợ 3 phà 200 tấn, du lịch Cần Giờ giảm nỗi lo kẹt phà

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM ủng hộ chủ trương doanh nghiệp tài trợ 3 phà công suất 200 tấn cho tuyến phà Bình Khánh. Điều này giúp khách du lịch Cần Giờ khỏi sợ kẹt phà những ngày cao điểm.

Thanh niên ở Ninh Bình lừa bán phần mềm Vietmap, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của 500 người
Pháp luật

Thanh niên ở Ninh Bình lừa bán phần mềm Vietmap, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của 500 người

Pháp luật

Nguyễn Phúc Tới, quê tỉnh Ninh Bình đã lừa bán phần mềm Vietmap giá rẻ hơn thị trường rồi chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của 500 bị hại trên cả nước.

Đại biểu Quốc hội lo viên chức 'chân trong chân ngoài' dễ xung đột lợi ích
Tin tức

Đại biểu Quốc hội lo viên chức "chân trong chân ngoài" dễ xung đột lợi ích

Tin tức

Đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình (Vĩnh Long) lo ngại việc cho phép viên chức tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân nếu không kiểm soát chặt chẽ dẫn đến xung đột lợi ích khi lợi dụng vị trí công tác để phục vụ lợi ích cá nhân.

Đích thân HLV Kim Sang-sik đề xuất nhập tịch Việt Nam cho 3 ngôi sao Brazil, gồm những ai?
Thể thao

Đích thân HLV Kim Sang-sik đề xuất nhập tịch Việt Nam cho 3 ngôi sao Brazil, gồm những ai?

Thể thao

Đề xuất nhập tịch Geovane và Janclesio xuất phát từ HLV Kim Sang-sik cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Trước đó, ông cũng đã đề xuất nhập tịch cho Gustavo (CLB SHB Đà Nẵng).

Phát hiện con vật hoang dã đầu rất to đi lạc vào nhà, một người dân Quảng Ngãi giao nộp để thả về rừng
Nhà nông

Phát hiện con vật hoang dã đầu rất to đi lạc vào nhà, một người dân Quảng Ngãi giao nộp để thả về rừng

Nhà nông

Ngay sau khi tiếp nhận động vật hoang dã quý hiếm có nguy tuyệt chủng mà người dân giao nộp, kiểm lâm Quảng Ngãi đã thực hiện các thủ tục và thả về với môi trường tự nhiên.

Đê sông Vinh bị vỡ, khu đô thị chìm trong biển nước
Tin tức

Đê sông Vinh bị vỡ, khu đô thị chìm trong biển nước

Tin tức

Một đoạn đê sông Vinh bất ngờ bị vỡ, hàng trăm người được huy động nỗ lực vá đê, hàng trăm hộ dân ngập chìm trong biển nước.

Cuộc tình kéo dài 19 năm của Nicole Kidman và Keith Urban
Văn hóa - Giải trí

Cuộc tình kéo dài 19 năm của Nicole Kidman và Keith Urban

Văn hóa - Giải trí

Vợ chồng Nicole Kidman và Keith Urban xác nhận đã ly thân sau 19 năm gắn bó, khép lại một hành trình từng được ví như chuyện cổ tích giữa “thiên nga nước Úc” và nam ca sĩ nhạc đồng quê nổi tiếng.

Việt Nam tăng mua thép HRC Indonesia khi thép Trung Quốc đối diện bị điều tra.
Nhà đất

Việt Nam tăng mua thép HRC Indonesia khi thép Trung Quốc đối diện bị điều tra.

Nhà đất

Giá thép Trung Quốc tiếp tục giảm do sản xuất suy yếu, song xuất khẩu mạnh giúp giữ đà tăng quý. Thị trường Việt Nam sôi động với thép HRC Indonesia khi Trung Quốc đang đối mặt với nguy cơ bị áp thuế chống bán phá giá.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Phải coi đổi mới sáng tạo là sự nghiệp của toàn dân, nâng cao tự chủ chiến lược về công nghệ
Kinh tế

Tổng Bí thư Tô Lâm: Phải coi đổi mới sáng tạo là sự nghiệp của toàn dân, nâng cao tự chủ chiến lược về công nghệ

Kinh tế

Phát biểu tại Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2025 sáng 1/10, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh rằng không một quốc gia nào có thể “cất cánh” với nền khoa học – công nghệ thấp kém, hoạt động đổi mới sáng tạo chậm chạp.

Trung Quốc: Xuất hiện nghề làm 'con thuê' cho người già, tuyển chọn những chàng trai lực lưỡng
Xã hội

Trung Quốc: Xuất hiện nghề làm "con thuê" cho người già, tuyển chọn những chàng trai lực lưỡng

Xã hội

Một nghề nghiệp mới mang tên “con thuê” đang nở rộ ở Trung Quốc, khi những người đàn ông vạm vỡ được thuê để đồng hành cùng người cao tuổi tại các viện dưỡng lão, không chỉ mang lại sự bầu bạn mà còn đóng vai trò răn đe, bảo vệ họ trước nguy cơ bị ngược đãi.

