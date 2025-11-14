Hà Nội duyệt chủ trương đầu tư đường kết nối sân bay Gia Bình hơn 32.000 tỷ đồng

Tại kỳ họp chuyên đề thứ 27, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 32.970 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt trời (Sun Group) đề xuất, với thời gian triển khai dự kiến 2025-2026.

Quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư bao gồm khoảng 723,3 héc ta tại các xã Phù Đổng và Thuận An (Hà Nội). Trong đó, Khu đất số 1 tại xã Phù Đổng có diện tích khoảng 266ha thuộc Quy hoạch phân khu đô thị N9.

Khu đất số 2 tại xã Thuận An có diện tích khoảng 134ha thuộc Quy hoạch phân khu đô thị khu vực mở rộng phía Đông. Khu đất số 3 tại xã Phù Đổng có diện tích khoảng 323,3 ha thuộc Quy hoạch phân khu đô thị khu vực mở rộng phía Đông.

Mô phỏng tuyến đường nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội.

Tuyến đường đi qua địa bàn các xã Thuận An, Phù Đổng, Thư Lâm, Đông Anh (Hà Nội) và phường Từ Sơn, phường Phù Khê (Bắc Ninh). Đoạn tuyến mới dài 7km, mặt cắt ngang 120m, nối từ tỉnh Bắc Ninh đến nút giao với cao tốc Hà Nội - Hạ Long và cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3.

Phần trùng cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3, dài khoảng 6,55km sẽ được mở rộng với mặt cắt ngang 120m. Nhánh kết nối với đường dẫn cầu Tứ Liên gồm hai hướng, mỗi nhánh 3 làn xe rộng 14m, dài khoảng 2,5km, phục vụ hướng rẽ từ Gia Bình đến cầu Tứ Liên và ngược lại.

Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, mục tiêu đầu tư dự án nhằm xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội tạo thành trục kết nối bảo đảm ngắn nhất, hiện đại nhất, đẹp nhất, mở ra không gian phát triển mới để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội…



Bên cạnh đó, kết hợp với sân bay Gia Bình, góp phần giảm tải cho sân bay Nội Bài, tăng cường kết nối của Thủ đô Hà Nội... Địa điểm gồm: Xã Thuận An, Phù Đổng, Thư Lâm, Đông Anh thuộc thành phố Hà Nội và phường Từ Sơn, phường Phù Khê thuộc tỉnh Bắc Ninh.



Thừa ủy quyền Chính phủ, sáng 14/11, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh đã trình bày tờ trình về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV.



Theo đó, dự án dự kiến sử dụng khoảng hơn 1.800 ha đất, gồm gần 125 ha đất an ninh, hơn 327 ha đất công cộng, hơn 169 ha đất ở…; ảnh hưởng đến khoảng 7.100 hộ gia đình (trong đó dự kiến tái định cư khoảng 5.800 hộ) và 118 tổ chức.



Đề xuất chính sách đặc biệt hỗ trợ đầu tư, Chính phủ cho biết trong phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án có khoảng 25 di tích cần phải di dời nhưng pháp luật hiện hành chưa có quy định về việc này.



Vì vậy, Chính phủ kiến nghị Quốc hội cho phép UBND tỉnh Bắc Ninh được di dời các di tích lịch sử - văn hóa (các cấp) trong quá trình triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thực hiện đầu tư sân bay Gia Bình.



Dự án sân bay Gia Bình dự kiến đáp ứng nhu cầu khai thác khoảng 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm giai đoạn đến năm 2030; khoảng 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm tầm nhìn đến năm 2050.



Tổng vốn đầu tư khoảng 196.378 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 khoảng 141.236 tỷ đồng, giai đoạn 2 khoảng 55.142 tỷ đồng. Dự án được đầu tư bằng nguồn vốn của nhà đầu tư, bao gồm vốn chủ sở hữu và vốn huy động hợp pháp.