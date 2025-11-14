Điểm tên 3 Sở ở Hà Nội còn tư duy "cát cứ", cục bộ" về dữ liệu, cần nghiêm túc xem xét

Phát biểu kết luận chỉ đạo hội nghị đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; các nhiệm vụ trọng tâm triển khai 2 tháng cuối năm 2025 và năm 2026, chiều 14/11, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh việc triển khai Nghị quyết 57 là nội dung “rất quan trọng”, là “động lực chính” để thực hiện thành công các đột phá chiến lược, xác lập mô hình tăng trưởng mới của thủ đô theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII.

Dẫn lại quan điểm nhất quán của Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh về vai trò then chốt của khoa học công nghệ và chuyển đổi số, ông Ngọc nhấn mạnh: “Chúng ta phải yên tâm khẳng định đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đối mới sáng tạo và chuyển đổi số là quyết tâm chính trị của cả nước, trong đó có Hà Nội”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; các nhiệm vụ trọng tâm triển khai 2 tháng cuối năm 2025 và năm 2026. Ảnh: Sông Bùi

Phân tích điểm nghẽn, Bí thư Hà Nội cho biết, bên cạnh kết quả đạt được, tinh thần của phiên họp hôm nay là “không chủ quan, thỏa mãn mà cùng nhau nhìn thẳng vào sự thật với 17 nhóm tồn tại hạn chế, tìm ra 11 nguyên nhân trong 4 nội dung lớn và nhận diện cụ thể 18 điểm nghẽn”.



Đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kỷ cương, kỷ luật thực thi nhiệm vụ công vụ, ông Ngọc nhấn mạnh, dù “thể chế đã mở” nhưng “năng lực tổ chức thực thi còn yếu”. “Tình trạng ‘trên nóng, dưới lạnh’ vẫn còn. TP còn 12 nhiệm vụ quá hạn theo chỉ đạo của Trung ương và 18 nhiệm vụ quá hạn của thành phố”, ông Ngọc nhấn mạnh.

Bí thư Hà Nội cũng cho rằng, việc chấp hành chế độ thông tin báo cáo chưa tốt. Có một số đơn vị báo cáo chậm. Điều này thể hiện ý thức tổ chức kỷ luật chưa cao. Phối hợp giữa các ban, ngành "còn thiếu chặt chẽ".

Đặc biệt, đối với điểm nghẽn về dữ liệu, Bí thư Nguyễn Duy Ngọc chỉ rõ còn tình trạng "phân tán", "không được liên kết" và một số đơn vị "không cho phép các cơ quan khác kết nối chia sẻ dữ liệu". Ông cho rằng, đây chính là tư duy "cát cứ" , "cục bộ" về dữ liệu, là rào cản lớn nhất. "Các đơn vị được nêu trong báo cáo chưa mở dữ liệu như Sở Y tế, Sở Công thương, Sở Tư pháp cần nghiêm túc xem xét".

Để tạo ra bước chuyển thực sự, theo người đứng đầu Đảng bộ Hà Nội, TP phải kiên định triển khai theo nguyên tắc điều hành đã được Hội nghị Trung ương 13 thống nhất, đó là: “Kỷ cương đi trước - Nguồn lực đi cùng - Kết quả là thước đo”. Mọi nỗ lực phải được đo lường bằng kết quả cụ thể, thực chất, chứ không phải bằng những báo cáo hình thức.

Quang cảnh hội nghị đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; các nhiệm vụ trọng tâm triển khai 2 tháng cuối năm 2025 và năm 2026.

Cùng với đó, phải lấy việc “tháo gỡ điểm nghẽn thể chế” làm nhiệm vụ đột phá hàng đầu. Trước mắt là việc chia sẻ, khai thác dữ liệu để phá vỡ “tư duy cát cứ”. Đồng thời tư duy "quản lý" phải chuyển dứt khoát sang "kiến tạo, phục vụ". Dữ liệu là tài sản chung của TP. Chia sẻ dữ liệu là mệnh lệnh, là trách nhiệm.

