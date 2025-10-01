Dịch vụ kéo xe “hốt bạc”, 200.000 đồng/lượt qua đoạn đường ngập 400m ở Hà Nội

Trưa ngày 1/10, nhiều giờ sau mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), nhiều tuyến đường tại Hà Nội vẫn chìm sâu trong biển nước. Mưa lớn khiến cuộc sống của không ít người dân Thủ đô bị đảo lộn.

Trưa ngày 1/10, mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), nhiều tuyến đường tại Hà Nội vẫn chìm sâu trong biển nước. Trong ảnh là đoạn đường 70 (đoạn ngã ba Khu đô thị Xa La). Ảnh: Gia Khiêm

Tại nút giao đại lộ Chu Văn An với đường 70 (đoạn ngã ba Khu đô thị Xa La) đường vẫn ngập sâu, có nơi sâu tới 70cm. Theo ghi nhận của PV Dân Việt không ít xe bị chết máy, người dân ngậm ngùi dắt bộ đoạn đường dài. Có lúc, xe buýt, ô tô tải đi qua khiến người đi xe máy ngã sõng soài. Tận dụng cơ hội này, dịch vụ xe cứu hộ, kéo xe thuê được dịp “hốt bạc”.

Vợ chồng ông Chính (ở giữa) tranh thủ đẩy xe kiếm thêm thu nhập. Ảnh Gia Khiêm

Tranh thủ sau mưa lớn, vợ chồng ông Chính (quê Ninh Bình) đã tạm nghỉ công việc tự do, thuê xe kéo ra chở khách ra khỏi đoạn đường ngập sâu. Không chỉ riêng vợ chồng ông Chính, nhiều người cũng tận dụng cơ hội này kiếm thêm thu nhập.

Vợ chồng ông Chính chở người dân vượt qua đoạn đường ngập dài khoảng 400m, giá 200.000 đồng/lượt.

Một cặp vợ chồng đẩy xe thuê với giá 200.000 đồng/lượt. Ảnh Gia Khiêm

“Từ sáng tới giờ vợ chồng tôi kéo được 7-8 lượt khách. Bình thường ai thuê gì vợ chồng tôi làm nấy nhưng nay mưa gió, chúng tôi quyết định thuê xe kéo để chở người dân qua đường ngập”, ông Chính cho hay.

Chia sẻ với PV Dân Việt, anh Hoàng Văn Minh (25 tuổi) chia sẻ, sáng nay anh có việc sang Khu đô thị Xa La nhưng đi đến đoạn đường trên thì ngập sâu. Không còn lựa chọn nào khác anh Minh đành nhờ kéo cả người và xe qua đường.

Đây là cơ hội nhiều người tận dụng kiếm tiền sau mưa lớn. Ảnh Gia Khiêm

“Tôi thấy chi phí như vậy khá cao nhưng trong tình thế tiến thoái lưỡng nan không còn cách nào khác. Nếu tôi không thuê xe kéo, không thể đi được, kiểu gì xe cũng bị chết máy. Lúc ấy vừa mất tiền sửa xe, vừa ướt sạch đồ, lại vừa mất thời gian. Vì có việc gấp nếu không tôi đã chọn cách quay lại”, anh Minh cho hay.

Gần trưa nay, Hà Nội lại tiếp tục xảy ra trận mưa dông lớn. Rất nhiều ô tô, xe máy bị chết máy khi qua đoạn đường 70. Nhiều tài xế bất lực thuê người đẩy, thuê xe kéo khỏi khu vực ngập lụt rồi đưa về gara ô tô để sửa chữa.

Cặp vợ chồng cười tươi khi từ sáng tới giờ không ngơi tay. Ảnh Gia Khiêm

“Chưa bao giờ tôi thấy mưa trong khoảng thời gian ngắn mà đường phố lại ngập sâu đến như vậy. Chỉ hy vọng nước nhanh rút để cuộc sống người dân đỡ khổ”, anh Minh nói thêm.

Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, sáng 1/10, Hà Nội còn 25 điểm úng ngập khiến người dân gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt, đi lại.

Với nhiều người đây là lựa chọn duy nhất để qua đoạn đường ngập. Ảnh Gia Khiêm

Trên lưu vực sông Nhuệ còn các điểm ngập lụt: Dương Đình Nghệ, Hoa Bằng, Phan Văn Trường, khu Resco, Võ Chí Công, Phú Xá, hầm chui đại lộ Thăng Long số 5, 6 Km9+656, ngã ba Tổng cục V, Cầu Bươu, Triều Khúc, Yên Nghĩa, Quyết Thắng...

Nhiều người quyết định dắt bộ qua điểm ngập. Ảnh Gia Khiêm

Lý giải nguyên nhân ngập diện rộng và nhiều điểm ngập lâu, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 (Bualoi), thành phố có mưa vừa, mưa to. Mưa tập trung mưa từ 11 giờ 30 - 17 giờ 30 ngày 30/9, lượng mưa phổ biến từ 250 - 350 mm, cục bộ cao tại phố Hai Bà Trưng 420 mm, phố Ô Chợ Dừa 510 mm.

Mực nước các sông, hồ nội đô đang ở mức cao khiến việc tiêu thoát nước chậm. Đến 6 giờ hôm nay, mực nước tại các sông vẫn ở ngưỡng cao, trong đó tại sông Tô Lịch (ở đầu đường Hoàng Quốc Việt) mực nước là 5,14 m; ở hồ Tây 6,25 m; ở hồ Hoàn Kiếm 8 m (vượt mực nước khống chế là 7,7 m).