Điện khí LNG tại TP.HCM: Tranh thủ thời gian "vàng" để tăng tốc

Dự án Nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước tại xã Hiệp Phước được phát triển từ Nhà máy điện Hiệp Phước hiện hữu, thuộc Công ty TNHH Điện lực Hiệp Phước (HPPC).

Nhà máy điện Hiệp Phước bao gồm 3 tổ máy, có tổng công suất 375MW, được đưa vào vận hành thương mại năm 1998, sử dụng nhiên liệu chính là dầu nặng. Năm 2009, nhà máy cải tạo, trang bị hệ thống đốt nhiên liệu kép, có thể vận hành phát điện bằng cả dầu nặng và khí thiên nhiên.

Nhà máy điện Hiệp Phước sẽ là dự án điện khí LNG đầu tiên hoạt động tại TP.HCM. Ảnh TL

Với định hướng tiếp tục phát triển Nhà máy điện Hiệp Phước thành một trung tâm năng lượng cho TP.HCM và khu vực phía Nam, chủ đầu tư đã xin phép UBND TP.HCM và Chính phủ để triển khai dự án Nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước 2.700MW, bao gồm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 có công suất 1.200MW và giai đoạn 2 sẽ là 1.500MW. Đây là dự án điện khí LNG đầu tiên ở TP.HCM.

Vượt tiến độ 1-2 năm

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, giai đoạn 1 dự kiến đưa vào vận hành năm 2028. Tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án để đưa vào vận hành sớm trước 1-2 năm.

Điều này cũng phù hợp với quá trình chuyển đổi năng lượng của Việt Nam, trong đó Chính phủ hướng tới mục tiêu trung hòa carbon (Net Zero) vào năm 2050.

Mới đây, chủ đầu tư đã kiến nghị Chính phủ hỗ trợ để có thể tháo gỡ vướng mắc lớn nhất hiện nay là hợp đồng mua bán điện (PPA).

Khi Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dẫn đầu Đoàn công tác, trực tiếp đến khảo sát và kiểm tra tiến độ dự án Nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước vào ngày 20/11 vừa qua, ông Lê Văn Tám, Chủ tịch Công ty TNHH Điện lực Hiệp Phước, kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan phê duyệt hợp đồng PPA, làm cơ sở để ngân hàng giải ngân, cho vay để tiếp tục triển khai dự án bảo đảm đúng tiến độ đã đề ra trong quy hoạch; đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường dây đấu nối để giải toả công suất của nhà máy ngay sau khi được đưa vào vận hành trong năm 2027.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn (thứ tư từ phải qua) tặng quà cho công nhân, người lao động đang làm việc tại công trường xây dựng dự án Nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước ngày 20/11. Nguồn: VGP

Ngoài ra, chủ đầu tư muốn được Bộ Xây dựng hướng dẫn thủ tục nhập khẩu chiếc tàu chuyên dụng chở khí LNG có tên MARMARA để thực hiện công tác vận chuyển khí LNG cấp cho kho LNG Hiệp Phước nhằm đảm bảo nguồn nhiên liệu khí cho dự án Nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước - giai đoạn 1 với giá thành tốt.

Theo thông tin từ trang www.vesselfinder.com cung cấp dữ liệu về các loại tàu vận tải chuyên dụng, chiếc tàu này được đóng năm 1998 và hiện đang mang quốc tịch Panama. Tàu dài hơn 216m, chiều rộng chỗ lớn nhất là 34m và tổng dung tích là 46.555 GT (GT: Gross tonnage, 1GT = 100 feet khối).

Phó Thủ tướng chỉ đạo hoàn tất PPA trong năm 2025

Tại cuộc họp với sự tham dự của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương, EVN, lãnh đạo TP.HCM đã giải đáp, làm rõ các kiến nghị của chủ đầu tư nhằm tạo điều kiện cho chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án theo yêu cầu của Thủ tướng.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực từng bước làm chủ, cải tạo, chuyển đổi sang sản xuất xanh, nâng công suất của nhà máy điện hiện hữu; đồng thời triển khai một số hạng mục đầu tư mới. Ông nhấn mạnh đây là một trong những dự án trọng điểm của ngành năng lượng và là dự án đầu tiên sử dụng khí LNG do tư nhân cung cấp, nhưng tiến độ triển khai dự án còn chậm.

Phó Thủ tướng đề nghị EVN hoàn thành việc phê duyệt hợp đồng mua bán điện trong năm 2025, đồng thời đẩy nhanh tiến độ dự án đường dây đấu nối; chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng để hoàn thành và đưa vào vận hành nhà máy trong năm 2027.



Theo chủ đầu tư, dự án Nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước gồm 3 tổ máy phát tua-bin khí chu trình hỗn hợp, trong đó phần lắp mới là 3 tua-bin khí, 3 lò thu hồi nhiệt (HRSG), 3 máy phát điện, trạm và đường dây 220 kV kết hợp với phần thiết bị hiện hữu là 3 tua-bin hơi, 3 máy phát điện cùng trạm và đường dây 110 kV hợp thành 3 tổ máy phát tua-bin khí chu trình hỗn hợp.



Ngoài ra, dự án còn có nâng cấp cải tạo cảng có khả năng đón tàu chở dầu với trọng tải 40.000DWT hiện hữu thành cảng nhập khẩu LNG, xây mới hệ thống bồn chứa LNG, cùng hệ thống tái hóa khí để phục vụ cung cấp khí vận hành nhà máy điện, xây mới khu nhà văn phòng và điều hành nhà máy.