Bí thư Hà Nội nhấn mạnh việc phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy sự hài lòng và niềm tin làm thước đo. Phải quyết liệt số hóa toàn diện quy trình, triển khai dịch vụ công "một cửa - một lần khai" trên nền dữ liệu liên thông. Mức độ hài lòng của người dân, sự phát triển của doanh nghiệp và niềm tin của xã hội chính là thước đo thành công xác đáng nhất.

Từ những phương hướng, phương châm đã thống nhất, Bí thư Hà Nội yêu cầu tập trung mọi nguồn lực, hoàn thành dứt điểm 12 nhiệm vụ quá hạn theo chỉ đạo của Trung ương và 18 nhiệm vụ quá hạn của thành phố.

Đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 57, giám sát việc thực hiện các kết luận chỉ đạo của Thành ủy, báo cáo về các tập thể, cá nhân có tính đột phá, sáng tạo, hiệu quả, cùng với đó là các tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, vi phạm kỷ luật số và chế độ thông tin báo cáo.

Về dữ liệu, Bí thư Hà Nội giao Sở KHCN chủ trì, làm việc và yêu cầu các đơn vị chưa mở dữ liệu phải mở dữ liệu và kết nối ngay lập tức, hoàn thành trong tháng 11. Đồng thời công bố danh mục dữ liệu dùng chung của thành phố trước ngày 31/12.

“Các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phải vận hành, bảo đảm tiêu chí 'đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung'. Đề nghị Giám đốc Công an TP.Hà Nội chịu trách nhiệm về an toàn hệ thống dữ liệu…”, Bí thư Hà Nội nói.

Bí thư Hà Nội cũng giao Trung tâm Phục vụ Hành chính công trước ngày 5/12, phải hoàn thành kiện toàn Trung tâm Phục vụ hành chính công theo mô hình tập trung, thống nhất, hiện đại, kết nối đồng bộ 100% xã, phường.

Phát triển iHanoi thành “Super App” phục vụ người dân



Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng Hà Nội cho biết, TP xác định sẽ chuyển sang “trạng thái hành động mới”, tập trung tháo gỡ 7 điểm nghẽn cản trở tiến độ Nghị quyết 57, trong đó có vấn đề hạ tầng công nghệ lạc hậu và tình trạng mỗi xã, phường phải sử dụng tới 20 phần mềm tác nghiệp.



"TP sẽ lãnh đạo bằng 'tầm nhìn – dữ liệu – nêu gương, tổ chức thực hiện bằng OKR – KPI – dashboard số', đồng thời cam kết hoàn thành toàn bộ các đầu việc trọng tâm trước ngày 31/12", ông Dũng nhấn mạnh.



Lãnh đạo UBND TP Hà Nội yêu cầu mọi nhiệm vụ phải bảo đảm nguyên tắc “Rõ người – rõ việc – rõ thời hạn – rõ sản phẩm – rõ trách nhiệm”, đồng thời vận hành hệ thống giám sát tiến độ theo thời gian thực đối với 100% đơn vị.



Trong tháng 11/2025, Hà Nội sẽ chuyển toàn bộ Điểm phục vụ hành chính công cấp xã/phường về Trung tâm TP; nâng cấp hạ tầng công nghệ; hoàn thiện hồ sơ cụ thể hóa Luật Thủ đô (sửa đổi) và trình cơ chế sandbox công nghệ để tạo hành lang pháp lý thông thoáng.



TP đặt mục tiêu phát triển iHanoi thành “Super App” phục vụ người dân và doanh nghiệp trong quý I/2026; đồng thời khởi động Trung tâm dữ liệu Hà Nội và hạ tầng điện toán đám mây từ tháng 12/2025. Hà Nội cũng hướng tới tạo đột phá về khoa học – công nghệ, tập trung ứng dụng AI, thúc đẩy R&D và thu hút chuyên gia quốc tế nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Thủ đô trong giai đoạn tới.