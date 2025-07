Sáng 30/6, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao quyết định của Thủ tướng chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam (cũ) giữ chức Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng mới.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết trước khi được Bộ Chính trị điều động phân công tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam, chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam vào ngày 24/1/2024 thì ông Triết đã có hơn 25 năm công tác tại TP Đà Nẵng.

Trong gần 1,5 năm công tác tại tỉnh Quảng Nam, tuy thời gian chưa lâu nhưng Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết đã kịp để lại dấu ấn cho mảnh đất này.

Trong năm đầu tiên về nhận nhiệm vụ tại Quảng Nam, qua thống kê cho thấy, năm 2024, kinh tế Quảng Nam được đánh giá là phục hồi tích cực với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng: Tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) năm 2024 ước tính tăng 7,1% (năm 2023 âm 8,37%). Sản xuất công nghiệp phục hồi ấn tượng (tăng 13,5%).

Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tăng trưởng, năm 2024 đạt 27.594 nghìn tỷ đồng, đạt 116,92% dự toán và tăng 10,09% so với cùng kỳ. Tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch đạt 8,02 triệu lượt khách, tăng 14% so với cùng kỳ, vượt 6% so với kế hoạch. Doanh thu từ tham quan, lưu trú du lịch năm 2024 ước đạt 9.200 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ.

Quy mô nền kinh tế năm 2024 đạt gần 129 nghìn tỷ đồng, tăng gần 16,5 nghìn tỷ đồng so với năm 2023. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng công nghiệp, du lịch, dịch vụ luôn tăng cao. GRDP bình quân đầu người năm 2024 hơn 84 triệu đồng, tăng 10 triệu đồng so với năm 2023.

Những tháng đầu năm 2025, trong bối cảnh chung của cả nước, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam dưới sự lãnh đạo của Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nhất là chủ trương không tổ chức đơn vị hành chính cấp huyện, sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã; đồng thời, triển khai thực hiện Nghị các Nghị quyết của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 đều đạt được một số kết quả tích cực trên các mặt công tác.

Mới đây nhất vào ngày 24/6 vừa qua, trong kỳ họp cuối cùng của HĐND tỉnh Quảng Nam, ông Lương Nguyễn Minh Triết đã có những chỉ đạo quyết liệt liên quan đến công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy TP mới.

"Tôi đặc biệt lưu ý hoạt động giám sát bố trí cán bộ cho các xã, hiện nay tôi nắm tình hình vẫn còn một số nơi làm việc này chưa tốt, bố trí cán bộ vẫn có những vấn đề chưa thực sự công khai, minh bạch, đầy đủ cũng như lãnh đạo chỉ định.

Vẫn còn người của anh, người của tôi, vẫn còn theo nguyện vọng của cán bộ là chính, chứ không phải theo yêu cầu của việc bố trí công tác ở xã, phường mới.

Nên tôi đề nghị HĐND tỉnh, đặc biệt HĐND cấp huyện phải giám sát việc này, nếu không sẽ xảy ra việc phân bổ cán bộ không đều, tôi cũng đề nghị UBND tỉnh tập trung xử lý quyết liệt vấn đề này. ...”, ông Triết lưu ý.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định của Thủ tướng chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam (thứ 2 từ trái qua hàng dưới) giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng mới. Ảnh: Đình Thiên

Tại buổi lễ công bố ở TP Đà Nẵng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng lưu ý lãnh đạo TP Đà Nẵng mới: "Đây sự kiện trọng đại, có ý nghĩa lịch sử sâu sắc", đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong chiến lược phát triển vùng và quốc gia.

"Trung ương luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Đà Nẵng thông qua nhiều cơ chế chính sách, trong đó có mô hình Khu thương mại tự do và Trung tâm tài chính quốc tế", Thương trực Ban Bí thư nói.

Ông Trần Cẩm Tú đề nghị lãnh đạo thành phố khẩn trương rà soát, khớp nối quy hoạch, triển khai hiệu quả các nghị quyết Trung ương, chuẩn bị tốt cho đại hội Đảng bộ các cấp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phân cấp rõ ràng, phòng chống tham nhũng và bảo đảm quốc phòng an ninh. Thường trực Ban Bí thư kỳ vọng việc sáp nhập, sắp xếp là bước ngoặt chiến lược, mở ra không gian phát triển mới, bền vững và khoa học", ông Tú chỉ đạo.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết sinh ngày 15/10/1976, quê quán ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Công nghệ Silca.