5 'điều kiện cần' để đưa các sản phẩm OCOP từ đặc sản địa phương vươn tầm quốc tế
Nhà nông

5 "điều kiện cần" để đưa các sản phẩm OCOP từ đặc sản địa phương vươn tầm quốc tế

Nhà nông

Trong khuôn khổ Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ X năm 2025: “Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói", đại diện Bộ Công Thương đã giải đáp thắc mắc của đại biểu về giải pháp đưa các sản phẩm OCOP từ đặc sản địa phương vươn tầm quốc tế, trên các sàn thương mại điện tử.

Nga yếu hơn về mọi phương diện - Thủ tướng Orban đưa ra tuyên bố bất ngờ
Thế giới

Nga yếu hơn về mọi phương diện - Thủ tướng Orban đưa ra tuyên bố bất ngờ

Thế giới

Thủ tướng Hungary khẳng định Châu Âu mạnh hơn và cần hành xử như một cộng đồng mạnh mẽ.

Bí thư Thành ủy TP.HCM khảo sát Trung tâm hành chính công phường đông dân nhất Thành phố
Chuyển động Sài Gòn

Bí thư Thành ủy TP.HCM khảo sát Trung tâm hành chính công phường đông dân nhất Thành phố

Chuyển động Sài Gòn

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang khảo sát Trung tâm hành chính công phường Dĩ An, nơi có dân số đông nhất Thành phố, lắng nghe ý kiến người dân, cán bộ công chức.

Mưa lũ lịch sử tại Chiêm Hóa (Tuyên Quang): Gần 1.800 hộ dân bị chia cắt, Chủ tịch tỉnh trực tiếp chỉ đạo tại tâm lũ
Tin tức

Mưa lũ lịch sử tại Chiêm Hóa (Tuyên Quang): Gần 1.800 hộ dân bị chia cắt, Chủ tịch tỉnh trực tiếp chỉ đạo tại tâm lũ

Tin tức

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nước trên sông Gâm đoạn qua xã Chiêm Hóa (Tuyên Quang) đã dâng nhanh trên mức báo động 3, gây ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng. Gần 1.800 hộ dân bị chia cắt, hàng trăm hộ phải khẩn cấp di dời, thiệt hại ban đầu ước tính trên 3,6 tỷ đồng. Sáng 1/10, ông Phan Huy Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác ứng phó.

Trưởng thôn có vai trò trong hòa giải và giữ gìn an ninh trật tự như thế nào?
Bạn đọc

Trưởng thôn có vai trò trong hòa giải và giữ gìn an ninh trật tự như thế nào?

Bạn đọc

Trong cộng đồng dân cư, trưởng thôn là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân, đồng thời hỗ trợ tổ hòa giải, góp phần giữ gìn an ninh trật tự. Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định rõ phạm vi, nguyên tắc và trách nhiệm của trưởng thôn để tránh tình trạng lạm quyền, vượt quá thẩm quyền.

Săn lùng đặc sản từ Bắc vào Nam: Những món thơm ngon khó cưỡng, ăn một lần là nhớ mãi
Xã hội

Săn lùng đặc sản từ Bắc vào Nam: Những món thơm ngon khó cưỡng, ăn một lần là nhớ mãi

Xã hội

Mùa thu đang “gọi tên” những đặc sản chỉ xuất hiện trong vài tháng ngắn ngủi. Dân sành ăn từ Bắc vào Nam ráo riết săn lùng, du khách cũng không thể bỏ qua nếu muốn tận hưởng trọn vẹn hương vị mùa này.

Trương Phi nhờ rượu mà hạ được đệ nhất danh tướng nào của Tào Ngụy?
Đông Tây - Kim Cổ

Trương Phi nhờ rượu mà hạ được đệ nhất danh tướng nào của Tào Ngụy?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong mắt người đời, Trương Phi gắn liền hình ảnh võ tướng tính nóng như lửa, bản chất thật thà, suy nghĩ đơn giản. Dân gian thường ví “nóng như Trương Phi, đa nghi như Tào Tháo”, tính cách nóng nảy cùng sở thích uống rượu được gắn với ông.

Tin đọc nhiều

1

Bộ Công an thông báo chuyển trụ sở làm việc

Bộ Công an thông báo chuyển trụ sở làm việc

2

Vụ kê khống dịch vụ tán sỏi tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi

Vụ kê khống dịch vụ tán sỏi tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi

3

Tin chiều 30/9: ĐT Malaysia nên bị xử thua thật đậm?

Tin chiều 30/9: ĐT Malaysia nên bị xử thua thật đậm?

4

Tin nóng 29/9: Cựu tiền đạo Liverpool và ĐT Australia dẫn dắt Hà Nội FC?

Tin nóng 29/9: Cựu tiền đạo Liverpool và ĐT Australia dẫn dắt Hà Nội FC?

5

Mưu sĩ nào có danh nhưng bất tài, may cho Đông Ngô là Tôn Quyền không trọng dụng?

Mưu sĩ nào có danh nhưng bất tài, may cho Đông Ngô là Tôn Quyền không trọng dụng?